Sarıyer'de eski sevgili dehşeti! Aileyi kurşun yağmuruna tuttu
Sarıyer'de 22 yaşındaki İ.Ş.’nin evine, 7 ay önce ayrıldığı sevgilisi Süleyman Begik (22) tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Aileye kurşun yağdıran saldırgan, İ.Ş., babası Ş.Ş. (49) ve annesi G.Ş.’yi yaraladı. Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanan saldırgan tutuklanırken, 5 yerine isabet eden kurşunla ağır yaralanan baba Ş.Ş.’nin ise hastanede yaşam mücadelesi verdiği öğrenildi.
Doğan Can CESUR-Serap TÜRKOĞLU / İSTANBUL (DHA)
• 21 Kasım 2024 - 10:37 • Son Güncelleme:
Doğan Can CESUR-Serap TÜRKOĞLU / İSTANBUL (DHA)
• 21 Kasım 2024 - 10:37 • Son Güncelleme: