Sarıyer'de eski sevgili dehşeti! Aileyi kurşun yağmuruna tuttu

İş yerimi bastı, sürekli benimle konuşmak ve görüşmek istiyordu. Güzelce konuştuğum zamanlarda oldu ancak bir türlü anlamadı. Yine bir gün ondan kaçmaya çalışırken, bizim caddede beni sıkıştırdı. Ben bağırarak birinden yardım istedim. Biri bana yardımcı olup ona şiddet uyguladı ancak yine de akıllanmadı. Tehdit ve hakaretlerine sürekli olarak devam etti. En sonunda böyle bir şey yaptı ve babamı yaraladı" dedi.