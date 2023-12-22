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Sarıkamış şehitleri için anma sözleri - Sarıkamış şehitleri anma günü mesajları | 22 Aralık Sarıkamış Harekatı nedir, Sarıkamış şehitlerini anma günü ne zaman?

22 Aralık Sarıkamış Şehitleri ile ilgili sözler- Sarıkamış şehitleri anma mesajları 109. Yıldönümünde Sarıkamış Harekatı'nda can veren şehitlerimizi anmak isteyen vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Birinci Dünya Savaşında, 22 Aralık 1914 ve 6 Ocak 1915 arasında Osmanlı İmparatorluğu ile Rus İmparatorluğu arasında gerçekleşmiş olan Sarıkamış Harekâtı’nda çok sayıda şehit verdi. Tarihin en soğuk gününde, her yıl olduğu gibi bu yıl da derin bir hüzünle anılan Sarıkamış Şehitleri’nin tarihi için de araştırmalar yoğunlaştı. Biz de Sarıkamış Şehitleri anma mesajları ve sözleri derlerken, Sarıkamış Harekatı tarihi hakkında da bilgiler verdik.

• 22 Aralık 2023 - 14:25 • Son Güncelleme:
• 22 Aralık 2023 - 14:25 • Son Güncelleme:
1Sarıkamış şehitleri için anma sözleri - Sarıkamış şehitleri anma günü mesajları | 22 Aralık Sarıkamış Harekatı nedir, Sarıkamış şehitlerini anma günü ne zaman

Bugün, tarih boyunca derin izler bırakan ve milli hafızamızda önemli bir yer tutan Sarıkamış Harekatı'nın 109. yıl dönümünü anıyoruz. 22 Aralık 1914 tarihinde başlayan bu harekat, zorlu hava koşullarıyla birleşince sayıda vatan evladının şehit olmasını beraberinde getirmiştir. Bugün, Sarıkamış Harekatı'nın acı hatırasıyla birlikte, o dönemdeki zorlu şartlara rağmen fedakarlık gösteren kahraman askerlerimizi ve onların emanet ettiği mirası anıyor, milletçe unutmadığımızı hatırlatıyoruz. İşte Sarıkamış şehitleri anma günü mesajları ve Sarıkamış şehitleri için anma sözleri…

2SARIKAMIŞ ŞEHİTLERİ ANMA SÖZLERİ

SARIKAMIŞ ŞEHİTLERİ ANMA SÖZLERİ

Sarıkamış'ta verilen mücadelede şehit düşen kahraman askerlerimizi rahmetle anıyor, aziz hatıranız önünde saygıyla eğiliyoruz.

Sarıkamış'ın beyaz örtüsü altında şehadet şerbetini içen kahramanlarımız, sizlerin sayesinde vatan toprakları güven içinde. Minnettarız, dualarımız sizinle.

3Sarıkamış şehitleri için anma sözleri - Sarıkamış şehitleri anma günü mesajları | 22 Aralık Sarıkamış Harekatı nedir, Sarıkamış şehitlerini anma günü ne zaman

Sarıkamış'ın soğuğunda titreyen yürekler, milletimizin kalbinde sonsuz bir sıcaklıkla yanıyor. Şehitlerimizi rahmetle anıyor, kahramanlıklarıyla gurur duyuyoruz.

Sarıkamış'ta, vatan toprakları için seve seve şehit düşen kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyoruz. Ruhları şad olsun.

Sarıkamış'ın karlarında iz bırakan yiğitlerimizi unutmayacağız. Şehitlerimizin aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyor, dualarımızı yolluyoruz.

4Sarıkamış şehitleri için anma sözleri - Sarıkamış şehitleri anma günü mesajları | 22 Aralık Sarıkamış Harekatı nedir, Sarıkamış şehitlerini anma günü ne zaman

Sarıkamış'ın soğuğunda donan kahramanlarımız, sizi her zaman minnetle ve şükranla anıyoruz. Şehitlerimizin ruhu şad olsun.

Sarıkamış'ta gösterdiğiniz kahramanlık, milletimizin kalbinde daima yaşayacak. Şehitlerimizi rahmet ve dua ile anıyoruz.

5SARIKAMIŞ ŞEHİTLERİ İÇİN ANMA MESAJLARI

SARIKAMIŞ ŞEHİTLERİ İÇİN ANMA MESAJLARI

Sarıkamış şehitleri anma gününde, vatan uğruna canlarını feda eden kahramanlarımızı rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz. Mekanları cennet olsun.

Sarıkamış'ın soğuk topraklarında yatan kahramanlarımızı unutmadık, unutmayacağız. Şehitlerimizi rahmet ve dualarla anıyor, aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyoruz.

6Sarıkamış şehitleri için anma sözleri - Sarıkamış şehitleri anma günü mesajları | 22 Aralık Sarıkamış Harekatı nedir, Sarıkamış şehitlerini anma günü ne zaman

Sarıkamış şehitleri anma gününde, vatan sevgisiyle yanıp sönerek bu topraklara veda eden kahramanlarımızı rahmetle anıyoruz. Ruhları şad olsun.

Sarıkamış'ta göğsünü siper eden yiğitlerimizi, vatan uğruna canlarını feda eden kahramanlarımızı minnetle anıyor, şükranlarımızı sunuyoruz.

Sarıkamış şehitleri anma gününde, onların aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyor, bu kutlu toprakları bize emanet eden kahramanları dualarımızda yâd ediyoruz.

7Sarıkamış şehitleri için anma sözleri - Sarıkamış şehitleri anma günü mesajları | 22 Aralık Sarıkamış Harekatı nedir, Sarıkamış şehitlerini anma günü ne zaman

Sarıkamış'ın soğuk topraklarında yatan kahramanlarımızı anma gününde, milletimizin gönlünde sonsuz bir sevgi ve minnetle yaşıyorsunuz. Mekanınız cennet olsun

Sarıkamış şehitleri anma gününde, vatan için seve seve şehadet şerbetini içen kahramanlarımızı rahmet ve dua ile anıyoruz. Ruhları şad olsun.

Sarıkamış şehitleri anma gününde, vatan toprakları için göğsünü siper eden kahramanlarımızı minnetle yâd ediyor, dualarımızı şehitlerimizle birlikte gönderiyoruz.

8SARIKAMIŞ HAREKATI TARİHİ HAKKKINDA BİLGİ

SARIKAMIŞ HAREKATI TARİHİ HAKKKINDA BİLGİ

Kars Valiliği’nin Sarıkamış şehitleri tarihinde yer verdiği detaylar şöyle:

Yıl 1914…Yer Sarıkamış…

Sarıkamış‘ta 60 bini donarak olmak üzere 78 bin şehit vermiştik. 1914 yılının 15-22 Aralık tarihleri arasında, Sarıkamış yakınındaki Allahuekber dağlarında, Kars’ı Ruslardan geri almak için harekata katılan 60 bin asker donarak öldü.

9Sarıkamış şehitleri için anma sözleri - Sarıkamış şehitleri anma günü mesajları | 22 Aralık Sarıkamış Harekatı nedir, Sarıkamış şehitlerini anma günü ne zaman

Başkumandan vekili Enver Paşa büyük bir güçle, Rusları hiç beklemedikleri bir yerden, Allahüekber dağlarından aşarak vurmayı ve Kars‘ı yeniden vatan topraklarına katmayı hedeflemişti. Allahuekber dağlarının yer yer 2-3 bin rakımlı geçitlerinde ısı sıfırın altında 30 dereceye kadar düşüyordu. Türk askerlerinin büyük bölümü ise çölden gelmişti ve üzerlerinde yazlık üniformalar vardı.

Sarıkamış’ta dondurucu soğuk altında askerlerimizin durumunu Kurmay Subay Şerif Bey “Sarıkamış” adlı kitabında şöyle anlatıyor:

10Sarıkamış şehitleri için anma sözleri - Sarıkamış şehitleri anma günü mesajları | 22 Aralık Sarıkamış Harekatı nedir, Sarıkamış şehitlerini anma günü ne zaman

“Yol kenarında karların içinde çömelmiş bir asker, bir yığın karı kollarıyla kucaklamış, titreyerek, feryat ederek dişleriyle kemiriyordu. Kaldırıp yola sevketmek istedim. Beni hiç görmedi. zavallı çıldırmıştı. Bu suretle şu lanetli buzullar içinde biz belki on bin kişiden fazla insanı bir günde karların altına bıraktık ve geçtik”.

Rus Kafkas Ordusu Kurmay Başkan Vekili Dük Aleksandroviç Pietroviç Sarıkamış’ta gördüklerine anılarında şöyle yer vermiş:

11Sarıkamış şehitleri için anma sözleri - Sarıkamış şehitleri anma günü mesajları | 22 Aralık Sarıkamış Harekatı nedir, Sarıkamış şehitlerini anma günü ne zaman

“İlk sırada diz çökmüş 9 kahraman. Mavzerleriyle nişan almışlar, tetiğe asılmak üzereler ama asılamamışlar… İkinci sırada cephane taşıyanlar var, sandıkları bir avuçlamışlar ki, kainattan hırslarını almak istiyor gibiler. Öylesine kaskatı kesilmişler… Ve sağ başta Binbaşı Nihat. Dimdik ayakta, başı açık, saçları beyaza boyanmış, gözleri karşıda… Allahuekber dağlarındaki son Türk müfrezesini teslim alamadım. Bizden çok evvel, Allah’larına teslim olmuşlardı.”

Allahuekber dağları, 37 bin şehit verilerek aşıldı ve Sarıkamış kuşatıldı. Sarıkamış kuşatma harekatı aşırı soğuk ve açlık yüzünden, hedef ele geçirilemeden, 5 Ocak 1915’de sona erdi. Osmanlı Ordusu bu dağlarda, 60 bini donma sonucu tam 78 bin şehit verdi. Rus birlikleri de bu savaşlarda 32 bin askerini kaybetti.