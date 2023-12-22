Sarıkamış şehitleri için anma sözleri - Sarıkamış şehitleri anma günü mesajları | 22 Aralık Sarıkamış Harekatı nedir, Sarıkamış şehitlerini anma günü ne zaman?
22 Aralık Sarıkamış Şehitleri ile ilgili sözler- Sarıkamış şehitleri anma mesajları 109. Yıldönümünde Sarıkamış Harekatı'nda can veren şehitlerimizi anmak isteyen vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Birinci Dünya Savaşında, 22 Aralık 1914 ve 6 Ocak 1915 arasında Osmanlı İmparatorluğu ile Rus İmparatorluğu arasında gerçekleşmiş olan Sarıkamış Harekâtı’nda çok sayıda şehit verdi. Tarihin en soğuk gününde, her yıl olduğu gibi bu yıl da derin bir hüzünle anılan Sarıkamış Şehitleri’nin tarihi için de araştırmalar yoğunlaştı. Biz de Sarıkamış Şehitleri anma mesajları ve sözleri derlerken, Sarıkamış Harekatı tarihi hakkında da bilgiler verdik.
• 22 Aralık 2023 - 14:25 • Son Güncelleme:
• 22 Aralık 2023 - 14:25 • Son Güncelleme: