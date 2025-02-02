Sarı ölüm evlere 2 bin liraya geliyor! Can kaybı 2 oldu

‘ONLAR BİLİNÇSİZ, BİZ İŞİMİZİN EHLİYİZ’ KANDIRMACASI

Son yıllarda özellikle instagramda, arkadaşlarım dahil kimi görsem, evinde, kolunda serumla geziyor. Kimi hücreleri yenilensin, kimi bağışıklığı güçlensin kimi de gribal enfeksiyon tedavisi için bağlatıyor. Aşı konusunda tereddüt yaşayıp, içinde ne olduğunu bile bilmediği halde adı “vitamin kokteyli” ya da “atom” olduğu için yaptıranı çok ki bu iş bir sektöre haline dönüşmüş durumda. İnternette ve sosyal medyada ilanlar çığ gibi. “Halsizlik, grip, ağrı, öksürük, ateş, üşüme, titreme, boğaz ve vücut ağrısı, bulantı, kusma, enflüanza tedavisi için birebir” başlığı atılan bir ilanın hemen altına, içinde kivi, portakal, erik gibi meyve fotoğrafları olan bir serum şişesi ve “Hastanede sıra beklemeden, evinizde, koltuğunuza yaslanıp serum hizmeti alabilirsiniz” notu ile arayacağınız numara yazıyor. Aradım. Telefonda, beni görmeden, sadece anlattıklarımla tanıyı da koyuyor, ilacımı da yazıyor.