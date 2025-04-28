Samsun'da heyelan, baba ve kızları hayatlarını kaybetti! Akaryakıt istasyonunun müdürü gözaltına alındı
Samsun'da dün gece facia yaşandı bir aile toprak altında kaldı. Gece geç saatlerde Canik ilçesinde meydana gelen heyelan bölgede bulunan akaryakıt istasyonunun oto yıkama bölümüne vurdu. Yukarıdan kopan büyük toprak ve kaya parçaları akaryakıt istasyonunu bir anda yok etti. O sırada yanında bulunan 2 kızıyla beraber aracını yıkayan 36 yaşındaki Adem Kaya kızlarıyla beraber toprak altında kaldı. Haberi alan sağlık ve arama kurtarma ekipleri olay yerine intikal edip arama kurtarma çalışmalarına başladı. Kısa sürede toprak altında kalan araca ulaşan ekipler, Adem Kaya ve kızlarının hayatlarını kaybettiklerini tespit etti. Olayın ardından adli ve idari soruşturma başlatıldı. İlk olarak akaryakıt istasyonu müdürü K.Y. (62), "taksirle ölüme sebebiyet vermek" suçundan gözaltına alındı. Bugün öğle saatlerinde ise akaryakıt istasyonu sahibi M.Z.G.(70) de gözaltına alındı. Böylece olayla ilgili gözaltı sayısı 2 oldu.
DHA
• 28 Nisan 2025 - 13:48 • Son Güncelleme:
DHA
• 28 Nisan 2025 - 13:48 • Son Güncelleme: