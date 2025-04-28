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GündemSamsun'da heyelan, baba ve kızları hayatlarını kaybetti! Akaryakıt istasyonunun müdürü gözaltına alındı
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Samsun'da heyelan, baba ve kızları hayatlarını kaybetti! Akaryakıt istasyonunun müdürü gözaltına alındı

Samsun'da dün gece facia yaşandı bir aile toprak altında kaldı. Gece geç saatlerde Canik ilçesinde meydana gelen heyelan bölgede bulunan akaryakıt istasyonunun oto yıkama bölümüne vurdu. Yukarıdan kopan büyük toprak ve kaya parçaları akaryakıt istasyonunu bir anda yok etti. O sırada yanında bulunan 2 kızıyla beraber aracını yıkayan 36 yaşındaki Adem Kaya kızlarıyla beraber toprak altında kaldı. Haberi alan sağlık ve arama kurtarma ekipleri olay yerine intikal edip arama kurtarma çalışmalarına başladı. Kısa sürede toprak altında kalan araca ulaşan ekipler, Adem Kaya ve kızlarının hayatlarını kaybettiklerini tespit etti. Olayın ardından adli ve idari soruşturma başlatıldı. İlk olarak akaryakıt istasyonu müdürü K.Y. (62), "taksirle ölüme sebebiyet vermek" suçundan gözaltına alındı. Bugün öğle saatlerinde ise akaryakıt istasyonu sahibi M.Z.G.(70) de gözaltına alındı. Böylece olayla ilgili gözaltı sayısı 2 oldu.

DHA
• 28 Nisan 2025 - 13:48 • Son Güncelleme:
DHA
• 28 Nisan 2025 - 13:48 • Son Güncelleme:
1Samsunda heyelan, baba ve kızları hayatlarını kaybetti Akaryakıt istasyonunun müdürü gözaltına alındı

Olay, saat 23.20'de Canik ilçesi Toptepe Mahallesi'nde Lovelet AVM yanındaki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dağdan kopan toprak ve kaya parçaları akaryakıt istasyonunun oto yıkama kısmına düştü. Burada bulunan bir otomobil göçük altında kaldı. Öte yandan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, olayla ilgili Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldığını ve 1 Cumhuriyet Başsavcıvekili ile 1 Cumhuriyet Savcısının görevlendirildiğini açıkladı.

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GÖZALTI SAYISI 2'YE ÇIKTI

Olayın ardından adli ve idari soruşturma başlatıldı. İlk olarak akaryakıt istasyonu müdürü K.Y. (62), "taksirle ölüme sebebiyet vermek" suçundan gözaltına alındı. Bugün öğle saatlerinde ise akaryakıt istasyonu sahibi M.Z.G.(70) de gözaltına alındı. Böylece olayla ilgili gözaltı sayısı 2 oldu.

3Samsunda heyelan, baba ve kızları hayatlarını kaybetti Akaryakıt istasyonunun müdürü gözaltına alındı

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda arama-kurtarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler, enkaz altındakileri sağ kurtarabilmek için zamana karşı yarış başlattı. Yapılan çalışmalar sonucu anne Çiğdem Kaya yaralı olarak enkazdan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

4Samsunda heyelan, baba ve kızları hayatlarını kaybetti Akaryakıt istasyonunun müdürü gözaltına alındı

İş makinelerinin desteğiyle yapılan çalışmalarda önce göçük altında kalan araca ulaşıldı. Araçta yapılan incelemede, baba Adem Kaya (36) ile çocukları Açelya (5) ve Alya Kaya'nın (7) hayatlarını kaybettiği belirlendi. Cansız bedenler araçtan çıkarılarak Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığına gönderildi.

5BABA VE KIZLARI İKİNDİDE TOPRAĞA VERİLECEK

BABA VE KIZLARI İKİNDİDE TOPRAĞA VERİLECEK

Yaklaşık 1 sene önce İstanbul’un Bağcılar ilçesinden Samsun’un İlkadım ilçesine taşınan, bir fabrikada CNC operatörü olarak çalışan Adem Kaya ve kızları Açelya ve Alya Kaya’nın bugün ikindi namazında Terme ilçesi Akçay Karacalı Mahallesi’nde toprağa verileceği belirtildi.

6HEYELAN BÖLGESİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

HEYELAN BÖLGESİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Olayda hayatını kaybeden baba ve iki kızının bugün Samsun'un Terme ilçesine toprağa verileceği öğrenildi. Olaydan yaralı olarak kurtulan annenin tedavisi hastanede devam ederken heyelan bölgesi ise havadan görüntülendi.

7Samsunda heyelan, baba ve kızları hayatlarını kaybetti Akaryakıt istasyonunun müdürü gözaltına alındı

Öte yandan Kaya ailesinin yaklaşık 1 yıl önce İstanbul'dan Samsun'a taşındığı ve baba Adem Kaya'nın bir silah fabrikasında çalıştığı öğrenildi.

8HEYELANIN OLDUĞU ALANDA ACİL DURUM TOPLANMA BÖLGESİ TABELASI

HEYELANIN OLDUĞU ALANDA 'ACİL DURUM TOPLANMA BÖLGESİ' TABELASI

Samsun'un Canik ilçesinde 3 kişinin hayatını kaybettiği faciada, heyelanın olduğu alanda 'Acil Durum Toplanma Bölgesi' tabelası olduğu görüldü. İş yerinin bu bölgeyi, kendi çalışanları için acil toplanma alanı olarak belirleyip, tabelayı koyduğu bildirildi.

9BAKAN TUNÇ’TAN AÇIKLAMA

BAKAN TUNÇ’TAN AÇIKLAMA

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Samsun’da meydana gelen heyelana ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Samsun ilimizin Canik ilçesinde bir akaryakıt istasyonunun bulunduğu yerde meydana gelen toprak kayması sonucu hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, göçükten yaralı olarak çıkarılan ve tedavi altına alınan vatandaşımıza acil şifalar diliyorum.

10Samsunda heyelan, baba ve kızları hayatlarını kaybetti Akaryakıt istasyonunun müdürü gözaltına alındı

Hepimizi derinden üzen olayla ilgili Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış olup 1 Cumhuriyet Başsavcıvekili ve 1 Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiştir. Soruşturma tüm yönleriyle titizlikle sürdürülmektedir” ifadelerini kullandı.