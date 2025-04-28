Samsun'da heyelan, baba ve kızları hayatlarını kaybetti! Akaryakıt istasyonunun müdürü gözaltına alındı

Olay, saat 23.20'de Canik ilçesi Toptepe Mahallesi'nde Lovelet AVM yanındaki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dağdan kopan toprak ve kaya parçaları akaryakıt istasyonunun oto yıkama kısmına düştü. Burada bulunan bir otomobil göçük altında kaldı. Öte yandan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, olayla ilgili Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldığını ve 1 Cumhuriyet Başsavcıvekili ile 1 Cumhuriyet Savcısının görevlendirildiğini açıkladı.