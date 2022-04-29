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TrabzonsporŞampiyon kadroda iki ayrılık! Biri Prens Selman'ın yanına diğer Galtier'in takımına...
HaberlerTrabzonspor Haberleri Şampiyon kadroda iki ayrılık! Biri Prens Selman'ın yanına diğer Galtier'in takımına...
• 29 Nisan 2022 - 14:47 • Son Güncelleme:

Şampiyon kadroda iki ayrılık! Biri Prens Selman'ın yanına diğer Galtier'in takımına...

Bu sezon Süper Lig'e damga vuran ve resmi olarak şampiyonluk için gün sayan Trabzonspor'da ilk ayrılıklar belli oldu. Newcastle'a yaptığı yatırımla Avrupa'nın dikkatini çeken Prens Selman'ın yıldız futbolcuya, Galtier'in ise milli oyuncuya talip olduğu ortaya çıktı.

• 29 Nisan 2022 - 14:47 • Son Güncelleme:
1Şampiyon kadroda iki ayrılık Biri Prens Selmanın yanına diğer Galtierin takımına...
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Trabzonspor'a şampiyonluk yarışında en büyük katkıyı veren isimlerin başında gelen kaptan Uğurcan Çakır, her an yuvadan uçabilir. İngiliz basını, Newcastle United ve Leeds United'ın, Uğurcan Çakır için Trabzonspor'un kapısını resmen çaldığını duyurdu.

2Şampiyon kadroda iki ayrılık Biri Prens Selmanın yanına diğer Galtierin takımına...

26 yaşındaki başarılı file bekçisi daha önce yaptığı açıklamada Trabzonspor ile şampiyonluk yaşadıktan sonra Avrupa'da ülkesini ve kulübünü temsil etme hayalı olduğunu söylemişti.

3Şampiyon kadroda iki ayrılık Biri Prens Selmanın yanına diğer Galtierin takımına...

İngiliz basını, Premier Lig ekipleri Newcastle United ve Leeds United'ın, Uğurcan Çakır için Trabzonspor'un kapısını resmen çaldığını duyurdu.

4Şampiyon kadroda iki ayrılık Biri Prens Selmanın yanına diğer Galtierin takımına...

Akşam'da yer alan habere göre; Avrupa'nın en yüksek kurtarış yüzdesine sahip kalecisi olarak dikkat çeken Uğurcan daha pek çok kulüp tarafından da takip ediliyor. Ancak geçtiğimiz sezon Suudi Arabistan devlet fonuna satılan ve yeniden yapılanma konusunda çalışmalar yapan Newcastle şu anda Uğurcan'ı transfer etmeye en yakın takım olarak gözüküyor.

5Şampiyon kadroda iki ayrılık Biri Prens Selmanın yanına diğer Galtierin takımına...

Adım adım şampiyonluğa koşan Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür yuvadan uçuyor. Fransız ekibi Nice, yıldız oyuncu için 12 milyon euroluk teklifle geliyor. Abdülkadir Ömür'ün takıma kazandırılması için teknik direktör Christophe Galtier'in ısrarcı olduğu öğrenildi.

6Şampiyon kadroda iki ayrılık Biri Prens Selmanın yanına diğer Galtierin takımına...

Christophe Galtier, Lille'in başında teknik direktörlük yaparken Trabzonspor'dan Yusuf Yazıcı'yı takımına transfer ettirmişti. Fransız teknik direktör şimdi de Trabzonspor'da forma giyen Abdülkadir Ömür'ün peşinde. Galtier, Abdülkadir Ömür'ü Nice'e transfer etmek istiyor.

7Şampiyon kadroda iki ayrılık Biri Prens Selmanın yanına diğer Galtierin takımına...

Fransa kaynaklarına göre Nice, Abdülkadir Ömür için 12 milyon euro bonservis teklifinde bulunacak. Milli futbolcunun transferinin bu rakama gerçekleşmesi halinde Gökdeniz Karadeniz'i geçip Trabzonspor'un en yüksek 2. transfer satışı olarak tarihe geçecek. Bordo-Mavililer, Gökdeniz Karadeniz'i 8,7 milyon euro karşılığında Rubin Kazan'a satmıştı.

8Şampiyon kadroda iki ayrılık Biri Prens Selmanın yanına diğer Galtierin takımına...

Abdülkadir Ömür bu sezon Trabzonspor'da çıktığı 34 maçta 7 gol 1 asistlik performans gösterdi. 22 yaşındaki oyuncu bordo mavililerde gösterdiği performansla bu sezon tekrardan takdir toplarken takımın vazgeçilmez oyuncuları arasına girmeyi başardı.

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Şampiyon kadroda iki ayrılık! Biri Prens Selman'ın yanına diğer Galtier'in takımına...

Şampiyon kadroda iki ayrılık! Biri Prens Selman'ın yanına diğer Galtier'in takımına...

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