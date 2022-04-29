Şampiyon kadroda iki ayrılık! Biri Prens Selman'ın yanına diğer Galtier'in takımına...
Bu sezon Süper Lig'e damga vuran ve resmi olarak şampiyonluk için gün sayan Trabzonspor'da ilk ayrılıklar belli oldu. Newcastle'a yaptığı yatırımla Avrupa'nın dikkatini çeken Prens Selman'ın yıldız futbolcuya, Galtier'in ise milli oyuncuya talip olduğu ortaya çıktı.
Trabzonspor'a şampiyonluk yarışında en büyük katkıyı veren isimlerin başında gelen kaptan Uğurcan Çakır, her an yuvadan uçabilir. İngiliz basını, Newcastle United ve Leeds United'ın, Uğurcan Çakır için Trabzonspor'un kapısını resmen çaldığını duyurdu.
Akşam'da yer alan habere göre; Avrupa'nın en yüksek kurtarış yüzdesine sahip kalecisi olarak dikkat çeken Uğurcan daha pek çok kulüp tarafından da takip ediliyor. Ancak geçtiğimiz sezon Suudi Arabistan devlet fonuna satılan ve yeniden yapılanma konusunda çalışmalar yapan Newcastle şu anda Uğurcan'ı transfer etmeye en yakın takım olarak gözüküyor.
Adım adım şampiyonluğa koşan Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür yuvadan uçuyor. Fransız ekibi Nice, yıldız oyuncu için 12 milyon euroluk teklifle geliyor. Abdülkadir Ömür'ün takıma kazandırılması için teknik direktör Christophe Galtier'in ısrarcı olduğu öğrenildi.
Fransa kaynaklarına göre Nice, Abdülkadir Ömür için 12 milyon euro bonservis teklifinde bulunacak. Milli futbolcunun transferinin bu rakama gerçekleşmesi halinde Gökdeniz Karadeniz'i geçip Trabzonspor'un en yüksek 2. transfer satışı olarak tarihe geçecek. Bordo-Mavililer, Gökdeniz Karadeniz'i 8,7 milyon euro karşılığında Rubin Kazan'a satmıştı.