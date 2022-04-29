Şampiyon kadroda iki ayrılık! Biri Prens Selman'ın yanına diğer Galtier'in takımına...

Akşam'da yer alan habere göre; Avrupa'nın en yüksek kurtarış yüzdesine sahip kalecisi olarak dikkat çeken Uğurcan daha pek çok kulüp tarafından da takip ediliyor. Ancak geçtiğimiz sezon Suudi Arabistan devlet fonuna satılan ve yeniden yapılanma konusunda çalışmalar yapan Newcastle şu anda Uğurcan'ı transfer etmeye en yakın takım olarak gözüküyor.