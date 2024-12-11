Şam zindanında 14 ay kalan Engin Arslan yaşadığı işkenceyi anlattı: Türk lirası uzattığı için yakalanmış!

4'ÜNCÜ AY MAHKEMEYE ÇIKIP BERAAT ETMİŞ

Tutuklandıktan 4 ay sonra mahkemeye çıktığını, beraat etmesine rağmen bırakılmadığını aktaran Arslan, "Yerde battaniyenin üzerinde yatıyorduk, 45 kişilik koğuşta 95 kişi vardı. Üst üste yatanlar vardı. Bir günde küçük bir parça ekmek, bulgur pilavı ve iki kaşık yemek düşüyordu. Akşam yemeği, domates, patates. Güneş yoktu. Gökyüzü görünüyordu ama güneş görünmüyordu” diye konuştu.Şam düştükten hemen sonra kurtulma anına da değinen Engin Arslan, "Cezaevinde toplam bine yakın erkek, 250’ye yakın da kadın vardı. Sabah namazına kalktığımıza silah sesleri duyduk. Genelde eğlencesine sıkıyorlar. Yine öyle zannettim. Silah sesleri duyduktan sonra, muhalifler kapıların kilidini kırıyormuş. Kapı kilitleri kırılınca herkes çıkmaya başladı. Bin kişi birden çıkınca koridorda bir izdiham yaşandı. 'Türkler buraya gelsin' diye bir çağrı duydum, 6-7 kişi buluştuk. Bir Kilisli ağabey vardı, dışarda silah sesleri devam ediyordu. Muhalif birisi bize yardımcı oldu, bizi güvenli bir eve götürdü. Oradaki ağabey sağ olsun bizi misafir etti” ifadelerini kullandı.