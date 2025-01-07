Salgın Türkiye'nin kapısına dayandı! Mide gribi çok hızlı yayılıyor

İSHAL, KUSMA, BULANTI...

Biruni Üniversite Hastanesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Eda Kepenekli Kadayıf, Milliyet’e şu değerlendirmelerde bulundu:“Norovirüs kusma ve ishale neden olan çok bulaşıcı bir virüstür. Bazen “mide gribi” veya “mide böceği” olarak da adlandırılır. Ancak norovirüs hastalığının griple ilgisi yoktur. Grip, influenza virüsünden kaynaklanır. Norovirüs, mide veya bağırsak iltihabı olan akut gastroenterite neden olur. Norovirüs hastalığı olan çoğu kişi 1 ila 3 gün içinde iyileşir; ancak birkaç gün sonra hala virüsü yayabilirler. Norovirüsün birçok farklı türü olduğundan hayatınızda birçok kez norovirüs hastalığına yakalanabilirsiniz. Belirli türlere karşı koruma geliştirmek mümkündür. Ancak korumanın ne kadar süreceği tam olarak bilinmiyor. Bir kişide genellikle norovirüse maruz kaldıktan 12 ila 48 saat sonra semptomlar gelişir. En sık görülen semptomlar ishal, kusma, mide bulantısı, mide ağrısı, ateş, baş ağrısı ve vücut ağrılarıdır. Norovirüs hastalığınız varsa kendinizi aşırı derecede hasta hissedebilir, günde birçok kez kusabilir veya ishal olabilirsiniz. Norovirüs farklı şekillerde çok kolay ve hızlı bir şekilde yayılır.”