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GündemSalgın Türkiye'nin kapısına dayandı! Mide gribi çok hızlı yayılıyor
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Salgın Türkiye'nin kapısına dayandı! Mide gribi çok hızlı yayılıyor

Avrupa’da hastaneler grip vakalarıyla dolup taşıyor. Romanya’da bir haftada 4 bin vaka kaydedildi, 4 kişi öldü. Fransa, İspanya ve Macaristan’da ek önlemler alındı. Salgın Türkiye’nin kapısına dayandı.

• 07 Ocak 2025 - 07:12 • Son Güncelleme:
• 07 Ocak 2025 - 07:12 • Son Güncelleme:
1Salgın Türkiyenin kapısına dayandı Mide gribi çok hızlı yayılıyor

Yeni yılın ardından grip vakalarında artış meydana geldi. Avrupa’da dolup taşan hastaneler yüzünden ülkeler bazı önlemleri devreye sokuyor. Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de bazı hastanelerde maske takma zorunluluğu getirildi. Romanya’da grip nedeni ile sadece geçtiğimiz hafta 4 binden fazla vaka kaydedildi. Bunlardan 4’ünün vefatı griple ilişkilendirildi.Türkiye’de de çok ciddi bir kriz yaşanmamakla birlikte hastanelerde üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle başvuranların sayısı bir hayli fazla. Uzmanlar ayrıca Norovirüs salgınına da dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

2İSHAL, KUSMA, BULANTI...

İSHAL, KUSMA, BULANTI...

Biruni Üniversite Hastanesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Eda Kepenekli Kadayıf, Milliyet’e şu değerlendirmelerde bulundu:“Norovirüs kusma ve ishale neden olan çok bulaşıcı bir virüstür. Bazen “mide gribi” veya “mide böceği” olarak da adlandırılır. Ancak norovirüs hastalığının griple ilgisi yoktur. Grip, influenza virüsünden kaynaklanır. Norovirüs, mide veya bağırsak iltihabı olan akut gastroenterite neden olur. Norovirüs hastalığı olan çoğu kişi 1 ila 3 gün içinde iyileşir; ancak birkaç gün sonra hala virüsü yayabilirler. Norovirüsün birçok farklı türü olduğundan hayatınızda birçok kez norovirüs hastalığına yakalanabilirsiniz. Belirli türlere karşı koruma geliştirmek mümkündür. Ancak korumanın ne kadar süreceği tam olarak bilinmiyor. Bir kişide genellikle norovirüse maruz kaldıktan 12 ila 48 saat sonra semptomlar gelişir. En sık görülen semptomlar ishal, kusma, mide bulantısı, mide ağrısı, ateş, baş ağrısı ve vücut ağrılarıdır. Norovirüs hastalığınız varsa kendinizi aşırı derecede hasta hissedebilir, günde birçok kez kusabilir veya ishal olabilirsiniz. Norovirüs farklı şekillerde çok kolay ve hızlı bir şekilde yayılır.”

3ELLERİNİZİ İYİ YIKAYIN

ELLERİNİZİ İYİ YIKAYIN

“Norovirüs çok bulaşıcıdır ancak kendinizi ve başkalarını korumak için alableceğiniz önlemler var” diyen Kadayıf, şunları sıraladı: “Ellerinizi iyi ve sık yıkayın. Kabuklu deniz hayvanlarını iyice pişirin, meyve ve sebzeleri yıkayın. Kirlenmiş yüzeyleri temizleyin ve dezenfekte edin. Çamaşırları sıcak suda yıkayın. Norovirüs hastalığı olan kişileri tedavi edecek özel bir ilaç yoktur. Antibiyotikler norovirüs enfeksiyonlarının tedavisinde yardımcı olmayacaktır çünkü virüslere etkileri yoktur.”

4AŞI İÇİN GEÇ KALMADINIZ’

AŞI İÇİN GEÇ KALMADINIZ’

Grip pandemisinde olmadığımızı ifade eden İstanbul Florence Nightingale Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Uzm. Dr. Gökçe Demir, “Grip pandemisinde değiliz. Bu mevsimde artışı hep bekliyorduk. Covid’den önce 2008-2009’da grip bir pandemi yapmıştı. Şu an öyle bir pandemi yok. Mevsimsel grip, 6 yaş altı çocuklarda ağır seyrediyor. Grip zaten ağırdır, ölümcül seyredebilir. Grip önlenebilir bir hastalık. Aşısı var. Güvenle kullanılan bir aşı. Çocuklarda da damlacık yoluyla okullarda bulaşıyor. Ben aşıyı öneriyorum. Geç de kalmadınız. Yaptırabilirsiniz. Okul bulaşlarının önlenmesi için çocukların okula gönderilmemesi gerekiyor. Ben aşıyı güvenle yaptırmalarını tavsiye ediyorum. Aşılı kişilerde aşı, gribin zatürre gibi komplikasyonlarından koruyor. Daha hafif geçiriyoruz” dedi.

5AVRUPA ALARMDA

AVRUPA ALARMDA



Avrupa genelinde artan grip vakaları en çok 15 yaş altı çocukları ve 60 yaş üstü yetişkinleri etkiliyor. Fransa ve İspanya’daki hastaneler, influenza B’nin baskın olduğu başvuruların arttığını bildiriyor.

Fransa’da doktorlar, “Bu kadar büyük bir salgın görmeyeli uzun zaman oldu,” diyerek endişesini dile getirdi. Uzmanlar “Ne yazık ki ağır vakaların büyük çoğunluğu aşılanmamış kişilerden oluşuyor,” diyerek grip aşılarının kritik rolüne dikkat çekti. İspanya’da da benzer bir durum söz konusu olurken, Katalonya ve Valensiya gibi bölgeler şimdiden grip vakalarının akınına uğramış durumda.