Sakarya’yı sağanak vurdu! Dere taştı, ev ve iş yerlerini su bastı
29.09.2026 - 10:02Güncellenme Tarihi:
Sakarya’nın Karasu ilçesinde etkili olan sağanak yağış, Darıçayırı Mahallesi’nde dere taşkınına neden oldu. Taşan dere nedeniyle çok sayıda ev ve iş yerini su basarken, ekipler bölgede çalışma başlattı.
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Yağış nedeniyle sabah saatlerinde mahalle içerisinden geçen dere taştı. Derenin taşması sonucu mahallede bulunan çok sayıda ev ve iş yerini su bastı.
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Su baskınları nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşarken, bölgede çalışma başlatıldı.
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Yağışın etkisini sürdürmesi nedeniyle mahallede su baskınlarına karşı tedbir alınırken, taşkının ardından oluşan zararların belirlenmesi için çalışma yapılması bekleniyor.