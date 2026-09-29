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GündemSakarya’yı sağanak vurdu! Dere taştı, ev ve iş yerlerini su bastı
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Sakarya’yı sağanak vurdu! Dere taştı, ev ve iş yerlerini su bastı

29.09.2026 - 10:02Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Levent KIZILASLAN/KARASU (Sakarya), (DHA)

Sakarya’nın Karasu ilçesinde etkili olan sağanak yağış, Darıçayırı Mahallesi’nde dere taşkınına neden oldu. Taşan dere nedeniyle çok sayıda ev ve iş yerini su basarken, ekipler bölgede çalışma başlattı.

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1Sakarya’yı sağanak vurdu! Dere taştı, ev ve iş yerlerini su bastı

Sakarya'nın Karasu ilçesi Darıçayırı Mahallesi’nde, meteorolojik uyarının ardından dün başlayan yağış, gece ve sabah saatlerinde yoğun şekilde devam etti.

2Sakarya’yı sağanak vurdu! Dere taştı, ev ve iş yerlerini su bastı

Yağış nedeniyle sabah saatlerinde mahalle içerisinden geçen dere taştı. Derenin taşması sonucu mahallede bulunan çok sayıda ev ve iş yerini su bastı.

3Sakarya’yı sağanak vurdu! Dere taştı, ev ve iş yerlerini su bastı

Su baskınları nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşarken, bölgede çalışma başlatıldı.

4Sakarya’yı sağanak vurdu! Dere taştı, ev ve iş yerlerini su bastı

Yağışın etkisini sürdürmesi nedeniyle mahallede su baskınlarına karşı tedbir alınırken, taşkının ardından oluşan zararların belirlenmesi için çalışma yapılması bekleniyor.

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