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GündemSakarya'da yangın sonrası acı tablo: Yemyeşil ormanlardan geriye kapkara küller kaldı
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Sakarya'da yangın sonrası acı tablo: Yemyeşil ormanlardan geriye kapkara küller kaldı

25.07.2025 - 14:15Güncellenme Tarihi:

Kaynak : İHA

Sakarya'nın Geyve ilçesi, Nuruosmaniye ve Karaçam Mahalleleri'nde çıkan orman yangını sonrası büyük bir felaketle yüz yüze kaldı. Havadan çekilen görüntülerde, bir zamanlar yemyeşil olan ormanlık alanların yerini kül ve siyaha bürünmüş bir manzaraya bıraktığı görüldü.

1Sakarya'da yangın sonrası acı tablo: Yemyeşil ormanlardan geriye kapkara küller kaldı

Sakarya'nın Geyve ilçesinde 23 Temmuz'da çıkan ve rüzgarın etkisiyle büyüyerek D-650 kara yoluna kadar ulaşan orman yangınıyla yoğun şekilde mücadele edilmişti.

2Sakarya'da yangın sonrası acı tablo: Yemyeşil ormanlardan geriye kapkara küller kaldı

Yangının yayılmasını önlemek için bölgeye sevk edilen TOMA ve beton mikserleri, alevlere su sıkarak müdahaleye destek vermişti.

3Sakarya'da yangın sonrası acı tablo: Yemyeşil ormanlardan geriye kapkara küller kaldı

Yerleşim yerlerine yaklaşan ve bazı evlerin tahliye edilmesine sebep olan yangın, uzun uğraşlar sonucunda kontrol altına alınmıştı.

4Sakarya'da yangın sonrası acı tablo: Yemyeşil ormanlardan geriye kapkara küller kaldı

Yangının söndürülmesinden iki gün sonra verilen hasar da gözler önüne serildi. Bir tarafta yeşilin, diğer tarafta siyahın tonlarının olduğu alan havadan görüntülendi.

5Sakarya'da yangın sonrası acı tablo: Yemyeşil ormanlardan geriye kapkara küller kaldı

Öte yandan, Orman Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, "İzmir- Gaziemir yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı.

6Sakarya'da yangın sonrası acı tablo: Yemyeşil ormanlardan geriye kapkara küller kaldı

Sakarya / Geyve (3 nokta), Karabük / Ovacık, Gaziantep / Şehitkamil, Bilecik / Gölpazarı, Bolu / Mudurnu, toplam 7 yangında enerji düşürüldü.

7Sakarya'da yangın sonrası acı tablo: Yemyeşil ormanlardan geriye kapkara küller kaldı

Eskişehir / Seyitgazi ve Karabük / Safranbolu müdahalemiz kararlılıkla sürüyor. Toplam 10 ayrı noktada devam eden yangınları kontrol altına almak için mücadelemiz devam ediyor" ifadelerine yer verildi.