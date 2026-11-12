Sakarya'da okulda sirenler çaldı! 850 öğrenci bir anda dışarı çıkarıldı

2

Eğitim ve bilinçlendirme amacıyla düzenlenen tatbikata; Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü İş Yeri Sağlığı ve Güvenliği Birimi (İSG), UMKE, itfaiye, AFAD, Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti (TRAC) ve Türk Kızılay Hendek Şubesi ekipleri katıldı. 850 öğrenci, 40 öğretmen ve 8 personelin yer aldığı çalışmada, afet anında yapılması gereken doğru davranışlar uygulamalı olarak gösterildi.