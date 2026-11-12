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GündemSakarya'da okulda sirenler çaldı! 850 öğrenci bir anda dışarı çıkarıldı
HaberlerGündem Haberleri Sakarya'da okulda sirenler çaldı! 850 öğrenci bir anda dışarı çıkarıldı

Sakarya'da okulda sirenler çaldı! 850 öğrenci bir anda dışarı çıkarıldı

12.11.2026 - 12:59Güncellenme Tarihi:

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki Noksel İlkokulu'nda, muhtemel afet ve acil durumlara yönelik deprem tahliye ve yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

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1Sakarya'da okulda sirenler çaldı! 850 öğrenci bir anda dışarı çıkarıldı

850 öğrenci, sirenlerin çalmasıyla başlayan tatbikatta güvenli şekilde tahliye edilirken öğrencilerin heyecanlı anları ise kameraya yansıdı.

2Sakarya'da okulda sirenler çaldı! 850 öğrenci bir anda dışarı çıkarıldı

Eğitim ve bilinçlendirme amacıyla düzenlenen tatbikata; Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü İş Yeri Sağlığı ve Güvenliği Birimi (İSG), UMKE, itfaiye, AFAD, Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti (TRAC) ve Türk Kızılay Hendek Şubesi ekipleri katıldı. 850 öğrenci, 40 öğretmen ve 8 personelin yer aldığı çalışmada, afet anında yapılması gereken doğru davranışlar uygulamalı olarak gösterildi.

3Sakarya'da okulda sirenler çaldı! 850 öğrenci bir anda dışarı çıkarıldı

Sirenlerin çalmasıyla başlayan tatbikatta öğrenciler önce sıralarının altında güvenli oturuş pozisyona geçtikten sonra öğretmenlerin kontrolünde okul binasından güvenli şekilde çıkış yaptı. Bazı öğrenciler tatbikat kapsamında yaralı olarak sınıflandırılıp ekiplerce omuz ve sedyelerle dışarıya taşındı. Ekipler tarafından öğrencilere tahliye ve ilk yardım konularında uygulamalı eğitim verilirken, öğrencilerin tatbikat sırasındaki heyecanı kameraya yansıdı.

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