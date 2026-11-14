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GündemSakarya'da aracın altında görüntülendi! Mahallede kabus: Çok fazla var, yaklaşmayın
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Sakarya'da aracın altında görüntülendi! Mahallede kabus: Çok fazla var, yaklaşmayın

14.11.2026 - 11:49Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Sakarya’nın Akyazı ilçesi Küçücek Mahallesi’nde park halindeki bir aracın altında acı sesler çıkararak garip hareketler sergilerken yakalandı. Vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıyan olay sonrası mahalleli ayağa kalktı.

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1Sakarya'da aracın altında görüntülendi! Mahallede kabus: Çok fazla var, yaklaşmayın

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde bir aracın altında acı sesler çıkararak değişik hareketler sergileyen sansar, vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

2Sakarya'da aracın altında görüntülendi! Mahallede kabus: Çok fazla var, yaklaşmayın

Görüntüler üzerine değerlendirmede bulunan veteriner hekim Bekir Taşdemir, sansarın koordinasyon bozukluğu ve sinir sistemiyle ilgili problemler yaşıyor olabileceğini ifade etti. Taşdemir, bu belirtilerin gençlik hastalığı, zehirlenme, arı sokması veya kuduz gibi farklı nedenlerden kaynaklanabileceğini söyledi. Kesin teşhis için laboratuvar incelemesinin gerekli olduğunu vurgulayan Taşdemir, muhtemel hastalıklar arasında kuduzun özellikle dikkate alınması gerektiğini kaydetti.

3Sakarya'da aracın altında görüntülendi! Mahallede kabus: Çok fazla var, yaklaşmayın

Vatandaşların bu tür durumlarda hayvana yaklaşmaması gerektiğini belirten Taşdemir, "Bizim için en önemli olan kuduzdur. Bu tür durumlarda elle müdahale kesinlikle edilmemesi gerekiyor. Milli parklara veya en yakın veterinere başvurulması gerekiyor. Çünkü kuduzun bulaş riski çok fazla ve sansarlar da bu hususta taşıyıcıdır. Diğerleri pek önemli olmayabilir ama bu tür durumlarda kuduz olduğu düşünülerek dikkatli olunması gerekir" dedi.

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