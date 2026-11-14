Sakarya'da aracın altında görüntülendi! Mahallede kabus: Çok fazla var, yaklaşmayın

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Vatandaşların bu tür durumlarda hayvana yaklaşmaması gerektiğini belirten Taşdemir, "Bizim için en önemli olan kuduzdur. Bu tür durumlarda elle müdahale kesinlikle edilmemesi gerekiyor. Milli parklara veya en yakın veterinere başvurulması gerekiyor. Çünkü kuduzun bulaş riski çok fazla ve sansarlar da bu hususta taşıyıcıdır. Diğerleri pek önemli olmayabilir ama bu tür durumlarda kuduz olduğu düşünülerek dikkatli olunması gerekir" dedi.