Sağlık raporu alanlara özendi! Aile hekiminin hayatı bir anda değişti
Antalya'da aile hekimi Esra Kayseri (34), kendisinden yamaç paraşütü kursu için sağlık raporu isteyenlerin sayısının artması üzerine hekim arkadaşından rapor alarak başvurduğu kursu dereceyle tamamladı. Yamaç paraşütü pilotu Kayseri, “5-6 genç gelip benden sağlık raporu istedi. ‘Nereye vereceksiniz bu raporu?’ diye sordum. ‘Yamaç paraşütü eğitimi için’ dediler. Sonra düşündüm benim de bir sağlık sorunum yok. ‘Neden ben de yapmayayım’ dedim." dedi.
• 13 Kasım 2024 - 12:35 • Son Güncelleme:
• 13 Kasım 2024 - 12:35 • Son Güncelleme: