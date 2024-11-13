Sağlık raporu alanlara özendi! Aile hekiminin hayatı bir anda değişti

‘KARADA HER ŞEY DAHA RİSKLİ'

Türk Hava Kurumu Antalya Şube Başkanlığı koordinesinde hava araçlarının birçoğuyla ilgili yıl içerisinde düzenli verilen eğitimlerden biri olan yamaç paraşütü eğitimine katılan 10 kursiyerden biri olan Esra Kayseri, ailesinde havacılık aşkı olduğunu söyledi. Ağabeyinin pilot olduğunu anlatan Kayseri, “5-6 genç gelip benden sağlık raporu istedi. ‘Nereye vereceksiniz bu raporu?’ diye sordum. ‘Yamaç paraşütü eğitimi için’ dediler. Sonra düşündüm benim de bir sağlık sorunum yok. ‘Neden ben de yapmayayım’ dedim. Başvurdum ama çevremden hep ‘Yapma. Nasıl güveneceksin?’ diye karşı çıkanlar oldu. Karada her şey daha riskli bence. Türk Hava Kurumu da büyük bir şans bizim için. Sınavdan da 100 aldım" dedi.