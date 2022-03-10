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    SağlıkSağlığı mahvediyor, bağımlılık yapıyor, birçok hastalığa davetiye çıkartıyor
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    Sağlığı mahvediyor, bağımlılık yapıyor, birçok hastalığa davetiye çıkartıyor

    Birçok kişi gıdaların ve bazı meyvelerin zararsız olduğunu düşünüp tüketirken içindeki şeker miktarına dikkat etmiyoruz. Bazı meyveler fazla miktarda şeker içerdiği için dikkatli tüketilmeli. Etiketlerini okumadan satın aldığınız bazı yiyeceklerin içinde ne kadar eklenti şeker içerdiğini görünce çok şaşıracaksınız! Hangi yiyeceklerde şeker oranı yüksek? İşte şeker bombası olduğunu bilmediğimiz 7 gıda...

    • 10 Mart 2022 - 10:12 • Son Güncelleme:
    • 10 Mart 2022 - 10:12 • Son Güncelleme:
    1Sağlığı mahvediyor, bağımlılık yapıyor, birçok hastalığa davetiye çıkartıyor

    Diyet yaparken paketli gıdalardan kaçınmak gerekiyor. Bunun nedeni bu gıdaların çok sayıda katkı maddesi ve yüksek oranda şeker içermeleridir. Çok lezzetli ve iştah açıcı olan pek çok paketli gıdanın %80'i eklenmiş şeker içeriyor.

    2Sağlığı mahvediyor, bağımlılık yapıyor, birçok hastalığa davetiye çıkartıyor

    Şeker bağımlılığının temelinde şu var: Şekerli besinler tükettiğinizde vücudunuzda normal şartlar altında belirli miktarda bulunan dopamin hormonu yükseliyor ve beyninizdeki mutluluk merkezleri uyarılıyor. Bu da daha iyi hissetmenizi sağlıyor.

    3Sağlığı mahvediyor, bağımlılık yapıyor, birçok hastalığa davetiye çıkartıyor

    İşin kötüsü şeker içeren gıdalar beyninizin ödül ve zevk merkezlerini bu şekilde etkilediği için vücudunuzun şeker bağımlılığını giderek artırıyor. Bu durum da sürekli daha fazla şeker tüketmenize neden oluyor ve bu döngü siz durdurmaya karar verene kadar devam ediyor.

    4Sağlığı mahvediyor, bağımlılık yapıyor, birçok hastalığa davetiye çıkartıyor

    Şeker bağımlılığınızdan kurtulmak ve daha sağlıklı bir yaşam sürdürmek için şekeri hayatınızdan çıkarmak istiyorsanız muhtemelen şekerli olduğu bilinen gıdalardan uzak duruyorsunuzdur. Bol miktarda gizli şeker içeren bazı yiyeceklerin sağlıklı beslenme çabalarınızı sabote etmesine fırsat vermediğinizden emin olmanızda yarar var.

    5İŞTE GİZLİ ŞEKER DEPOSU OLAN 7 YİYECEK:

    İŞTE GİZLİ ŞEKER DEPOSU OLAN 7 YİYECEK:

    6KONSERVE SEBZELER

    KONSERVE SEBZELER

    Fasulye, domates, bezelye gibi konserve gıdaların etiketlerini okuduğunuzda içerdikleri eklenmiş şeker miktarına şaşıracağınıza eminiz. Bu gıdalara şeker eklentisi yapılmasının sebebi elbette lezzetlerini artırmak.

    7MEYVELİ YOĞURTLAR

    MEYVELİ YOĞURTLAR

    Yine lezzetlerini artırmak amacıyla hazır meyveli yoğurtların da neredeyse tamamına şeker ekleniyor. Bu sebeple hazır meyveli yoğurtlar almak yerine dilerseniz sade yoğurdunuzu tercihinize göre toz tarçın ve meyveyle tatlandırarak yiyebilirsiniz.

    8MISIR GEVREKLERİ

    MISIR GEVREKLERİ

    Birçok tahıl da gizli eklenmiş şekerle dolu. Eğer satın aldığınız gevrek tatlıysa ve görüntüsü parlaksa etiketini okuduğunuzda karşılaşacağınız şeker miktarı sizin için sürpriz olmamalı. O derece ki, sağlıklı zannedilen bazı kahvaltı gevrekleri bir dilim kekten bile daha fazla şeker içeriyor. Bu yüzden etiketini okumadan satın aldığınız mısır gevreklerinin kan şekerinizi hızla yükseltme ihtimalini göz ardı etmemelisiniz

    9EKMEKLER

    EKMEKLER

    Şaşırtıcı ama beyaz, tahıllı ve esmer ekmek gibi birçok ekmek türüne de şeker ekleniyor. Maalesef market raflarında gözünüze daha sağlıklı gibi görünen paketli ekmeklerin bazıları gizli şekerlerle dolu olabilir. Bu yüzden gizli şekerleri vücudunuza almak istemiyorsanız paketli ekmeklerin etiketini okuyarak şeker içermeyenleri tercih edebilir ya da ekmeğinizi güvendiğiniz bir fırından satın alabilir, hatta evde kendiniz yapabilirsiniz.

    10SMOOTHIELER

    SMOOTHIE'LER

    Sağlıklı beslenmenin adeta popüler hale gelişiyle birlikte giderek daha fazla tercih edilen bir içecek türü ortaya çıktı ki o da smoothie'ler. Elbette evde hazırladığınız smoothie'leri içine ne koyduğunuzu bildiğiniz için güvenle içebilirsiniz. Ancak dışarıda sipariş ettiğiniz smoothie'ler sandığınız kadar masum olmayabilir. Çünkü daha lezzetli olmaları için ne yazık ki birçoğuna şeker ilave ediliyor.

    11SOSLAR VE ÇEŞNİLER

    SOSLAR VE ÇEŞNİLER

    Yemeklerimizi, salatalarımızı ve çorbalarımızı tatlandıran sos ve çeşnilerin de birçoğu yüksek miktarda şeker içerebiliyor. Eğer bunların içinde yer alan şekeri kendinizden uzak tutmak istiyorsanız bu sos ve çeşnilerinizi de kendiniz yapma yoluna gidebilirsiniz.

    12DİYET ATIŞTIRMALIKLAR

    DİYET ATIŞTIRMALIKLAR

    Piyasada diyet ürünü olarak sunulan ve sağlıklı beslenmeye dikkat eden tüketicilere oldukça cazip görünen sayısız besin bulunuyor. Fakat yağsız ve diyet dostu olarak pazarlanan bu besinlerin büyük bir kısmına da ne yazık ki yüksek miktarda şeker ekleniyor.

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