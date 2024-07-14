Sağanak yağmur fena vuracak! Meteoroloji İstanbul, Ankara, İzmir'de alarm verdi: Afetten kendinizi koruyun
Meteoroloji son dakika hava durumu raporunu paylaştı. Sağanak yağış birçok ilde etkili olacak. Sıcaklık mevsim normallerinde sürerken Meteoroloji'den 20'e sarı kodlu uyarı geldi. Ankara Valiliği de uyarıda bulunarak vatandaşların sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti. CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Orhan Şen ise 'Afetten kendinizi koruyun' diyerek uyarıda bulundu.
• 14 Temmuz 2024 - 15:31 • Son Güncelleme:
• 14 Temmuz 2024 - 15:31 • Son Güncelleme: