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GündemSağanak yağmur fena vuracak! Meteoroloji İstanbul, Ankara, İzmir'de alarm verdi: Afetten kendinizi koruyun
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Sağanak yağmur fena vuracak! Meteoroloji İstanbul, Ankara, İzmir'de alarm verdi: Afetten kendinizi koruyun

Meteoroloji son dakika hava durumu raporunu paylaştı. Sağanak yağış birçok ilde etkili olacak. Sıcaklık mevsim normallerinde sürerken Meteoroloji'den 20'e sarı kodlu uyarı geldi. Ankara Valiliği de uyarıda bulunarak vatandaşların sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti. CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Orhan Şen ise 'Afetten kendinizi koruyun' diyerek uyarıda bulundu.

• 14 Temmuz 2024 - 15:31 • Son Güncelleme:
• 14 Temmuz 2024 - 15:31 • Son Güncelleme:
1Sağanak yağmur fena vuracak Meteoroloji İstanbul, Ankara, İzmirde alarm verdi: Afetten kendinizi koruyun

Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre: Yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu olacak.

2Sağanak yağmur fena vuracak Meteoroloji İstanbul, Ankara, İzmirde alarm verdi: Afetten kendinizi koruyun

Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Afyonkarahisar, Adana, Osmaniye, Ankara, Eskişehir, Sivas, Kayseri, Niğde, Tokat çevreleri, Ordu'nun doğu ilçeleri, Malatya, Konya ve Hatay’ın batı ilçelerinin yerel sağanak ver gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

3Sağanak yağmur fena vuracak Meteoroloji İstanbul, Ankara, İzmirde alarm verdi: Afetten kendinizi koruyun

Yağışların; Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Batı Akdeniz’in doğusunun iç kesimleri ve Konya'nın batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

4Sağanak yağmur fena vuracak Meteoroloji İstanbul, Ankara, İzmirde alarm verdi: Afetten kendinizi koruyun

Rüzgarın; Marmara’nın güneyi ile Kuzey ve Kıyı Ege’de kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

5Sağanak yağmur fena vuracak Meteoroloji İstanbul, Ankara, İzmirde alarm verdi: Afetten kendinizi koruyun

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

6Sağanak yağmur fena vuracak Meteoroloji İstanbul, Ankara, İzmirde alarm verdi: Afetten kendinizi koruyun

Rüzgar genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege'de yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

7KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

Yağışların; Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Batı Akdeniz’in doğusunun iç kesimleri ve Konya'nın batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar, vb) dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

820 İLDE SARI KODLU ALARM

20 İLDE SARI KODLU ALARM

Meteoroloji'den 20 ile sarı kodlu alarm verildi. Sarı kodlu alarm uyarı verilen iller şöyle:

9Sağanak yağmur fena vuracak Meteoroloji İstanbul, Ankara, İzmirde alarm verdi: Afetten kendinizi koruyun

Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Artvin, Erzurum, Eskişehir, Giresun, Gümüşhane, Hatay, Isparta, Mersin, Kars, Konya, K.Maraş, Rize, Trabzon, Bayburt, Ardahan, Osmaniye

10ANKARA VALİLİĞİNDEN UYARI

ANKARA VALİLİĞİ'NDEN UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Ankara Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi verilerine göre;Ankara'nın Batı ve Güney İlçelerinde Yerel Gök Gürültülü Sağanak Yağışlara Dikkat! Sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, rüzgar ve fırtına sonucu oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

11AFETTEN KENDİZİ KORUYUN

"AFETTEN KENDİZİ KORUYUN"

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen'in uyarıları şöyle:Bugün pazar Yağışların; Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Batı Akdeniz’in doğusunun iç kesimleri ve Konya'nın batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar Marmara'nın güney batısı ve kuzey Ege'de kuzey dogudan kuvvetli esecek.

12Sağanak yağmur fena vuracak Meteoroloji İstanbul, Ankara, İzmirde alarm verdi: Afetten kendinizi koruyun

Bugün İstanbul 34 C Nem yüksek. Haftaya İstanbul 36-37 C'yi görür. Betonlaşmış ve gökdelenleri çok “şehir içinde” sıcaklık 40 C'yi geçecektir. Unutmayın sıcak hava dalgası da “doğal afet” sayılıyor. Bu afetten kendinizi koruyun.