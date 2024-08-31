Sağanak yağışlar tüm yurdu etkileyecek! Meteoroloji ve AFAD'dan peş peşe uyarılar geldi: 2 ilde 'Turuncu', 22 ilde 'Sarı' kod ile yağış uyarısı yapıldı

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölge genelinde (Çanakkale'nin batısı dışında) yer yer kuvvetli olması bekleniyor.



EDİRNE 20°C, 33°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam ve gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.



İSTANBUL 22°C, 28°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.



KIRKLARELİ 20°C, 30°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam ve gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.



KOCAELİ 22°C, 28°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Pazar) öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.