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GündemSağanak yağışlar tüm yurdu etkileyecek! Meteoroloji ve AFAD'dan peş peşe uyarılar geldi: 2 ilde 'Turuncu', 22 ilde 'Sarı' kod ile yağış uyarısı yapıldı
HaberlerGündem Haberleri Sağanak yağışlar tüm yurdu etkileyecek! Meteoroloji ve AFAD'dan peş peşe uyarılar geldi: 2 ilde 'Turuncu', 22 ilde 'Sarı' kod ile yağış uyarısı yapıldı

Sağanak yağışlar tüm yurdu etkileyecek! Meteoroloji ve AFAD'dan peş peşe uyarılar geldi: 2 ilde 'Turuncu', 22 ilde 'Sarı' kod ile yağış uyarısı yapıldı

Son dakika haberine göre sağanak yağışlar 31 şehirde etkili olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimleri'nin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Kuzey ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu (Sivas hariç), Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Çorum ve Artvin, Gümüşhane ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Marmara (Çanakkale'nin batısı dışında), İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile Afyonkarahisar, Kütahya, Osmaniye, Düzce ve Zonguldak çevreleri ile Adana’nın kuzey, Kahramanmaraş’ın batı, Hatay’ın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Güneydoğu Anadolu’da yer yer toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor. AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), "Meteoroloji’den alınan son bilgilere ve yapılan değerlendirmelere göre; 2 ilimize Turuncu, 22 ilimize ise Sarı kod ile yağış uyarısı yapılmıştır" açıklamasında bulundu.

• 31 Ağustos 2024 - 19:13 • Son Güncelleme:
• 31 Ağustos 2024 - 19:13 • Son Güncelleme:
1HAVA SICAKLIĞI:

HAVA SICAKLIĞI:

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

2RÜZGAR:

RÜZGAR:

Genellikle kuzeyli, güney kesimlerde güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

3KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

Yağışların, Marmara (Çanakkale'nin batısı dışında), İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile Afyonkarahisar, Kütahya, Osmaniye, Düzce ve Zonguldak çevreleri ile Adana’nın kuzey, Kahramanmaraş’ın batı, Hatay’ın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli tedbirli olunması gerekmektedir.

4AFAD: 2 İLDE TURUNCU 22 İLDE SARI KOD İLE YAĞIŞ UYARISI YAPILMIŞTIR

AFAD: 2 İLDE 'TURUNCU' 22 İLDE 'SARI' KOD İLE YAĞIŞ UYARISI YAPILMIŞTIR

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), "Meteoroloji’den alınan son bilgilere ve yapılan değerlendirmelere göre; 2 ilimize Turuncu, 22 ilimize ise Sarı kod ile yağış uyarısı yapılmıştır" açıklamasında bulundu.

5Sağanak yağışlar tüm yurdu etkileyecek Meteoroloji ve AFADdan peş peşe uyarılar geldi: 2 ilde Turuncu, 22 ilde Sarı kod ile yağış uyarısı yapıldı

AFAD, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, 2 ilde turuncu 22 ilde ise Sarı kod ile yağış uyarısı yapıldığını bildirdi. Buna Göre Turuncu uyarı yapılan iller; Kırklareli ve Tekirdağ. Sarı kod ile uyarı verilen iller; Kastamonu, Karabük, Bolu, İstanbul, Sinop, Çankırı, Adana, Mersin, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş, Ardahan, Artvin, Kars, Edirne, Konya, Antalya, Isparta, Afyonkarahisar, Denizli, Burdur, Manisa olarak açıklandı.

6Sağanak yağışlar tüm yurdu etkileyecek Meteoroloji ve AFADdan peş peşe uyarılar geldi: 2 ilde Turuncu, 22 ilde Sarı kod ile yağış uyarısı yapıldı

AFAD paylaşımında, Turuncu yağış uyarısı verilen 2 ilden toplam 57 ihbar alındığını ve Karabük ilinde 5 kişinin tahliye edildiğini açıklayarak, "Vatandaşlarımızın ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmasını önemle hatırlatıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

7MARMARA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölge genelinde (Çanakkale'nin batısı dışında) yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE 20°C, 33°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam ve gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL 22°C, 28°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KIRKLARELİ 20°C, 30°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam ve gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KOCAELİ 22°C, 28°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Pazar) öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

8EGE

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinde yarın (Pazar) öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR 15°C, 26°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Pazar) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Pazar) öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İZMİR 22°C, 30°CParçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri, yarın (Pazar) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA 22°C, 34°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA 19°C, 30°CParçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri, yarın (Pazar) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

9AKDENİZ

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Osmaniye çevreleri ile Adana’nın kuzey, Kahramanmaraş’ın batı, Hatay’ın kıyı kesimlerinde yarın (Pazar) öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA 25°C, 34°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzey kesimlerinde yarın (Pazar) öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA 26°C, 31°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 25°C, 30°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde yarın (Pazar) öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ISPARTA 16°C, 27°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Pazar) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

10İÇ ANADOLU

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Sivas hariç) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzeybatı kesimlerinde yarın (Pazar) öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA 19°C, 28°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Pazar) öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ÇANKIRI 15°C, 30°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinde kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 17°C, 27°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Pazar) öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KONYA 17°C, 30°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

11BATI KARADENİZ

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, iç kesimleri ile Düzce ve Zonguldak çevrelerinde yarın (Pazar) öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU 16°C, 27°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Pazar) öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DÜZCE 19°C, 30°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Pazar) öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SİNOP 22°C, 31°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 20°C, 27°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Pazar) öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

12ORTA ve DOĞU KARADENİZ

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri ile Çorum, Gümüşhane ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 19°C, 34°CParçalı bulutlu

ARTVİN 18°C, 31°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 22°C, 30°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 23°C, 28°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

13DOĞU ANADOLU

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, bu akşam ilk saatlerde Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 12°C, 31°CParçalı ve az bulutlu

KARS 11°C, 29°CParçalı ve az bulutlu

MALATYA 19°C, 35°CAz bulutlu

VAN 15°C, 28°CAz bulutlu

14GÜNEYDOĞU ANADOLU

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer toz taşınımı bekleniyor.

DİYARBAKIR 21°C, 38°CAz bulutlu ve açık

GAZİANTEP 22°C, 33°CParçalı ve az bulutlu

SİİRT 24°C, 37°CAz bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 24°C, 36°CAz bulutlu ve açık