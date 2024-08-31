Sağanak yağışlar tüm yurdu etkileyecek! Meteoroloji ve AFAD'dan peş peşe uyarılar geldi: 2 ilde 'Turuncu', 22 ilde 'Sarı' kod ile yağış uyarısı yapıldı
Son dakika haberine göre sağanak yağışlar 31 şehirde etkili olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimleri'nin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Kuzey ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu (Sivas hariç), Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Çorum ve Artvin, Gümüşhane ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Marmara (Çanakkale'nin batısı dışında), İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile Afyonkarahisar, Kütahya, Osmaniye, Düzce ve Zonguldak çevreleri ile Adana’nın kuzey, Kahramanmaraş’ın batı, Hatay’ın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Güneydoğu Anadolu’da yer yer toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor. AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), "Meteoroloji’den alınan son bilgilere ve yapılan değerlendirmelere göre; 2 ilimize Turuncu, 22 ilimize ise Sarı kod ile yağış uyarısı yapılmıştır" açıklamasında bulundu.
• 31 Ağustos 2024 - 19:13 • Son Güncelleme:
• 31 Ağustos 2024 - 19:13 • Son Güncelleme: