Sağanak yağışlar gök gürültüsü ve fırtına ile geliyor! Meteoroloji son raporunu yayınladı 15 şehri uyardı

EGE

Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatler ve yarın öğle saatlerinde Denizli, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



A.KARAHİSAR 16°C, 26°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatler ve yarın öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



DENİZLİ 22°C, 36°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



İZMİR 24°C, 34°C Az bulutlu ve açık



MUĞLA 22°C, 37°C Az bulutlu ve açık