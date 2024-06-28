Sağanak yağışlar gök gürültüsü ve fırtına ile geliyor! Meteoroloji son raporunu yayınladı 15 şehri uyardı
Son dakika haberi MGM'den geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı son hava tahmin raporuna göre 15 ilde sağanak yağışlar etkili olacak. Yapılan son tahminlere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Akdeniz’in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Kırklareli ve İstanbul’un Karadeniz kıyıları, Bilecik, Denizli, Afyonkarahisar,Kütahya Eskişehir ve Ankara’nın güney ve batı kesimleri, Sinop, Samsun, Erzurum, Kars, Iğdır ve Ağrı çevreleri ile Van’ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, Marmara ve Ege’nin batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/saat) esmesi bekleniyor.
• 28 Haziran 2024 - 19:20 • Son Güncelleme:
• 28 Haziran 2024 - 19:20 • Son Güncelleme: