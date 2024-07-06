Sağanak yağışlar geri dönüyor! Hava sıcaklığı 5 derece birden düşecek, Ege'de kuvvetli rüzgar uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan son bilgilere göre yurt genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul’un kuzeyi, Doğu Anadolu’nun kuzeyi başta olmak üzere, Kocaeli, Sakarya, Osmaniye çevreleri, Hatay’ın kıyı kesimleri ve İç Anadolu Bölgesi ile Hakkari’nin doğu kesimlerinde yerel sağanaklar bekleniyor. Ege ve Batı Akdeniz’de ise etkili olan sıcakların 2 derece daha artması beklenirken kuvvetli rüzgara karşı dikkatli olunması gerektiği uyarısı yapıldı
• 06 Temmuz 2024 - 10:31 • Son Güncelleme:
• 06 Temmuz 2024 - 10:31 • Son Güncelleme: