Sadettin Saran'ın yayın ihalesi teklifleri ortaya çıktı! 5 pakete ödeyeceği tutar...

Paket 1-B 324 milyon TL + KDV teklifi

Paket 1-B'nin içeriğinde 4’ü hafta sonuna denk gelen derbi olmak üzere, toplam 60 (2022-23 sezonu için 68 maç) hafta sonu Süper Lig maçının canlı yayın hakları bulunuyor. Yine Digitürk Paket 4 'ün içinde bu pakete 500 milyon + KDV değer biçti. TFF, Digitürk'e 7 Mart'a kadar bu bedelle anlaşmanın imzalanması için süre tanıdı. Eğer Digiturk, bunu imzalamazsa Saran Group'un 324 milyon TL + KDV teklifi değerlendirilecek.