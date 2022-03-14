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Süper LigSadettin Saran'ın yayın ihalesi teklifleri ortaya çıktı! 5 pakete ödeyeceği tutar...
HaberlerSüper Lig Haberleri Sadettin Saran'ın yayın ihalesi teklifleri ortaya çıktı! 5 pakete ödeyeceği tutar...
• 14 Mart 2022 - 13:12 • Son Güncelleme:

Sadettin Saran'ın yayın ihalesi teklifleri ortaya çıktı! 5 pakete ödeyeceği tutar...

beIN Sports'un geri çekildiği Süper Lig yayın ihalesinde Saran Grup'un 5 paketlik teklifi ortaya çıktı. Paket 1-B, Paket 1-C, Paket 1-E, Paket 2 ve Paket 3 seçeneklerini masaya yatıran Saran Grup TFF'nin vereceği kararı beklemeye koyuldu.

• 14 Mart 2022 - 13:12 • Son Güncelleme:
1Sadettin Saranın yayın ihalesi teklifleri ortaya çıktı 5 pakete ödeyeceği tutar...
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Spor Toto Süper Lig ve TFF 1. Lig'e ilişkin devam eden ihale sürecinde TFF ile Digiturk arasında anlaşma sağlanamadı. TFF, yayıncı kuruluşun yeni ihalede hakkını kaybettiğini vurgulayarak, sıranın Saran Medya ve TRT’ye geçtiğini duyurmuştu.

2Sadettin Saranın yayın ihalesi teklifleri ortaya çıktı 5 pakete ödeyeceği tutar...

Usta spiker, "Millet 3 yere abone olup ayda 500 lira mı verecek?" ifadelerini kullanmıştı. Ercan Taner, bu paylaşımıyla çoklu yayıncılık dönemine işaret etmişti.

3Sadettin Saranın yayın ihalesi teklifleri ortaya çıktı 5 pakete ödeyeceği tutar...

Yayın ihalesinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Saran Group, beIN Sports'un geri çekildiği Süper Lig yayın ihalesinin 5 paketi için imzayı resmen attı. Peki, Saran Group Paket 1-B, Paket 1-C, Paket 1-E, Paket 2 ve Paket 3 Yayın Hakları Sözleşmeleri karşılığında TFF'ye ne kadar ödeyecek?

4Paket 1-B 324 milyon TL + KDV teklifi

Paket 1-B 324 milyon TL + KDV teklifi

Paket 1-B'nin içeriğinde 4’ü hafta sonuna denk gelen derbi olmak üzere, toplam 60 (2022-23 sezonu için 68 maç) hafta sonu Süper Lig maçının canlı yayın hakları bulunuyor. Yine Digitürk Paket 4 'ün içinde bu pakete 500 milyon + KDV değer biçti. TFF, Digitürk'e 7 Mart'a kadar bu bedelle anlaşmanın imzalanması için süre tanıdı. Eğer Digiturk, bunu imzalamazsa Saran Group'un 324 milyon TL + KDV teklifi değerlendirilecek.

5Paket 1-C 30 milyon 375 bin TL + KDV

Paket 1-C 30 milyon 375 bin TL + KDV

Paket 1-C'de 4’ü hafta içine denk gelen derbi olmak üzere, 36 hafta içi Süper Lig maçının canlı yayını hakları var. Paket 1-B'deki gibi Digiturk tarafından önerilen 140 milyon + KDV tutarı kabul edildi ve 7 Mart 17.00'ye kadar süre verildi. Belirlenen süre sonunda imza olmaması halinde Saran Group'un 30 milyon 375 bin TL + KDV teklifi değerlendirilecek.

6Paket 1-E 16 milyon 200 bin TL

Paket 1-E 16 milyon 200 bin TL

Paket 1-E'de dijital platformlardan Süper Lig kısa özet hakları bulunuyor. Digiturk, 30 milyon TL + KDV ile 7 Mart'a kadar imzalama hakkına sahip. Eğer irket imzalamazsa ikinci en iyi teklif 16 milyon 200 bin TL ile Saran Group'un.

7Paket 2-3: 12 milyon dolar + KDV

Paket 2-3: 12 milyon dolar + KDV

Paket 2'de Süper Lig maçlarının uluslararası bahis platformlarında canlı yayın hakkı var. Digiturk'ün teklifi 140 milyon TL+ KDV oldu. 7 Mart'a kadar Digiturk'e süre verilirken ikinci en iyi teklif 5 milyon dolar+ KDV ile Saran Group'un.

8Sadettin Saranın yayın ihalesi teklifleri ortaya çıktı 5 pakete ödeyeceği tutar...

Paket 3 Süper Lig ve TFF 1. Lig maçlarının uluslararası bahis platformlarında düşük çözünürlüklü olarak İnternet TV ve GSM şebekeleri canlı yayın hakkını kapsıyor. Digiturk'ün teklifi 140 milyon TL + KDV oldu ve firmaya 7 Mart'a kadar süre tanındı. En yüksek ikinci teklif ise Saran Group'tan geldi. Şirketin teklifi 6 milyon dolar + KDV. Üçüncü teklifse 5 milyon dolar + KDV ile Stats Perform şirketine ait.

9Sadettin Saranın yayın ihalesi teklifleri ortaya çıktı 5 pakete ödeyeceği tutar...
10Sadettin Saranın yayın ihalesi teklifleri ortaya çıktı 5 pakete ödeyeceği tutar...

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