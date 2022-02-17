Sadettin Saran resmen duyurdu: Fenerbahçe başkanlığı en büyük hayalim

Saran, bu toplantıda gençlere önemli bilgiler vermek istediğini ifade ederken, “Kongre ortada yok. Şimdi o konulara girmeyelim. Ben söyleyeceğimi söyledim. Ama benim küçüklüğümden beri en büyük hayalimdi. Hiçbir zaman saklamadım. İlk beni Aziz bey yönetime alırken de söyledim; İnşallah ben bir gün başkan olurum. O zaman Nihat bey ‘Oğlum böyle bir şey söylenir mi?’ dedi. Niye söylemeyeyim, benim hayalim” dedi. Saran daha sonra bir bölümü kendisine ait olan çeşitli özlü sözleri gençler için okurken bir tanesinde “Sevgisiz güç bizi zorba ve despot yapar” dedi.Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, katılan iki isme de çiçek ve plaket verdi.