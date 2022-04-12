Sadece 1 transferde günahı yok! 193 milyon TL harcattı 6 oyuncudan '0' verim aldı!

Taylan 38 maçta gol ve asist katkısı sağlayamazken, Berkan 42 sınavda sadece 2 kez gol pası verdi. Bu ikilinin önünde oynayan Cicaldau ise 36 karşılaşmada 5 gol, 4 asistle oynadı. Yani Galatasaray'ın bağlantı oyununun en önemli üç ismi toplamda 116 maça çıktı, 5 gol, 6 asistlik katkı sağladı. Skordan uzak olan Cimbom'un orta alanı 116 maçta sadece 11 gole etki etti.