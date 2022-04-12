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GalatasaraySadece 1 transferde günahı yok! 193 milyon TL harcattı 6 oyuncudan '0' verim aldı!
HaberlerGalatasaray Haberleri Sadece 1 transferde günahı yok! 193 milyon TL harcattı 6 oyuncudan '0' verim aldı!
• 12 Nisan 2022 - 07:24 • Son Güncelleme:

Sadece 1 transferde günahı yok! 193 milyon TL harcattı 6 oyuncudan '0' verim aldı!

Sezona Fatih Terim'le giriş yapan ve tecrübeli teknik adamın transfer raporuna göre hareket eden Burak Elmas'ın 6 oyuncuda neredeyse '0' çekmesi camiayı bir hayli derinden sarstı. İşte Galatasaray'ın o transferleri ve istatistiklere yansıyan o rakamlar...

• 12 Nisan 2022 - 07:24 • Son Güncelleme:
1Sadece 1 transferde günahı yok 193 milyon TL harcattı 6 oyuncudan 0 verim aldı
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İbra edilmeyen Başkan Burak Elmas önderliğinde tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren Galatasaray 'da sezon boyunca tartışılan 'yetenek' problemi son oynanan Fenerbahçe derbisinde de ortaya çıktı.

2Sadece 1 transferde günahı yok 193 milyon TL harcattı 6 oyuncudan 0 verim aldı

Özellikle takımın omurgası olan orta sahada üretkenlikten uzak bir kimlik yansıtan Sarı-Kırmızılılar'da sezon başından itibaren Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu ve Alexandru Cicaldau üçlüsü eleştiri oklarının hedefinde oldu.

3Sadece 1 transferde günahı yok 193 milyon TL harcattı 6 oyuncudan 0 verim aldı

Taylan 38 maçta gol ve asist katkısı sağlayamazken, Berkan 42 sınavda sadece 2 kez gol pası verdi. Bu ikilinin önünde oynayan Cicaldau ise 36 karşılaşmada 5 gol, 4 asistle oynadı. Yani Galatasaray'ın bağlantı oyununun en önemli üç ismi toplamda 116 maça çıktı, 5 gol, 6 asistlik katkı sağladı. Skordan uzak olan Cimbom'un orta alanı 116 maçta sadece 11 gole etki etti.

4Sadece 1 transferde günahı yok 193 milyon TL harcattı 6 oyuncudan 0 verim aldı

Assunçao'dan boşalan orta alana devre arası transfer döneminde Erick Pulgar hamlesi geldi. Galatasaray, Fiorentina'dan, Şilili oyuncuyu bedelsiz kiraladı ancak Pulgar da bu bölgeye çare olamadı! Sarı-Kırmızılı formayla şu ana kadar 5 karşılaşmada sadece 164 dakika sahada kalan 28 yaşındaki ön libero yarım sezon için Galatasaray'dan 12 milyon TL (750 bin Euro) maaş alacak.

5FATİH TERİM SADECE PULGAR TRANSFERİNDE YOKTU

FATİH TERİM SADECE PULGAR TRANSFERİNDE YOKTU

Üstelik bu bariz görünen sorun bir türlü çözülmedi, aksine hatalar da art arda geldi. Sezon başında Portekiz ekibi Famalicao'dan 100 bin Euro bedelle Gustavo Assunçao kiralandı ve sezonun ilk yarısında 2 maçta sadece 134 dakika şans bulabildi.

6Sadece 1 transferde günahı yok 193 milyon TL harcattı 6 oyuncudan 0 verim aldı

Performansı yetersiz görülen 22 yaşındaki oyuncuya 550 bin Euro ödenerek devre arasında gönderildi. Yani Assunçao'nun 134 dakikalık maliyeti Aslan'a 10.4 milyon TL'ye (650 bin Euro) mâl oldu.

7Sadece 1 transferde günahı yok 193 milyon TL harcattı 6 oyuncudan 0 verim aldı

İşin özeti Aslan toplamda 168.1 milyon TL (10.5 milyon Euro) ödediği Taylan, Berkan ve Cicaldau üçlüsünden minimum verimi aldı, ardından da neredeyse hiç oynamayan Assunçao ile Pulgar ikilisi için tam 22.4 milyon TL'yi (1.4 milyon TL) tabiri caizse çöpe attı!

8Sadece 1 transferde günahı yok 193 milyon TL harcattı 6 oyuncudan 0 verim aldı

Sezon başında bedelsiz olarak kadroya katılan Aytaç Kara da yetersiz görüldüğü için devre arasında Göztepe'ye kiralandı. Tecrübeli oyuncunun da yarım dönemlik maliyetinin minimum 3 milyon TL olduğu biliniyor...

9İşte Galatasarayın orta saha performansı

İşte Galatasaray'ın orta saha performansı

GOL VE ASİST SAYILARI: Taylan 38 - - Berkan 42 - 2 - Cicaldau 36 5 4 - Assunçao 2 - - - Pulgar 5 - - Aytaç 12 - -

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11Sadece 1 transferde günahı yok 193 milyon TL harcattı 6 oyuncudan 0 verim aldı

 

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