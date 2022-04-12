Sadece 1 transferde günahı yok! 193 milyon TL harcattı 6 oyuncudan '0' verim aldı!
Sezona Fatih Terim'le giriş yapan ve tecrübeli teknik adamın transfer raporuna göre hareket eden Burak Elmas'ın 6 oyuncuda neredeyse '0' çekmesi camiayı bir hayli derinden sarstı. İşte Galatasaray'ın o transferleri ve istatistiklere yansıyan o rakamlar...
İbra edilmeyen Başkan Burak Elmas önderliğinde tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren Galatasaray 'da sezon boyunca tartışılan 'yetenek' problemi son oynanan Fenerbahçe derbisinde de ortaya çıktı.
Özellikle takımın omurgası olan orta sahada üretkenlikten uzak bir kimlik yansıtan Sarı-Kırmızılılar'da sezon başından itibaren Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu ve Alexandru Cicaldau üçlüsü eleştiri oklarının hedefinde oldu.
Taylan 38 maçta gol ve asist katkısı sağlayamazken, Berkan 42 sınavda sadece 2 kez gol pası verdi. Bu ikilinin önünde oynayan Cicaldau ise 36 karşılaşmada 5 gol, 4 asistle oynadı. Yani Galatasaray'ın bağlantı oyununun en önemli üç ismi toplamda 116 maça çıktı, 5 gol, 6 asistlik katkı sağladı. Skordan uzak olan Cimbom'un orta alanı 116 maçta sadece 11 gole etki etti.
Assunçao'dan boşalan orta alana devre arası transfer döneminde Erick Pulgar hamlesi geldi. Galatasaray, Fiorentina'dan, Şilili oyuncuyu bedelsiz kiraladı ancak Pulgar da bu bölgeye çare olamadı! Sarı-Kırmızılı formayla şu ana kadar 5 karşılaşmada sadece 164 dakika sahada kalan 28 yaşındaki ön libero yarım sezon için Galatasaray'dan 12 milyon TL (750 bin Euro) maaş alacak.