Saçlarını kestiler, vücudunda sigara söndürdüler! Konya'da dehşet veren işkence davasında karar: Demet Aydın’a rezidansta işkence edenlerin cezası belli oldu!
Konya’da Murat Demirci, ortağı ve nişanlısı Sara Demir ile arkadaşları Tuğba Demirci, 3 yıl önce 24 yaşındaki Demet Aydın’ı zorla getirdikleri rezidansta saçlarını kesip, vücudunda sigara söndürerek işkence etti. 9. Ceza Dairesi’nin onaylaması ile üç sanık hakkında verilen ceza kesinleşti. İşte bir dönem Türkiye’yi sarsan taciz ve işkence olayında yeni detaylar…
• 19 Mart 2025 - 13:10 • Son Güncelleme:
• 19 Mart 2025 - 13:10 • Son Güncelleme: