Saçlarını kestiler, vücudunda sigara söndürdüler! Konya'da dehşet veren işkence davasında karar: Demet Aydın’a rezidansta işkence edenlerin cezası belli oldu!

Bu süreçte 3 sanık, tutuksuz yargılanmak üzere tahliye oldu. 6 Nisan 2023'te yapılan karar duruşmasında mahkeme heyeti, 3 sanığa 'Hürriyetten yoksun kılma' suçundan 6'şar yıl, 'Tehdit ve hakaret' suçundan 2 yıl 6'şar ay, 'Yağma' suçunu da 'Kasten yaralama' olarak değerlendirip, 16 ay 15'er gün olmak üzere toplam 9 yıl 10 ay 15'er gün hapis cezası verdi. Sanıklar, 'Mala zarar verme' suçundan ise beraat etti. Taraf avukatlarının itirazı üzerine dosya Konya Bölge Adliye Mahkemesi'ne gönderildi.