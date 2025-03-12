Saç boyasından yüzü yanmıştı! Yıldız Tilbe günler sonra görüldü

Açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Yıldız Tilbe, saçını boyadıktan sonra talihsiz bir olay yaşamıştı. Yüzünde yanıklar oluşan şarkıcı, son halini sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Ünlü şarkıcı yüzündeki yanıkların net bir şekilde göründüğü fotoğraflarını takipçileriyle paylaşarak Bir daha saçıma boya sürmeyeceğim. Kimyasal yanık oldum demişti. Yıldız Tilbe yaşadığı olayı şu ifadelerle anlatmıştı: Yandım ama iyiyim çok şükür. Uyuduğum için değil, boya kötüymüş. İnternette de araştırdım, başka kadınların da yandığını gördüm. Bir sürü boya kullanıyordum, ama bu kötüymüş Delikanlım, Hastayım Sana, Haberi Olsun, Çabuk Olalım Aşkım gibi şarkılarıyla tanınan Yıldız Tilbe, son durumunu sosyal medya hesabından açıkladı. 58 yaşındaki ünlü şarkıcı, İyiyim, Allah'a şükür. Siz de iyi misiniz? Güzellikler dilerim. Yüzüm geçti sayılır, inşallah ifadelerini kullandı.