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Saç boyasından yüzü yanmıştı! Yıldız Tilbe günler sonra görüldü

Türk pop müziğinin efsanelerinden Yıldız Tilbe'nin geçtiğimiz günlerde saç boyasından yüzünde yanıklar oluşmuştu. Tilbe'nin son hali günler sonra görüldü.

• 12 Mart 2025 - 08:38 • Son Güncelleme:
• 12 Mart 2025 - 08:38 • Son Güncelleme:
1Saç boyasından yüzü yanmıştı Yıldız Tilbe günler sonra görüldü

Açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Yıldız Tilbe, saçını boyadıktan sonra talihsiz bir olay yaşamıştı. Yüzünde yanıklar oluşan şarkıcı, son halini sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

2Saç boyasından yüzü yanmıştı Yıldız Tilbe günler sonra görüldü

Ünlü şarkıcı yüzündeki yanıkların net bir şekilde göründüğü fotoğraflarını takipçileriyle paylaşarak "Bir daha saçıma boya sürmeyeceğim. Kimyasal yanık oldum" demişti.

3BU KÖTÜYMÜŞ

"BU KÖTÜYMÜŞ"

Yıldız Tilbe yaşadığı olayı şu ifadelerle anlatmıştı: "Yandım ama iyiyim çok şükür. Uyuduğum için değil, boya kötüymüş. İnternette de araştırdım, başka kadınların da yandığını gördüm. Bir sürü boya kullanıyordum, ama bu kötüymüş"

4İYİYİM

"İYİYİM"

Delikanlım, Hastayım Sana, Haberi Olsun, Çabuk Olalım Aşkım gibi şarkılarıyla tanınan Yıldız Tilbe, son durumunu sosyal medya hesabından açıkladı.

5Saç boyasından yüzü yanmıştı Yıldız Tilbe günler sonra görüldü

58 yaşındaki ünlü şarkıcı, "İyiyim, Allah'a şükür. Siz de iyi misiniz? Güzellikler dilerim. Yüzüm geçti sayılır, inşallah" ifadelerini kullandı.