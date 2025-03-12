Saç boyasından yüzü yanmıştı! Yıldız Tilbe günler sonra görüldü

"BU KÖTÜYMÜŞ"

Yıldız Tilbe yaşadığı olayı şu ifadelerle anlatmıştı: "Yandım ama iyiyim çok şükür. Uyuduğum için değil, boya kötüymüş. İnternette de araştırdım, başka kadınların da yandığını gördüm. Bir sürü boya kullanıyordum, ama bu kötüymüş"