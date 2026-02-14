Sabahat teyzenin ördüğü 400 bere Mehmetçik’in yüreğini ısıttı

8

"Şükürler olsun böyle bir anneye sahibiz"



İrfan Bağdat ise evlatları olarak anneleriyle gurur duyduklarını belirterek, "Her şeyden önce, çok uzun yıllar önce babamızı kaybettik. Eve kapattı kendini. Tek hayatı örgü örmek. Daha önce depremlerde, normal zamanlarda konu komşuya sürekli yeter ki yün getirir. Yani doğum günlerinde, yılbaşlarında herkes ailelerine bir hediye getirir, biz yün alıyoruz. O sürekli bir şeyler örer. Birilerini mutlu etmek için en başta kendi ürettiği şeyler onun en büyük mutluluğu. Biz gurur duyuyoruz kendisiyle. Eski asker olmam sebebiyle çok yolumuzu gözledi ama artık beraberiz, yan yanayız kardeşlerimle birlikte. Mutluyuz yani, şükürler olsun böyle bir anneye sahibiz" dedi.