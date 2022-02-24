Rusya lideri Vladimir Putin'e çok sert sözler: Umarım en acı şekilde ölürsün, yaratık!
Rusya'nın bu sabah Ukrayna'yı resmen işgale başlaması dünyada şok etkisi yarattı. Rus birliklerin Ukrayna şehirlerini füzelerle vurduğu haberleri gelirken futbol dünyasından tepkiler gecikmedi. Şampiyonlar Ligi'nde dün akşam Ukraynalı futbolcu Yaremchuk'un attığı golden sonra Rusya'nın işgaline gösterdiği tepki dikkat çekti. Bir diğer Ukraynalı futbolcu Zinchenko ise Putin'in fotoğrafını paylaşarak, 'Umarım en acı şekilde ölürsün, yaratık!' ifadelerini kullandı. Ayrıca ilk kez bir Rus futbolcu kendi ülkesini Ukrayna'yı işgal etmesine tepki gösterdi.
UKRAYNA DEVLET ARMALI TİŞÖRTLE TEPKİ
Ev sahibi Benfica, maçın 72. dakikasında Roman Yaremchuk'un kafa golüyle durumu 2-2'ye getirdi. Ukraynalı olan ve milli takım forması da giyen 26 yaşındaki futbolcu attığı golden sonra Rusya'nın ülkesini işgaline tepki gösterdi. Golden sonra formasını çıkaran Yaremchuk, içine giydiği ve Ukrayna Devlet Arması’nın olduğu tişörtle yaşananlara tepki gösterdi.
'ŞİMDİ BİRLİK OLMA ZAMANI'
Yaremchuk maçın ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak şu ifadeleri kullandı:”Ben Ukraynalıyım ve bununla gurur duyuyorum. Memleketimden binlerce kilometre uzakta, anavatanında gergin olan herkese destek olmak istiyorum, şimdi birlik olma zamanı. Burası bizim ülkemiz, tarihimiz, kültürümüz, insanımız ve sınırlarımızdır. Savunmacılarımıza cesaretleri için teşekkür etmek istiyorum.”
ZİNCHENKO'DAN YAREMCHUK'A DESTEK
Manchester City'nin Ukraynalı yıldızı Oleksandr Zinchenko da ülkesinin Rusya tarafından işgal edilmesine kayıtsız kalmadı. Sosyal medya hesabından Yaremchuk'un fotoğrafını paylaşan 25 yaşındaki Ukraynalı yıldız bir de paylaşım yaptı.
'SINIRLARI BOZULMADAN KALMASI GEREKEN BİR ÜLKE'
Yaremchuk gibi Ukrayna Milli Takımı'nda forma giyen yıldız futbolcu, paylaşımında, "Ülkem Ukraynalılara ait ve kimse onu asla sahiplenemeyecek. Onu vermeyeceğiz. Fikrimi ortaya koymaktan kendimi alamam. Dünya ülkemdeki durumdan endişeli. Doğduğum, büyüdüğüm ve uluslararası spor arenasında renklerini savunduğum ülke. Yüceltmeye ve geliştirmeye çalıştığımız ülke. Sınırları bozulmadan kalması gereken bir ülke." değerlendirmesinde bulundu.