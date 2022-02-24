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Şampiy10Rusya lideri Vladimir Putin'e çok sert sözler: Umarım en acı şekilde ölürsün, yaratık!
HaberlerŞampiy10 Haberleri Rusya lideri Vladimir Putin'e çok sert sözler: Umarım en acı şekilde ölürsün, yaratık!
• 24 Şubat 2022 - 15:39 • Son Güncelleme:

Rusya lideri Vladimir Putin'e çok sert sözler: Umarım en acı şekilde ölürsün, yaratık!

Rusya'nın bu sabah Ukrayna'yı resmen işgale başlaması dünyada şok etkisi yarattı. Rus birliklerin Ukrayna şehirlerini füzelerle vurduğu haberleri gelirken futbol dünyasından tepkiler gecikmedi. Şampiyonlar Ligi'nde dün akşam Ukraynalı futbolcu Yaremchuk'un attığı golden sonra Rusya'nın işgaline gösterdiği tepki dikkat çekti. Bir diğer Ukraynalı futbolcu Zinchenko ise Putin'in fotoğrafını paylaşarak, 'Umarım en acı şekilde ölürsün, yaratık!' ifadelerini kullandı. Ayrıca ilk kez bir Rus futbolcu kendi ülkesini Ukrayna'yı işgal etmesine tepki gösterdi.

• 24 Şubat 2022 - 15:39 • Son Güncelleme:
1RUSYA SABAH UKRAYNAYA SALDIRDI
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RUSYA SABAH UKRAYNA'YA SALDIRDI

Günlerdir gerilimin tırmandığı Rusya-Ukrayna krizinde korkulan oldu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bu sabah Ukrayna'nın doğusundaki Donbass'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurdu.

2TEPKİLER ÇIĞ GİBİ

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ

Ukrayna şehirleri ile askeri üslerinin Rus füzeleri ve hava saldırılarıyla vurulduğu haberleri gelirken işgale futbolcu dünyasından tepkiler geliyor.

3YAREMCHUKTAN RUSYAYA TEPKİ

YAREMCHUK'TAN RUSYA'YA TEPKİ

Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu’nda Benfica ile Ajax karşı kaşıya geldi. Gol düellosunun yaşandığı gecede 2-2 biten maçın ardından Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş da gündeme geldi.

4UKRAYNA DEVLET ARMALI TİŞÖRTLE TEPKİ

UKRAYNA DEVLET ARMALI TİŞÖRTLE TEPKİ

Ev sahibi Benfica, maçın 72. dakikasında Roman Yaremchuk'un kafa golüyle durumu 2-2'ye getirdi. Ukraynalı olan ve milli takım forması da giyen 26 yaşındaki futbolcu attığı golden sonra Rusya'nın ülkesini işgaline tepki gösterdi. Golden sonra formasını çıkaran Yaremchuk, içine giydiği ve Ukrayna Devlet Arması’nın olduğu tişörtle yaşananlara tepki gösterdi.

5ŞİMDİ BİRLİK OLMA ZAMANI

'ŞİMDİ BİRLİK OLMA ZAMANI'

Yaremchuk maçın ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak şu ifadeleri kullandı:”Ben Ukraynalıyım ve bununla gurur duyuyorum. Memleketimden binlerce kilometre uzakta, anavatanında gergin olan herkese destek olmak istiyorum, şimdi birlik olma zamanı. Burası bizim ülkemiz, tarihimiz, kültürümüz, insanımız ve sınırlarımızdır. Savunmacılarımıza cesaretleri için teşekkür etmek istiyorum.”

6ZİNCHENKODAN YAREMCHUKA DESTEK

ZİNCHENKO'DAN YAREMCHUK'A DESTEK

Manchester City'nin Ukraynalı yıldızı Oleksandr Zinchenko da ülkesinin Rusya tarafından işgal edilmesine kayıtsız kalmadı. Sosyal medya hesabından Yaremchuk'un fotoğrafını paylaşan 25 yaşındaki Ukraynalı yıldız bir de paylaşım yaptı.

7UMARIM EN ACILI ŞEKİLDE ÖLÜRSÜN, YARATIK

'UMARIM EN ACILI ŞEKİLDE ÖLÜRSÜN, YARATIK!

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etme kararı almasının ardından Instagram'dan bir paylaşım daha yapan 25 yaşındaki futbolcu, "Umarım en acılı şekilde ölürsün, yaratık!" ifadelerini kullandı.Zinchenko, bu paylaşımını kısa süre sonra kaldırdı.

8SINIRLARI BOZULMADAN KALMASI GEREKEN BİR ÜLKE

'SINIRLARI BOZULMADAN KALMASI GEREKEN BİR ÜLKE'

Yaremchuk gibi Ukrayna Milli Takımı'nda forma giyen yıldız futbolcu, paylaşımında, "Ülkem Ukraynalılara ait ve kimse onu asla sahiplenemeyecek. Onu vermeyeceğiz. Fikrimi ortaya koymaktan kendimi alamam. Dünya ülkemdeki durumdan endişeli. Doğduğum, büyüdüğüm ve uluslararası spor arenasında renklerini savunduğum ülke. Yüceltmeye ve geliştirmeye çalıştığımız ülke. Sınırları bozulmadan kalması gereken bir ülke." değerlendirmesinde bulundu.

9RUS FUTBOLCUDAN RUSYAYA TEPKİ

RUS FUTBOLCUDAN RUSYA'YA TEPKİ

İşgalin başlamasından bu yana ilk kez bir Rus futbolcu kendi ülkesinin başlattığı savaşa tepki gösterdi. Başkent ekibi Dinamo Moskova'da forma giyen Rus futbolcu Fedor Smolov bir paylaşım yaptı.

10UKRAYNA BAYRAĞIYLA SAVAŞA HAYIR

UKRAYNA BAYRAĞIYLA 'SAVAŞA HAYIR!'

Fedor Smolov bu sabah resmi Instagram hesabından siyah bir görüntü paylaşarak 'Savaşa hayır!' yazdı ve ayrıca açıklamasına bir de Ukrayna bayrağı koydu.

11PAYLAŞIMI YORUMLARA KAPATTI

PAYLAŞIMI YORUMLARA KAPATTI

Rus futbolcunun paylaşımı kısa süre içinde binlerce beğeni alırken söz konusu paylaşımın yorumlara kapatılması da dikkat çekti.

12Rusya lideri Vladimir Putine çok sert sözler: Umarım en acı şekilde ölürsün, yaratık

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