Rusya lideri Vladimir Putin'e çok sert sözler: Umarım en acı şekilde ölürsün, yaratık!

'ŞİMDİ BİRLİK OLMA ZAMANI'

Yaremchuk maçın ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak şu ifadeleri kullandı:”Ben Ukraynalıyım ve bununla gurur duyuyorum. Memleketimden binlerce kilometre uzakta, anavatanında gergin olan herkese destek olmak istiyorum, şimdi birlik olma zamanı. Burası bizim ülkemiz, tarihimiz, kültürümüz, insanımız ve sınırlarımızdır. Savunmacılarımıza cesaretleri için teşekkür etmek istiyorum.”