• 24 Şubat 2022 - 13:27 • Son Güncelleme:
Rus güzellik kraliçesi Yulia Tarasevich’in hayatı kabus oldu! Estetik faciası...
Rusya adına katıldığı uluslararası güzellik yarışmasında ikinci olan Yulia Taraseviç'in yüzü estetik operasyon sonrası tanınmaz hale geldi. Ünlü ismin son halini gören inanamadı.
• 24 Şubat 2022 - 13:27 • Son Güncelleme:
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Rus güzel Yulia Taraseviç, yaklaşık 60 bin lira ödeyerek Krasnodar’da yüzünü gerdirdi, yanaklarından yağ aldırdı ve göz kapaklarından ameliyat oldu.
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Olayı yargıya taşıyan Taraseviç, yatığı açıklamada, "Onlara güzelleşmek, sağlıklı bir yüze kavuşmak için gittim. Tek istediğim, yüzümde yaşlanmanın izlerini ortadan kaldırmaktı. Ama maalesef sağlığımı kaybettim. Gözlerim kapanmıyor, gülemiyorum, üst dudağımı hareket ettiremiyorum. Yüzümün bir kısmı çalışmıyor" dedi.
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