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MagazinRus güzellik kraliçesi Yulia Tarasevich’in hayatı kabus oldu! Estetik faciası...
HaberlerMagazin Haberleri Rus güzellik kraliçesi Yulia Tarasevich’in hayatı kabus oldu! Estetik faciası...
• 24 Şubat 2022 - 13:27 • Son Güncelleme:

Rus güzellik kraliçesi Yulia Tarasevich’in hayatı kabus oldu! Estetik faciası...

Rusya adına katıldığı uluslararası güzellik yarışmasında ikinci olan Yulia Taraseviç'in yüzü estetik operasyon sonrası tanınmaz hale geldi. Ünlü ismin son halini gören inanamadı.

• 24 Şubat 2022 - 13:27 • Son Güncelleme:
1Rus güzellik kraliçesi Yulia Tarasevich’in hayatı kabus oldu Estetik faciası...
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Rus güzel Yulia Taraseviç, yaklaşık 60 bin lira ödeyerek Krasnodar’da yüzünü gerdirdi, yanaklarından yağ aldırdı ve göz kapaklarından ameliyat oldu.

2Rus güzellik kraliçesi Yulia Tarasevich’in hayatı kabus oldu Estetik faciası...

Operasyon sonrası Taraseviç'in (43) yüzü şişti ve iltihaplandı. Taraseviç, bu kez durumun düzeltilmesi için defalarca bıçak altına yattı ve tüm bunlar için de 375 bin TL ödedi.

3Rus güzellik kraliçesi Yulia Tarasevich’in hayatı kabus oldu Estetik faciası...

Geçirdiği ameliyatla durumu daha da kötüye giden Taraseviç'in eski güzelliğinden eser kalmadı.

4Rus güzellik kraliçesi Yulia Tarasevich’in hayatı kabus oldu Estetik faciası...

Olayı yargıya taşıyan Taraseviç, yatığı açıklamada, "Onlara güzelleşmek, sağlıklı bir yüze kavuşmak için gittim. Tek istediğim, yüzümde yaşlanmanın izlerini ortadan kaldırmaktı. Ama maalesef sağlığımı kaybettim. Gözlerim kapanmıyor, gülemiyorum, üst dudağımı hareket ettiremiyorum. Yüzümün bir kısmı çalışmıyor" dedi.

5Rus güzellik kraliçesi Yulia Tarasevich’in hayatı kabus oldu Estetik faciası...

Ameliyatı gerçekleştiren doktorlar ise kadında scleroderma denilen nadir bir genetik durum olduğunu iddia ederek orumluluk kabul etmedi.

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