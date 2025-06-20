Roma ve Osmanlı askerlerini ağırlıyordu, şimdi ayakta duramaz halde: Antalya'da yüzlerce yıllık cami ve okul yıkılma tehdidi altında!
Antalya'nın Akseki ilçesinde bulunan Belenalan Mahallesi, Romalılardan Osmanlılara uzanan kadim bir kervan yolu üzerinde yer alıyor. Bu mahallede, 400 yıllık "düğmeli ev" tekniğiyle inşa edilmiş cami ve Cumhuriyet'in ilk yıllarına tanıklık eden okul, yılların yıpratıcı etkisine karşı ayakta kalma mücadelesi veriyor. Mahalle sakinleri ve uzmanlar, bu eşsiz kültürel mirasın acilen restore edilmesi için yardım eli uzatılmasını bekliyor.
AA
• 20 Haziran 2025 - 14:56 • Son Güncelleme:
AA
• 20 Haziran 2025 - 14:56 • Son Güncelleme: