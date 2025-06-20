Roma ve Osmanlı askerlerini ağırlıyordu, şimdi ayakta duramaz halde: Antalya'da yüzlerce yıllık cami ve okul yıkılma tehdidi altında!

"Eskiden çok kalabalık bir okuldu, tarihe ışık tuttu, bunun sönmesini istemiyoruz. Buranın acilen restore edilmesi gerekiyor. Otobüslerle ziyaretçiler geliyor, bu mahalledeki cami ve okulu da mutlaka ziyaret ediyorlar. Tarihe tanıklık eden okulun eski günlerdeki gibi yaşayan mekan olmasını çok istiyoruz. Turizme açık bir okul, oldukça yoğun ziyaretçiler geliyor. Biz kapanmaması için cami ve okulun restore edilmesini istiyoruz, bu konuda yardıma ihtiyacımız var."