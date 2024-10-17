Rojin'in esrarengiz ölümünün perde arkası! Kütüphaneden aldığı son kitap 'Kayıp Aranıyor'

Kabaiş, şunları kaydetti:"Birkaç gün okula gitti. Sonra bana, 'Baba bu bölümün ataması az. Bir sene evde çalışacağım puanlarım yükselirse başka bölüme geçeceğim.' dedi. Ben de ona o şansı verdim. Bir sene boyunca evde çalıştı, puanını yükseltti, 480 puan aldı. Tercihini de kendisi yaptı. Birinci sırada Van'ı yazdı. Orayı tercih etti. Morali çok iyiydi, sevinerek gitti. Diyarbakır'da beraber çarşıya gittik, yemek yedik, gezdik, fotoğraf çektik, video çektik. Gittim yurda teslim ettim. Giderken de vedalaştık. Gülerek el salladı, vedalaştık. Sonra otogara geldim. Tekrar onu aradım. 'Durumun nasıl?' dedim, iyidir baba.' dedi."