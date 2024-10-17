Rojin'in esrarengiz ölümünün perde arkası! Kütüphaneden aldığı son kitap 'Kayıp Aranıyor'
Van'da, 27 Eylül'de kaybolan ve Van Gölü kıyısında cesedi bulunan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in cenazesi, Diyarbakır'da dün toprağa verildi. CNN TÜRK Muhabiri Merve Tokaz ise Rojin'in ölümü ile ilgili soruşturmadan çarpcı bilgiler paylaştı. Rojin’in kütüphaneden aldığı son kitabın Sait Faik Abasıyanık’ın 'Kayıp Aranıyor' olduğu öğrenilirken internetteki aramaları da dikkat çekti.
• 17 Ekim 2024 - 11:21 • Son Güncelleme:
• 17 Ekim 2024 - 11:21 • Son Güncelleme: