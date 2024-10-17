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Rojin'in esrarengiz ölümünün perde arkası! Kütüphaneden aldığı son kitap 'Kayıp Aranıyor'

Van'da, 27 Eylül'de kaybolan ve Van Gölü kıyısında cesedi bulunan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in cenazesi, Diyarbakır'da dün toprağa verildi. CNN TÜRK Muhabiri Merve Tokaz ise Rojin'in ölümü ile ilgili soruşturmadan çarpcı bilgiler paylaştı. Rojin’in kütüphaneden aldığı son kitabın Sait Faik Abasıyanık’ın 'Kayıp Aranıyor' olduğu öğrenilirken internetteki aramaları da dikkat çekti.

• 17 Ekim 2024 - 11:21 • Son Güncelleme:
• 17 Ekim 2024 - 11:21 • Son Güncelleme:
1Rojinin esrarengiz ölümünün perde arkası Kütüphaneden aldığı son kitap Kayıp Aranıyor

Van Adli Tıp Kurumu'nda otopsi işlemlerinin ardından baba Nizamettin Kabaiş ve akrabalarına teslim edilen Rojin KabaişDiyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesi Yeniköy Mezarlığında son yolculuğuna uğurlandı.

2Rojinin esrarengiz ölümünün perde arkası Kütüphaneden aldığı son kitap Kayıp Aranıyor

CNN TÜRK Muhabiri Merve Tokaz soruşturmada şu detayları aktardı:10 gün boyunca aramaları adım adım takip ettik. Rojin KYK kapısından çıkarak görüntülerdeki son yere gidiyor. Rojin öldü mü, öldürüldü mü? Kıyıdan 50 metre uzaklıkta başörtüsü bulundu ilk olarak. Elimizde ciddi veriler var. Emniyetle koordineli olarak çalıştık.

3İNTERNET ARAMALARI ORTAYA ÇIKTI

İNTERNET ARAMALARI ORTAYA ÇIKTI

Sır ölümüne ilişkin yeni detaylar var. Kaybolmuş olduğu gün öncesinde aramaları var. Otopsi nasıl yapılır, ölen kişinin banka hesabındaki para ne olur, öldükten sonra cennete nasıl gidilir gibi aramalar yapmış internette. Kaybolduğu noktada haritalar uygulamasında araştırdığı bir alan.

4Rojinin esrarengiz ölümünün perde arkası Kütüphaneden aldığı son kitap Kayıp Aranıyor

Diyarbakır’dan Van’a geldikten 3 gün sonra kayboluyor. Bardakçı köyü ve sahilini internetteki haritadan incelemiş.

5SON OKUDUĞU KİTAP: KAYIP ARANIYOR

SON OKUDUĞU KİTAP: KAYIP ARANIYOR

Sait Faik Abasıyanık’ın Kayıp Aranıyor kitabı Rojin’in kütüphaneden aldığı son kitap. Asıl olan ilginç olan kitabın içeriği. Konsolosun bir kızı var ve dünyanın iki yüzlülüğünden sıkılmış.

6Rojinin esrarengiz ölümünün perde arkası Kütüphaneden aldığı son kitap Kayıp Aranıyor

Nevin adlı kızın içsel yolculuğu. Kitabın sonunda Nevin ortadan kayboluyor. Son okuduğu kitap da ilginç. Yüzde yüz intihar anlamına gelmiyor. Rojin oraya birileri tarafından götürülmüş de olabilir. Ekipler inceleniyor. Kesin ölüm nedeninin belirlenmesi kritik.

7SON YOLCULĞUNA UĞURLANDI

SON YOLCULĞUNA UĞURLANDI

Burada Yeniköy Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından tabutu kadınlar omuzladı. Kabaiş'in cenazesi Yeniköy Mezarlığında gözyaşlarıyla toprağa verildi.

8Rojinin esrarengiz ölümünün perde arkası Kütüphaneden aldığı son kitap Kayıp Aranıyor

Cenazeye, Kabaiş'in yakınlarının yanı sıra Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Serra Bucak Küçük ve vatandaşlar katıldı.

9Rojinin esrarengiz ölümünün perde arkası Kütüphaneden aldığı son kitap Kayıp Aranıyor

Kabaiş ailesi daha sonra merkez Kayapınar ilçesindeki Hacı Abdurrahman Enç Külliyesi taziyeevine geçti.

10BABA KABAİŞ: BİR VAHŞET VAR

BABA KABAİŞ: BİR VAHŞET VAR

Baba Nizamettin Kabaiş, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, kendisini arayanların çocuğundan haberi olup olmadığını sorduğunu belirterek, "O kenarda tel örgü, kamera, ışık yok. Çocuk demiş ki gideceğim, çakıl taşı toplayacağım. Demek oraya gitmiş. O serseriler oradan görmüşler.

11Rojinin esrarengiz ölümünün perde arkası Kütüphaneden aldığı son kitap Kayıp Aranıyor

Orada tahmin ediyorum bu şekilde zarar vermişler. İnşallah bunu yapanları en yakın zamanda bulurlar. En ağır ceza neyse onlara versinler. Rojin'in kime ne zararı vardı?" dedi.

12Rojinin esrarengiz ölümünün perde arkası Kütüphaneden aldığı son kitap Kayıp Aranıyor

Göl kıyısında suyun derin olmadığını belirten Kabaiş, şunları söyledi:"Orada boğulma tehlikesi yok. 50 kilometre dalgıçlar gidiyor. Bu çocuğun başına birileri bir şey getirmiş. Mutlaka tek başına da oraya gitmez. Buradan suya da girse oraya kadar gitmez. 24 kilometre o çocuk gece tek başına gitmez. Bir vahşet vardır. Birileri mutlaka yapmış. Ben devletten bunu istiyorum. Bu vahşeti yapanlar en yakın zamanda çıkarılsınlar.

13Rojinin esrarengiz ölümünün perde arkası Kütüphaneden aldığı son kitap Kayıp Aranıyor

Cezaları da idam olsun, bir daha da Rojinler gitmesin. Acılara son verelim. Küçük çocuklardan, kadınlardan, kız çocuklarından ne istiyorlar?"

14HERHANGİ BİR SORUNU YOKTU

"HERHANGİ BİR SORUNU YOKTU"

Kabaiş, Rojin'in çalışkan, saygılı bir çocuk olduğunu belirterek, kızının kardeşleriyle de arasının gayet iyi olduğunu ​​​​​​​ifade etti.

15Rojinin esrarengiz ölümünün perde arkası Kütüphaneden aldığı son kitap Kayıp Aranıyor

"Herhangi bir sorunu bir sıkıntısı yoktu. Ne bizimle ne kardeşiyle ne annesiyle bir sıkıntısı hiç yoktu." diyen Kabaiş, Rojin'in geçen yıl Dicle Üniversitesinde bir bölümü kazandığını, daha sonra yeniden sınava hazırlanmaya karar verdiğini anlattı.

16Rojinin esrarengiz ölümünün perde arkası Kütüphaneden aldığı son kitap Kayıp Aranıyor

Kabaiş, şunları kaydetti:"Birkaç gün okula gitti. Sonra bana, 'Baba bu bölümün ataması az. Bir sene evde çalışacağım puanlarım yükselirse başka bölüme geçeceğim.' dedi. Ben de ona o şansı verdim. Bir sene boyunca evde çalıştı, puanını yükseltti, 480 puan aldı. Tercihini de kendisi yaptı. Birinci sırada Van'ı yazdı. Orayı tercih etti. Morali çok iyiydi, sevinerek gitti. Diyarbakır'da beraber çarşıya gittik, yemek yedik, gezdik, fotoğraf çektik, video çektik. Gittim yurda teslim ettim. Giderken de vedalaştık. Gülerek el salladı, vedalaştık. Sonra otogara geldim. Tekrar onu aradım. 'Durumun nasıl?' dedim, iyidir baba.' dedi."