Rojin'in cesedinde 2 erkek DNA'sı kime ait? Rojin Kabaiş soruşturmasında Ek rapor ortaya çıktı!

'TIBBEN DEĞERLENDİRME YAPILAMIYOR'

Raporun sonuç bölümünde ise şu ifadelere yer verildi;



"Kişinin ölüm nedeni ve sorulan diğer hususlarla ilgili otopsi raporu ve otopsiye ait fotoğraflar ile birlikte tüm geçmiş tıbbi kayıtları, olay yeri inceleme raporu ve ifadeleri de içerir tüm adli tahkikat dosyası gönderilerek (İstanbul) Adli Tıp Kurumu Adli Tıp Birinci İhtisas Kurulundan görüş alınmasının uygun olduğu kanaatini bildirir rapordur" şeklinde kayıtlıdır.



SONUÇ: 15/10/2024 tarihinde Van ili Tuşba ilçesi Mollakasım köyündeki sahil kenarında ölü olarak bulunduğu bildirilen Nizamettin ve Aygül kızı, 20/03/2003 doğumlu Rojin Kabaiş hakkında düzenlenmiş adli ve tıbbi belgeler ile otopsi raporunda bulunan veriler değerlendirildiğinde;



1. Otopsisinde dış muayenede çürüme nedeniyle ayrıntılı travmatik değişim analizi yapılamamakla birlikte cilt bütünlüğünün korunmuş olduğu, kafa göğüs ve batın boşluğuna nafiz olacak herhangi bir yaralanma tespit edilmediği, iç muayenede kafatasında kırık, kafa içi kanama, beyin doku harabiyeti, beyin kanaması, iç organ ve büyük damar lezyonu tespit edilmediğine göre;