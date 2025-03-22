Robot garson "Şef" yaptığı servisle müşterilere farklı bir deneyim sunuyor

Müşteriler şehir dışından robotu görmek için geliyorlar
İşletme müdürü Sıla İnce, robotun lokantaya dâhil olma sürecini, "İsmi Şef. Patronumuz kendisini bir fuarda görmüş, ondan sonra da bize getirdi. Şu an Eskişehir'de tek. Kendisi bizim şefimiz oldu artık, beraber çalışıyoruz, çok da seviyoruz. Her şeyimizi yapıyor, getiriyor götürüyor, açıkçası bizim için de çok farklı bir deneyim oldu" diyerek anlattı. Robotu görmek için özellikle yakın ilçelerden ve şehir dışından pek çok ziyaretçinin geldiğini belirten İnce, "Müşterilerimiz çok sevdi, her gören merak ediyor, mutlaka dikkatini çekiyor. Robotumuza en çok çocuklar bayılıyor, sürekli onunla ilgilenmek istiyorlar" şeklinde konuştu.