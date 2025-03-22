Robot garson "Şef" yaptığı servisle müşterilere farklı bir deneyim sunuyor

"İlk başta tabii ki çok zorlandık ama sonra alıştıkça elimiz ayağımız oldu"

İşletme müdürü İnce, en başta robotla servise adapte olmakta zorlandıklarını dile getirerek, alışma ve sonrasındaki süreci ise şu sözlerle anlattı:"İlk zamanlarda tabii ki çok zorlandık, bize de çok garip geldi. Ama sonra alıştıkça elimiz ayağımız oldu. Çünkü hepimiz insanız, en basitinden o gün hasta ya da yorgun olabiliyoruz ama robota hiçbir şey olmuyor. Sabah 10'da gelip kuruyorum, akşam 9'da kapanışa kadar bizimle birlikte çalışıyor. Garsonlarımız bulaşıkları bu tepsilerin üzerine koyup bulaşıkhaneye gönderiyorlar, robotumuz da 'Bulaşıklarınızı getirdim' diyor, bulaşıkları alıyorlar. Sonra oradan tekrar masa servisine ayarlayıp gönderiyorlar, yanımıza geri gelip hizmete başlıyor. Önüne herhangi bir insan geçtiğinde de kendini direkt ‘stop modu'na alıp duruyor, şimdiye kadar hiçbir yere zarar vermedi. Tabii ki gerçek garsonlarımızın yerini tutamaz ama en azından onlara yardımcı oluyor, kendisinden çok memnunuz."