Rize'nin yüksek yaylalarına sezonun ilk karı düştü: Kaçkar Dağları beyaza büründü!
03.10.2026 - 15:21Güncellenme Tarihi:
Rize'nin turizm merkezlerinden Çamlıhemşin ilçesinin yüksek kesimlerinde etkili olan hava sıcaklığı düşüşü, sağanağın ardından yerini kara bıraktı. Eşsiz doğasıyla bilinen Kaçkar Dağları'nın eteklerindeki yaylalar beyaz örtüyle kaplanırken, kartpostallık manzaralar ortaya çıktı.
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Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinin yüksek kesimleri beyaza büründü.
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İlçenin yüksek kesimlerinde aralıklarla etkili olan sağanak, hava sıcaklığının düşmesiyle yerini kara bıraktı.
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Kaçkar Dağları'nın eteklerindeki Avusor, Huser, Kavrun ve Samistal yaylaları beyaz örtüyle kaplandı.
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Yağışın ardından karla kaplanan yaylalarda güzel manzaralar ortaya çıktı.