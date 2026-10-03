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GündemRize'nin yüksek yaylalarına sezonun ilk karı düştü: Kaçkar Dağları beyaza büründü!
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Rize'nin yüksek yaylalarına sezonun ilk karı düştü: Kaçkar Dağları beyaza büründü!

03.10.2026 - 15:21Güncellenme Tarihi:

Kaynak: AA

Rize'nin turizm merkezlerinden Çamlıhemşin ilçesinin yüksek kesimlerinde etkili olan hava sıcaklığı düşüşü, sağanağın ardından yerini kara bıraktı. Eşsiz doğasıyla bilinen Kaçkar Dağları'nın eteklerindeki yaylalar beyaz örtüyle kaplanırken, kartpostallık manzaralar ortaya çıktı.

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1Rize'nin yüksek yaylalarına sezonun ilk karı düştü: Kaçkar Dağları beyaza büründü!

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinin yüksek kesimleri beyaza büründü.

2Rize'nin yüksek yaylalarına sezonun ilk karı düştü: Kaçkar Dağları beyaza büründü!

İlçenin yüksek kesimlerinde aralıklarla etkili olan sağanak, hava sıcaklığının düşmesiyle yerini kara bıraktı.

3Rize'nin yüksek yaylalarına sezonun ilk karı düştü: Kaçkar Dağları beyaza büründü!

Kaçkar Dağları'nın eteklerindeki Avusor, Huser, Kavrun ve Samistal yaylaları beyaz örtüyle kaplandı.

4Rize'nin yüksek yaylalarına sezonun ilk karı düştü: Kaçkar Dağları beyaza büründü!

Yağışın ardından karla kaplanan yaylalarda güzel manzaralar ortaya çıktı.

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