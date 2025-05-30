Rize'de Türkiye ile Çin’in çay kültürü buluştu!
Rize’de, ‘Çayın Ahengi ve İpekyolu Porselen Yolculuğu’ programında Jingdezhen porseleni ile çay tanıtıldı. Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, “Çin ve Rize arasında çay, çay bardağı ve porselen eksenli bir tanıtım köprüsü oluşturmaya çalışıyoruz. Bu çalışmanın, bu ziyaretin şehrimizin ve ülkemizin tanıtımına katkıda bulunmasını temenni ediyorum” dedi.
Mehmet Can PEÇE-Kubilay KÜÇÜKMUSTAFA/RİZE, (DHA)
• 30 Mayıs 2025 - 17:59 • Son Güncelleme:
Mehmet Can PEÇE-Kubilay KÜÇÜKMUSTAFA/RİZE, (DHA)
• 30 Mayıs 2025 - 17:59 • Son Güncelleme: