Rize'de Türkiye ile Çin’in çay kültürü buluştu!

Çin'in Ankara Büyükelçisi Xuebın Jiang ise yaptığı konuşmada, "Bu da Çin ve Türkiye arasındaki kültürel iletişimin önemli bir sonucudur. Umarız çay ve porselen vesilesiyle oluşan dostluğumuzu daha da derinleştirebiliriz ve devam ettirebiliriz. Çin ve Türkiye dostluğunu daha da derinleştirebilir, iki ülke halkına daha da çok fayda getirebiliriz" diye konuştu.