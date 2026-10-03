Rize'de kar sürprizi! Kaçkarların etekleri beyaza büründü
03.10.2026 - 13:56Güncellenme Tarihi:
Rize’nin Çamlıhemşin ilçesinde hava sıcaklıklarının düşmesiyle yüksek kesimlerde yağış kara dönüştü. Kaçkar Dağları’nın eteklerindeki Avusor, Huser, Kavrun ve Samistal yaylaları beyaz örtüyle kaplanırken, bölgede kartpostallık görüntüler oluştu.
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Rize’nin Çamlıhemşin ilçesinin yüksek kesimlerinde aralıklarla devam eden sağanağın ardından sıcaklıkların düşmesiyle Avusor, Huser, Kavrun ve Samistal yaylalarında kar yağışı etkili oldu.
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Yağışın ardından yaylalar beyaza bürünürken, ortaya kartpostallık görüntüler çıktı. Özellikle Kaçkar Dağları’nın eteklerindeki beyaz örtü, bölgenin doğal güzelliğini bir kez daha gözler önüne serdi.
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Çamlıhemşin’in yüksek kesimlerinde kışın ilk izlerini taşıyan kar yağışı, bölgedeki yaylalarda yaşayan ve ziyaret edenler için de mevsim değişikliğinin habercisi oldu.
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