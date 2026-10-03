Türkiye,
Şehirlerinden Okunur

GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemRize'de kar sürprizi! Kaçkarların etekleri beyaza büründü
HaberlerGündem Haberleri Rize'de kar sürprizi! Kaçkarların etekleri beyaza büründü

Rize'de kar sürprizi! Kaçkarların etekleri beyaza büründü

03.10.2026 - 13:56Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Rize’nin Çamlıhemşin ilçesinde hava sıcaklıklarının düşmesiyle yüksek kesimlerde yağış kara dönüştü. Kaçkar Dağları’nın eteklerindeki Avusor, Huser, Kavrun ve Samistal yaylaları beyaz örtüyle kaplanırken, bölgede kartpostallık görüntüler oluştu.

Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyinGoogle'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
1Rize'de kar sürprizi! Kaçkarların etekleri beyaza büründü

Rize’nin Çamlıhemşin ilçesinin yüksek kesimlerinde aralıklarla devam eden sağanağın ardından sıcaklıkların düşmesiyle Avusor, Huser, Kavrun ve Samistal yaylalarında kar yağışı etkili oldu.

2Rize'de kar sürprizi! Kaçkarların etekleri beyaza büründü

Yağışın ardından yaylalar beyaza bürünürken, ortaya kartpostallık görüntüler çıktı. Özellikle Kaçkar Dağları’nın eteklerindeki beyaz örtü, bölgenin doğal güzelliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

3Rize'de kar sürprizi! Kaçkarların etekleri beyaza büründü

Çamlıhemşin’in yüksek kesimlerinde kışın ilk izlerini taşıyan kar yağışı, bölgedeki yaylalarda yaşayan ve ziyaret edenler için de mevsim değişikliğinin habercisi oldu.

4Rize'de kar sürprizi! Kaçkarların etekleri beyaza büründü

Sizin İçin Seçtiklerimiz

8 yıl Türkiye'de öğrendi, Suriye'de üretime başladı: Kırsalda gelir kapısı oldu

8 yıl Türkiye'de öğrendi, Suriye'de üretime başladı: Kırsalda gelir kapısı oldu

Bakanlıktan aldığı kredi desteğiyle kurdu! Topraksız tarımla yetiştirdiği safranın gramı 700 liradan satılıyor

Bakanlıktan aldığı kredi desteğiyle kurdu! Topraksız tarımla yetiştirdiği safranın gramı 700 liradan satılıyor

Ektiğine pişman oldu, 80 ton verim aldı! Hatay'da hasat güldürdü

Ektiğine pişman oldu, 80 ton verim aldı! Hatay'da hasat güldürdü

3 saat kazanda kaynatılıyor, günlerce kurutuluyor! Hatay’da dededen kalma lezzet ambarlara giriyor

3 saat kazanda kaynatılıyor, günlerce kurutuluyor! Hatay’da dededen kalma lezzet ambarlara giriyor

Sosyal medyadaki gizli tehlike! Hiçbir şey göründüğü gibi değil Uzmanlardan dikkat çeken uyarı

Sosyal medyadaki gizli tehlike! Hiçbir şey göründüğü gibi değil Uzmanlardan dikkat çeken uyarı

Samsunspor'da Marius Mouandilmadji sonrası kriz! Yüksel Yıldırım: Bela olabilirdi

Samsunspor'da Marius Mouandilmadji sonrası kriz! Yüksel Yıldırım: Bela olabilirdi