Riskli kanser oluşma ihtimalini sıfırlıyor, virüs ve bakterileri anında yok ediyor, kan şekerini dengeliyor, antibiyotik etkisi yaratıyor! Günde sadece bir kaşığı yetiyor

Anadolu insanının yaşam iksiri olarak tanımladıkları bal ve sarımsak karışımı özellikle günümüzde artan hastalıklarla yeniden gündem oldu. Tam bir vitamin deposu olan karışım ve faydaları hakkında sizler için araştırma yaptık. Günde sadece bir kaşığı bile vücuttaki tüm toksinleri atmaya yetiyor.