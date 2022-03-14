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    SağlıkRiskli kanser oluşma ihtimalini sıfırlıyor, virüs ve bakterileri anında yok ediyor, kan şekerini dengeliyor, antibiyotik etkisi yaratıyor! Günde sadece bir kaşığı yetiyor
    HaberlerSağlık Haberleri Riskli kanser oluşma ihtimalini sıfırlıyor, virüs ve bakterileri anında yok ediyor, kan şekerini dengeliyor, antibiyotik etkisi yaratıyor! Günde sadece bir kaşığı yetiyor
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    Riskli kanser oluşma ihtimalini sıfırlıyor, virüs ve bakterileri anında yok ediyor, kan şekerini dengeliyor, antibiyotik etkisi yaratıyor! Günde sadece bir kaşığı yetiyor

    Bu karışım mucizevi etki yaratıyor. Kan şekerini dengeleyerek kilo kontrolü sağlıyor. Vücuda giren virüs ve bakterileri etkisiz hale getirerek deforme olmuş hücreleri yeniliyor. Bağırsaklardaki kas sistemini güçlendirdiğinden riskli kanserlerin oluşma ihtimalini sıfırlıyor. Günde sadece bir kaşık tüketen vücudundaki değişime inanamıyor. Her gün düzenli olarak tüketmek gerekiyor. Sarımsak ve bal karışımı nasıl hazırlanıyor, ne zaman tüketmek gerekiyor?

    • 14 Mart 2022 - 10:41 • Son Güncelleme:
    • 14 Mart 2022 - 10:41 • Son Güncelleme:
    1Riskli kanser oluşma ihtimalini sıfırlıyor, virüs ve bakterileri anında yok ediyor, kan şekerini dengeliyor, antibiyotik etkisi yaratıyor Günde sadece bir kaşığı yetiyor

    Anadolu insanının yaşam iksiri olarak tanımladıkları bal ve sarımsak karışımı özellikle günümüzde artan hastalıklarla yeniden gündem oldu. Tam bir vitamin deposu olan karışım ve faydaları hakkında sizler için araştırma yaptık. Günde sadece bir kaşığı bile vücuttaki tüm toksinleri atmaya yetiyor.

    2Riskli kanser oluşma ihtimalini sıfırlıyor, virüs ve bakterileri anında yok ediyor, kan şekerini dengeliyor, antibiyotik etkisi yaratıyor Günde sadece bir kaşığı yetiyor

    Güçlü bir antioksidan etkisine sahip olan bal sarımsak karışımı Anadolu topraklarında yapılan en eski alternatif tıp ilacıdır. Üst solunum yolları hastalıklarında sık sık tercih edilen bu karışımı bilim dünyası da destekliyor.

    3GÜNDE SADECE BİR KAŞIK

    GÜNDE SADECE BİR KAŞIK!

    Antibiyotik etkisi sayesinde sarımsak bilim dünyasının da ilgi odağındadır. İlaç yapımında kullanılan sarımsağı uzmanlar çiğ, pişmiş ya da karışımlara ekleyerek tüketebileceğini söylüyor.

    4Riskli kanser oluşma ihtimalini sıfırlıyor, virüs ve bakterileri anında yok ediyor, kan şekerini dengeliyor, antibiyotik etkisi yaratıyor Günde sadece bir kaşığı yetiyor

    Adeta her derde deva olan sarımsak doğada bir diğer en güçlü antioksidan özelliğine sahip bal ile bir araya gelince daha etkili olur.

    5Riskli kanser oluşma ihtimalini sıfırlıyor, virüs ve bakterileri anında yok ediyor, kan şekerini dengeliyor, antibiyotik etkisi yaratıyor Günde sadece bir kaşığı yetiyor

    Vücuda giren virüs ve bakterileri etkisiz hale getirerek deforme olmuş hücreleri yeniler.Kan içindeki şeker oranını dengeleyen bal sarımsak karışımı kontrollü kilo verme veya almaya yardımcı olur.

    6Riskli kanser oluşma ihtimalini sıfırlıyor, virüs ve bakterileri anında yok ediyor, kan şekerini dengeliyor, antibiyotik etkisi yaratıyor Günde sadece bir kaşığı yetiyor

    İki besininde içeriğinde sıfır kolesterol olduğundan kalp ve damar hastalıklarının yaşanma riskini engeller. Metabolizmanın işleyişini dengeleyerek sindirim sisteminin işlevselliğini artırır. Böylece kabızlık ya da ishal sorunları yaşanmaz.

    7Riskli kanser oluşma ihtimalini sıfırlıyor, virüs ve bakterileri anında yok ediyor, kan şekerini dengeliyor, antibiyotik etkisi yaratıyor Günde sadece bir kaşığı yetiyor

    Bağırsaklardaki kas sistemini güçlendirdiğinden riskli kanserlerin oluşma ihtimalinide sıfırlar.

    8Riskli kanser oluşma ihtimalini sıfırlıyor, virüs ve bakterileri anında yok ediyor, kan şekerini dengeliyor, antibiyotik etkisi yaratıyor Günde sadece bir kaşığı yetiyor

    Sinir sistemini baştan sona yenileyen sarımsak bal karışımı beyne giden sinyalleri güçlendirir. Bu sayede ruhsal yani depresyon stres ve uyku problemlerin yaşanmasını önler.

    9Riskli kanser oluşma ihtimalini sıfırlıyor, virüs ve bakterileri anında yok ediyor, kan şekerini dengeliyor, antibiyotik etkisi yaratıyor Günde sadece bir kaşığı yetiyor

    Günde sadece bir kaşık tüketilmesi gün boyu zinde bir vücut olanağı sağlar. Öte yandan vücudu toksinlerden arındığından abur cubur isteğini azaltır.

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