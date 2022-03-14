Riskli kanser oluşma ihtimalini sıfırlıyor, virüs ve bakterileri anında yok ediyor, kan şekerini dengeliyor, antibiyotik etkisi yaratıyor! Günde sadece bir kaşığı yetiyor
Bu karışım mucizevi etki yaratıyor. Kan şekerini dengeleyerek kilo kontrolü sağlıyor. Vücuda giren virüs ve bakterileri etkisiz hale getirerek deforme olmuş hücreleri yeniliyor. Bağırsaklardaki kas sistemini güçlendirdiğinden riskli kanserlerin oluşma ihtimalini sıfırlıyor. Günde sadece bir kaşık tüketen vücudundaki değişime inanamıyor. Her gün düzenli olarak tüketmek gerekiyor. Sarımsak ve bal karışımı nasıl hazırlanıyor, ne zaman tüketmek gerekiyor?
Güçlü bir antioksidan etkisine sahip olan bal sarımsak karışımı Anadolu topraklarında yapılan en eski alternatif tıp ilacıdır. Üst solunum yolları hastalıklarında sık sık tercih edilen bu karışımı bilim dünyası da destekliyor.
GÜNDE SADECE BİR KAŞIK!
Antibiyotik etkisi sayesinde sarımsak bilim dünyasının da ilgi odağındadır. İlaç yapımında kullanılan sarımsağı uzmanlar çiğ, pişmiş ya da karışımlara ekleyerek tüketebileceğini söylüyor.
Adeta her derde deva olan sarımsak doğada bir diğer en güçlü antioksidan özelliğine sahip bal ile bir araya gelince daha etkili olur.
Vücuda giren virüs ve bakterileri etkisiz hale getirerek deforme olmuş hücreleri yeniler.Kan içindeki şeker oranını dengeleyen bal sarımsak karışımı kontrollü kilo verme veya almaya yardımcı olur.
İki besininde içeriğinde sıfır kolesterol olduğundan kalp ve damar hastalıklarının yaşanma riskini engeller. Metabolizmanın işleyişini dengeleyerek sindirim sisteminin işlevselliğini artırır. Böylece kabızlık ya da ishal sorunları yaşanmaz.
Bağırsaklardaki kas sistemini güçlendirdiğinden riskli kanserlerin oluşma ihtimalinide sıfırlar.
Sinir sistemini baştan sona yenileyen sarımsak bal karışımı beyne giden sinyalleri güçlendirir. Bu sayede ruhsal yani depresyon stres ve uyku problemlerin yaşanmasını önler.
Günde sadece bir kaşık tüketilmesi gün boyu zinde bir vücut olanağı sağlar. Öte yandan vücudu toksinlerden arındığından abur cubur isteğini azaltır.