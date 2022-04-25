• 25 Nisan 2022 - 08:11 • Son Güncelleme:
Rıdvan Dilmen'den yeni yönetime çağrı! 'Bir an önce gönderin gitsin'
Dün Altay'ı deplasmanda 1-0 yenmesine rağmen sergilenen oyun açısından yine sınıfta kalan Galatasaray'da bazı futbolcuların gözden çıkarıldığı öğrenilirken, ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen'in tecrübeli isim hakkında 'Bir anda önce gönderilmeli' sözleri büyü dikkat çekti.
• 25 Nisan 2022 - 08:11 • Son Güncelleme:
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Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Altay-Galatasaray maçı sonrası değerlendirmelerde bulundu.
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"Gomis'i yedek bıraksanız kapris yapar, belli. Bu performans ile de oynayamayacağı için Gomis ile yolların ayrılması gerektiğini düşünüyorum."
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