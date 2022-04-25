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GalatasarayRıdvan Dilmen'den yeni yönetime çağrı! 'Bir an önce gönderin gitsin'
HaberlerGalatasaray Haberleri Rıdvan Dilmen'den yeni yönetime çağrı! 'Bir an önce gönderin gitsin'
• 25 Nisan 2022 - 08:11 • Son Güncelleme:

Rıdvan Dilmen'den yeni yönetime çağrı! 'Bir an önce gönderin gitsin'

Dün Altay'ı deplasmanda 1-0 yenmesine rağmen sergilenen oyun açısından yine sınıfta kalan Galatasaray'da bazı futbolcuların gözden çıkarıldığı öğrenilirken, ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen'in tecrübeli isim hakkında 'Bir anda önce gönderilmeli' sözleri büyü dikkat çekti.

• 25 Nisan 2022 - 08:11 • Son Güncelleme:
1Rıdvan Dilmenden yeni yönetime çağrı Bir an önce gönderin gitsin
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Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Altay-Galatasaray maçı sonrası değerlendirmelerde bulundu.

2Rıdvan Dilmenden yeni yönetime çağrı Bir an önce gönderin gitsin

"Önümüzdeki hafta Giresunspor kazandığı anda ligden düşen 4 takım belli olmuş olacak."

3Rıdvan Dilmenden yeni yönetime çağrı Bir an önce gönderin gitsin

"Torrent, kalan tüm maçları kazanıp kararı yeni başkana bırakmak istiyor. Futbolcular da takımda kalmak için kendilerini göstermek istiyor."

4Rıdvan Dilmenden yeni yönetime çağrı Bir an önce gönderin gitsin

"İkinci devre Galatasaray bildiğin mahkum oynadı. Pulgar, sürekli savunmanın ortasına yaklaşıp takımın merkezini geriye çekti."

5Rıdvan Dilmenden yeni yönetime çağrı Bir an önce gönderin gitsin

"Muslera, Türkiye'de 1-0'ı en iyi oynayan kaleci. Zamanlaması, yaptığı kurtarışlar yine harikaydı."

6Rıdvan Dilmenden yeni yönetime çağrı Bir an önce gönderin gitsin

"Marcao sakatlandığı için sarı kart görüp cezasını sakatken çekmek istedi."

7Rıdvan Dilmenden yeni yönetime çağrı Bir an önce gönderin gitsin

"Galatasaray'ın yeni yönetimi kim olursa olsun Torrent ile çalışmayı düşünmüyorlarsa hemen yeni teknik direktörü getirmeli. Gelecek sezonu beklemeye gerek olmadığını düşünüyorum."

8Rıdvan Dilmenden yeni yönetime çağrı Bir an önce gönderin gitsin

"Gomis'i yedek bıraksanız kapris yapar, belli. Bu performans ile de oynayamayacağı için Gomis ile yolların ayrılması gerektiğini düşünüyorum."

9Rıdvan Dilmenden yeni yönetime çağrı Bir an önce gönderin gitsin

"Artık kulüpler çok zor transfer yapacağı için daha uygun oyuncuları transfer etmek zorunda kalacak. Artık satış dönemi başlayacak. Kerem, Marcao gibi oyuncuları 10 milyon euro teklif gelirse için acısa da satmak zorunda kalacaksın."

10Rıdvan Dilmenden yeni yönetime çağrı Bir an önce gönderin gitsin

"Galatasaray'ın da iyi bir scout ekibi olduğunu biliyorum. Gelecek sezon yapılanmasında "çilek" transferleri peşinde koşmak yerine scout ekiplerinin dinlemeli Galatasaray."

11Rıdvan Dilmenden yeni yönetime çağrı Bir an önce gönderin gitsin

"Pulgar mı Taylan mı diye sorsanız Taylan derim. Taylan, birkaç hata yaptı diye hemen gözden çıkarmamak gerekli diye düşünüyorum."

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"Altay'ın çok maçını seyrettim. Hiç bu kadar baskıya aldıkları bir rakip hatırlamıyorum son haftalarda."

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