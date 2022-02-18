Reynmen lüks cipiyle görüntülendi! 'Kazanıyorum, harcıyorum'
Şarkıcılık kariyerinin yanı sıra giyim tarzı ve otomobilleriyle de adından sıkça söz ettiren 'Reynmen' lakaplı Yusuf Aktaş, önceki gün Nişantaşı’nda görüntülendi. Valeden aracını alan ünlü şarkıcı, "Kazanıyorum harcıyorum, alışveriş motivasyon oluyor" açıklamasını yaptı.
Reynmen, önceki gün Nişantaşı’nda objektiflere takıldı. Valeden özel yaptırdığı modifiyeli aracını alan 26 yaşındaki şarkıcı, gazetecilerin sorularına yanıt verdi.
"MOTİVASYON OLUYOR"
Renkli giyim tarzıyla dikkat çeken YouTuber, alışveriş yapmayı sevdiğini belirterek, "Kazanıyorum, harcıyorum, alışveriş motivasyon oluyor" diye konuştu. Story'de paylaştığı saat için "Satın mı aldınız?" sorusuna ise, "Neden olmasın?" diyen Reynmen, modifiyeli cipiyle Nişantaşı’ndan ayrıldı.
REYNMEN HAKKINDA SUÇ DUYURUSU
Sunucu Bircan Bali, 'Reynmen' lakaplı Yusuf Aktaş’ı savcılığa şikayet etti. Bircan Bali, avukatı Levent Karakoç aracılığıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na sunduğu şikayet dilekçesinde, Reynmen’in Instagram hesabından bir video paylaşarak, kendisi için "Leşsiniz, siz iki iğrenç insan ucuzsunuz. Vasfınız ne sizin? Değerlerim hakkında yaptığınız yorumların bedelini ağır ödeyeceksiniz. Elimden ne geliyorsa yapacağım. Bu yaptığınıza sizi pişman edeceğim" diyerek, kendisini tehdit ettiğini ve hakarette bulunduğunu belirtti.