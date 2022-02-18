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MagazinReynmen lüks cipiyle görüntülendi! 'Kazanıyorum, harcıyorum'
HaberlerMagazin Haberleri Reynmen lüks cipiyle görüntülendi! 'Kazanıyorum, harcıyorum'
• 18 Şubat 2022 - 10:30 • Son Güncelleme:

Reynmen lüks cipiyle görüntülendi! 'Kazanıyorum, harcıyorum'

Şarkıcılık kariyerinin yanı sıra giyim tarzı ve otomobilleriyle de adından sıkça söz ettiren 'Reynmen' lakaplı Yusuf Aktaş, önceki gün Nişantaşı’nda görüntülendi. Valeden aracını alan ünlü şarkıcı, "Kazanıyorum harcıyorum, alışveriş motivasyon oluyor" açıklamasını yaptı.

• 18 Şubat 2022 - 10:30 • Son Güncelleme:
1Reynmen lüks cipiyle görüntülendi Kazanıyorum, harcıyorum
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Reynmen, önceki gün Nişantaşı’nda objektiflere takıldı. Valeden özel yaptırdığı modifiyeli aracını alan 26 yaşındaki şarkıcı, gazetecilerin sorularına yanıt verdi.

2Reynmen lüks cipiyle görüntülendi Kazanıyorum, harcıyorum

Geçtiğimiz günlerde annesi Nesibe Aktaş’ın gasp edildiği olayı hakkında Reynmen, "Bu konuyla ilgili konuşmak istemiyorum. Beni de yoruyor başkalarını da yormasın" dedi.

3MOTİVASYON OLUYOR

"MOTİVASYON OLUYOR"

Renkli giyim tarzıyla dikkat çeken YouTuber, alışveriş yapmayı sevdiğini belirterek, "Kazanıyorum, harcıyorum, alışveriş motivasyon oluyor" diye konuştu. Story'de paylaştığı saat için "Satın mı aldınız?" sorusuna ise, "Neden olmasın?" diyen Reynmen, modifiyeli cipiyle Nişantaşı’ndan ayrıldı.

4REYNMEN HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

REYNMEN HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Sunucu Bircan Bali, 'Reynmen' lakaplı Yusuf Aktaş’ı savcılığa şikayet etti. Bircan Bali, avukatı Levent Karakoç aracılığıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na sunduğu şikayet dilekçesinde, Reynmen’in Instagram hesabından bir video paylaşarak, kendisi için "Leşsiniz, siz iki iğrenç insan ucuzsunuz. Vasfınız ne sizin? Değerlerim hakkında yaptığınız yorumların bedelini ağır ödeyeceksiniz. Elimden ne geliyorsa yapacağım. Bu yaptığınıza sizi pişman edeceğim" diyerek, kendisini tehdit ettiğini ve hakarette bulunduğunu belirtti.

5Reynmen lüks cipiyle görüntülendi Kazanıyorum, harcıyorum

Suçlamalar konu olayın kolluk tutanakları ve ekran görüntüleri tarafından sabit olduğunu belirten savcılık, Aktaş’ın 'hakaret' ve 'tehdit' suçlarından üç ay 15 günden iki yıl 10 aya kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

6DURUŞMA ERTELENDİ

DURUŞMA ERTELENDİ

Alınan mütalaanın ardından tarafların savunmalarını hazırlaması için süre veren mahkeme, duruşmayı erteledi. Reynmen'in akıbeti önümüzdeki günlerde belli olacak.

7ADI BİRÇOK ÜNLÜ İSİMLE ANILDI

ADI BİRÇOK ÜNLÜ İSİMLE ANILDI

'Reynmen' lakaplı sosyal medya fenomeni Yusuf Aktaş ise 'Zalim İstanbul'un güzel oyuncusu Bahar Şahin ile aşk yaşamıştı. Öte yandan zaman zaman aşk iddialarıyla gündeme gelen Yusuf Aktaş'ın son olarak oyuncu Farah Zeynep Abdullah ile aşk yaşadığı iddia edilmişti.

8Reynmen lüks cipiyle görüntülendi Kazanıyorum, harcıyorum

Yusuf Aktaş geçtiğimiz aylarda da Çağla Demir’le, Gazapizm’in konserinde görüntülenmişti. İkili, konser boyunca keyifli halleriyle dikkat çekmişti. Seçkin Şenvardar/Milliyet

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