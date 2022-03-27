Resmen duyuruldu! Tarih verildi, 0-14 yaş ile 65 yaş üstü nüfus…
Tüm Türkiye’yi kapsıyor. Tarih verildi. Yaş sınırları belli oldu. 0-14 yaş ve 65 yaş üstü nüfus ile ilgili yeni açıklama yapıldı. Kötü haber verildi. Üretkenlik azalacak. Buna paralel olarak çalışan nüfus da azalacak. Pamukkale Üniversitesi'nden Prof. Dr. Velittin Kalınkara, "Şu an ülkemizde yüzde 24 civarında 0-14 yaş arasında, yüzde 10 civarında yaşlı nüfus var. 2040 yılında her iki nüfus eşitlenecek" dedi. Genç ve yaşlı nüfusunun eşitlenmesi Türkiye açısından olumsuz sonuçlar getirecek. Bunlardan en önemlisi üretimin azalması olacak. Üretimin azalması ile çalışan kişi sayısı azalacak anacak çalışanların bakmakla yükümlü olduğu kişi sayısı artacak. Peki şu an güncel nüfusu kaç? İl il nüfus rakamları belli oldu. Erzincan, Tunceli, İstanbul, Ankara, İzmir...
Pamukkale Üniversitesi'nden Prof. Dr. Velittin Kalınkara, "Şu an ülkemizde yüzde 24 civarında 0-14 yaş arasında, yüzde 10 civarında yaşlı nüfus var. 2040 yılında her iki nüfus eşitlenecek" dedi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, yaşlı nüfus son 5 yılda yüzde 24 arttı. 2016'da 65 yaş ve üstü 6 milyon 503 kişi yaşarken, bu rakam 2021'de 8 milyon 245 bin 124'e yükseldi. Bu rakam aynı zamanda toplam nüfusun yüzde 9,7'sine denk geliyor. Pamukkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Velittin Kalınkara, yaşlı nüfusunun önümüzdeki yıllarda artmaya devam edeceğini söyledi.
'GENÇ NÜFUS AZALIRSA ÜRETKENLİK DE AZALACAKTIR'
Yaşlanmanın bir gerçek olduğunu ve bu gerçekliği görerek hareket edilmesi gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Kalınkara, "Doğurganlığın ve çocuk sayısının giderek azalması, bunlar önemli faktörler. Yaşam kalitesi ve süresinin uzaması, bunlar birbirini karşılıyor. Ekonomik sürdürülebilirlik olarak baktığımızda genç nüfus ne kadar azalırsa, üretkenlik o kadar azalacaktır. Çalışan kişi sayısı azaldıkça, çalışan kişinin bakımından yükümlü olduğu kişi sayısı da giderek artacaktır" dedi.
'YAŞLI NÜFUS YÜKSELECEK, GENÇ NÜFUS DÜŞECEK'
Yaşlı nüfusu daha üretken hale getirmek gerektiğini belirten Prof. Dr. Kalınkara, "Şu an ülkemizde yüzde 24 civarında 0-14 yaş arasında, yüzde 10 civarında yaşlı nüfus var. 2040 yılında her iki nüfus eşitlenecek. Yaşlı nüfusu yükselmeye devam ederken, genç nüfus düşmeye başlayacak.
Bu ileride ciddi bir risk olacak. Ne ekonominin, ne üretkenliğin, ne de sosyal güvenlik sisteminin sürdürülebilirliği mümkün olacak. Bunun için yaşlıyı daha üretken kılmak gerekiyor. Bundan sonraki süreçte toplumu buna hazırlayacak altyapıyı oluşturmak zorundayız" diye konuştu.
'HUZUREVLERİ ÇOK MALİYETLİ'
Yaşlılık Acil Eylem Planı'nın dikkate alınması gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Kalınkara, "Sadece yaşlıyı güçlendirmek değil; yaşlının yaşadığı mekanları, kentleri bu insanlara uygun hale getirmek zorundayız. Huzurevleri çok maliyetli ve ailelerin bunu kaldırabilme olanağı yok.
2022 rakamları özelde yıllık 155 bin liraya kadar çıkıyor. En azından kendi evinde, çevresinde ve tanıdıklarıyla sürdürdüğünde aslında daha mutlu olacak. Ne kadar nitelikli hizmet verirseniz verin, kendi yaşam alanında olduğu kadar mutlu olmayacaktır" ifadelerini kullandı.
Türkiye'nin il il yeni nüfusu! Erzincan, Tunceli, İstanbul, Ankara, İzmir işte o liste...
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçlarını açıkladı. Buna göre, Türkiye'de ikamet eden nüfus, 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla bir önceki yıla göre 1 milyon 65 bin 911 kişi artarak 84 milyon 680 bin 273 kişiye ulaştı. Erkek nüfus 42 milyon 428 bin 101 kişi olurken, kadın nüfus 42 milyon 252 bin 172 kişi oldu. Diğer bir ifadeyle toplam nüfusun yüzde 50,1'ini erkekler, yüzde 49,9'unu ise kadınlar oluşturdu. Son 20 yılda nüfusu yarım milyon artan şehir ise dikkatleri üstüne çekti...
Türkiye'nin yeni nüfus rakamları açıklandı. Yurdumuzda ikamet eden nüfus, 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla bir önceki yıla göre 1 milyon 65 bin 911 kişi artarak 84 milyon 680 bin 273 kişiye ulaştı. Nüfus yoğunluğunun en az olduğu üçüncü il ise Erzincan. Nüfus yoğunluğu en az olan il bir önceki yılda olduğu gibi, kilometrekareye düşen 11 kişi ile Tunceli oldu. Tunceli'yi, 20 kişi ile Ardahan ve Erzincan illeri izledi.
Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre, ülkemizde ikamet eden yabancı nüfus(1) bir önceki yıla göre 458 bin 626 kişi artarak 1 milyon 792 bin 36 kişi oldu. Bu nüfusun yüzde 49,7'sini erkekler, yüzde 50,3'ünü kadınlar oluşturdu.
Türkiye'de nüfus artış hızı binde 12,7 oldu!
Yıllık nüfus artış hızı 2020 yılında binde 5,5 iken, 2021 yılında binde 12,7 oldu.
İl ve ilçe merkezlerinde yaşayanların oranı yüzde 93,2 oldu
Türkiye'de 2020 yılında yüzde 93 olan il ve ilçe merkezlerinde yaşayanların oranı, 2021 yılında yüzde 93,2 oldu. Diğer yandan belde ve köylerde yaşayanların oranı yüzde 7'den yüzde 6,8'e düştü.
İstanbul'un nüfusu 15 milyon 840 bin 900 kişi oldu
İstanbul'un nüfusu, bir önceki yıla göre 378 bin 448 kişi artarak 15 milyon 840 bin 900 kişi oldu.
Türkiye nüfusunun yüzde 18,71'inin ikamet ettiği İstanbul'u, 5 milyon 747 bin 325 kişi ile Ankara,
4 milyon 425 bin 789 kişi ile İzmir
3 milyon 147 bin 818 kişi ile Bursa
2 milyon 619 bin 832 kişi ile Antalya izledi.
Nüfusu en az olan il 83 bin 645 kişi ile Tunceli oldu!
Tunceli, 83 bin 645 kişi ile en az nüfusa sahip olan il oldu.
Tunceli'yi, 85 bin 42 kişi ile Bayburt,
94 bin 932 kişi ile Ardahan
145 bin 826 kişi ile Kilis
150 bin 119 kişi ile Gümüşhane takip etti.
Nüfus piramidindeki yapısal değişim devam etti
Nüfus piramitleri, nüfusun yaş ve cinsiyet yapısında meydana gelen değişimi gösteren grafikler olarak tanımlanmaktadır. Türkiye'nin 2007 ve 2021 yılı nüfus piramitleri karşılaştırıldığında, doğurganlık ve ölümlülük hızlarındaki azalmaya bağlı olarak, yaşlı nüfusun arttığı ve ortanca yaşın yükseldiği görülmektedir.
Türkiye nüfusunun ortanca yaşı 33,1'e yükseldi
Türkiye'de 2020 yılında 32,7 olan ortanca yaş, 2021 yılında 33,1'e yükseldi. Cinsiyete göre incelendiğinde, ortanca yaşın erkeklerde 32,1'den 32,4'e, kadınlarda ise 33,4'ten 33,8'e yükseldiği görüldü.
Ortanca yaşı en yüksek olan il Sinop, en düşük olan il Şanlıurfa oldu
Ortanca yaşın illere göre dağılımına bakıldığında, Sinop'un 41,8 ile en yüksek ortanca yaş değerine sahip olduğu görüldü.
Sinop'u, 41,2 ile Kastamonu, 41 ile Balıkesir ve Giresun izledi. Diğer yandan 20,6 ile Şanlıurfa en düşük ortanca yaşa sahip il oldu. Şanlıurfa'yı, 21,6 ile Şırnak, 22,7 ile Siirt takip etti.
Kadınlarda ve erkeklerde en yüksek ortanca yaşa sahip il Sinop oldu!
Ortanca yaşın illere ve cinsiyete göre dağılımı incelendiğinde, erkeklerde 40,7 ile Sinop en yüksek ortanca yaşa sahip olan il olurken, 20,1 ile Şanlıurfa en düşük ortanca yaşa sahip olan il oldu.
Kadınlarda 42,9 ile Sinop yine en yüksek ortanca yaş değerine sahip olan il olurken, Şanlıurfa 21,1 ile en düşük ortanca yaş değerine sahip olan il oldu.
Çalışma çağındaki nüfusun oranı yüzde 67,9 oldu
Çalışma çağı olarak tanımlanan 15-64 yaş grubundaki nüfusun oranı, 2007 yılında yüzde 66,5 iken 2021 yılında yüzde 67,9 oldu. Diğer yandan çocuk yaş grubu olarak tanımlanan 0-14 yaş grubundaki nüfusun oranı yüzde 26,4'ten yüzde 22,4'e gerilerken, 65 ve daha yukarı yaştaki nüfusun oranı ise yüzde 7,1'den yüzde 9,7'ye yükseldi.
Toplam yaş bağımlılık oranı azaldı
Çalışma çağındaki birey başına düşen çocuk ve yaşlı birey sayısını gösteren toplam yaş bağımlılık oranı, 2020 yılında yüzde 47,7 iken 2021 yılında yüzde 47,4'e düştü.
Ekonomik olarak aktif olan birey başına düşen çocuk sayısını ifade eden çocuk bağımlılık oranı, yüzde 33,7'den, yüzde 33'e gerilerken, çalışan birey başına düşen yaşlı birey sayısını ölçen yaşlı bağımlılık oranı ise yüzde 14,1'den yüzde 14,3'e yükseldi. Diğer bir ifadeyle, Türkiye'de 2021 yılında, çalışma çağındaki her 100 kişi, 33 çocuğa ve 14,3 yaşlıya bakmaktadır.
Türkiye'de kilometrekareye 110 kişi düşerken İstanbul'da 3 bin 49 kişi düştü
Nüfus yoğunluğu olarak tanımlanan "bir kilometrekareye düşen kişi sayısı", Türkiye genelinde 2020 yılına göre 1 kişi artarak 110 kişiye yükseldi.
İstanbul, kilometrekareye düşen 3 bin 49 kişi ile nüfus yoğunluğu en yüksek olan ilimiz oldu.
İstanbul'dan sonra 563 kişi ile Kocaeli ve 368 kişi ile İzmir nüfus yoğunluğu en yüksek olan iller oldu.
Diğer yandan nüfus yoğunluğu en az olan il ise bir önceki yılda olduğu gibi, kilometrekareye düşen 11 kişi ile Tunceli oldu.
Tunceli'yi, 20 kişi ile Ardahan ve Erzincan illeri izledi.
Yüz ölçümü büyüklüğünde ilk sırada yer alan Konya'nın nüfus yoğunluğu 59,
En küçük yüz ölçümüne sahip Yalova'nın nüfus yoğunluğu ise 344 olarak gerçekleşti.
Türkiye'de ikamet eden yabancı nüfus bir önceki yıla göre 458 bin 626 kişi artarak 1 milyon 792 bin 36 kişiye çıktı. Bu nüfusun yüzde 49,7'sini erkekler, yüzde 50,3'ünü kadınlar oluşturdu.
Kütahya
Türkiye İstatistik Kurumu, (TÜİK) 2021 yılı 'Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları'nı açıkladı. Buna göre Kütahya ilinin toplam nüfusu 576 bin 688'den 578 bin 640'e yükseldi. İl ve ilçe merkezlerinde toplam nüfus 6 bin 836 artarken, belde ve köylerdeki nüfus 4 bin 884 azaldı
Samsun
TÜİK verilerine göre, 2020'de 1 milyon 356 bin 79 olan Samsun’un nüfusu 15 bin 195 kişi artarak 1 milyon 371 bin 274 kişiye yükseldi.
Ülkenin gözü o şehirde: Son 20 yılda nüfusu yarım milyon arttı
Tekirdağ’da ikamet eden nüfus, 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla bir önceki yıla göre 32 bin 335 artarak 1 milyon 113 bin 400 oldu.
Son 20 yılda yarım milyon nüfus artışı
2000’li yıllarda nüfusu 600-700 bin civarında olan Tekirdağ, tarım ve sanayinin yanı sıra turizm alanında da tercih edilen bir şehir olması sebebiyle sürekli göç çeken bir şehir olmaya devam ediyor. Son 20 yılda nüfusu yaklaşık yarım milyon artarak, 1 milyon 113 bin 400 olan Tekirdağ’ın ilerleyen yıllarda da nüfusun hızla artması değerlendiriliyor.
Eskişehir
Türkiye İstatistik Kurumu, (TÜİK) 2021 yılı 'Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları'na göre Eskişehir’in nüfusu 898 bin 369’a yükseldi.
TÜİK verilerine göre Eskişehir’in nüfusu 2020 yılına göre 2021’de arttı. 2020 yılında 888 bin 828 olan kent nüfusu, 2021 yılında 9 bin 541 artarak 898 bin 369’a yükseldi. Açıklanan verilere göre, 2019-2020 yıllık nüfus artış hızı yüzde 1,5 iken, 2020-2021 yıllık nüfus artış hızı ise 10,7 oldu.
Öte yandan, nüfusun 447 bin 761’i erkek, 450 bin 608’inin ise kadınlardan oluştuğu belirtildi.
Düzce
Düzce’de ikamet eden nüfus 5 bin 297 kişi artarak 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla 400 bin 976 oldu.
Türkiye İstatistik Kocaeli Bölge Müdürlüğünce nüfus bilgilerini paylaştı. Geçen yıla göre 5 bin 297 kişi artan Düzce’nin nüfusu 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla 200 bin 364’ü kadın, 200 bin 612’si erkek olmak üzere toplam 400 bin 976 oldu. Nüfus yoğunluğu olarak tanımlanan bir kilometrekareye düşen kişi sayısı 2021 yılında Düzce’de 156 olarak gerçekleşti.
Denizli
Denizli’nin nüfusu 2021 yılında 10 bin 141 kişi artarak 1 milyon 51 bin 56 oldu.
Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre Denizli’nin 2020 yılında 1 milyon 40 bin 915 kişi olan nüfusu, 10 bin 141 kişi ile artarak 31 Aralık 2021 tarihi itibariyle 1 milyon 51 bin 56'ya yükseldi.
Antalya
31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla Türkiye nüfusu 84 milyon 680 bin 273'e yükseldi. Antalya'nın nüfusu 2 milyon 619 bin 832, Afyonkarahisar'ın 744 bin 179, Isparta'nın 445 bin 678, Burdur'un 273 bin 716 oldu. Antalya'da son bir yılda yabancı nüfusunda ise 42 bin 652 kişilik rekor artış yaşandı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı sonu itibarıyla Türkiye'nin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları'nı (ADNKS) açıkladı. 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla Türkiye nüfusu 84 milyon 680 bin 273'e yükseldi.
ANTALYA'YA YABANCI AKINI
Antalya'nın 2020 yılında 2 milyon 548 bin 308 olan nüfusu, 71 bin 524 artışla, 2021 sonunda 2 milyon 619 bin 832'ye yükseldi. Yıllık nüfus artış hızı yüzde 27.7 ölçüldü. Antalya'da 2020'de 94 bin 294 olan yabancı nüfusu ise son bir yılda 42 bin 652 gibi rekor artışla 136 bin 946'ya çıktı. Yabancı nüfusun 55 bin 726'sı erkek, 81 bin 220'si kadınlardan oluşuyor. Ortanca yaş toplamda 35.4 iken, erkeklerde 34.9, kadınlarda 35.8 ölçüldü.
KEPEZ İLK SIRADA
Antalya'da ilçelere göre sırasıyla nüfus şöyle:Kepez 591 bin 895, Muratpaşa 521 bin 183, Alanya 350 bin 636, Manavgat 245 bin 740, Konyaaltı 199 bin 609, Serik 134 bin 953, Aksu 75 bin 633, Döşemealtı 73 bin 809, Kumluca 72 bin 478, Kaş 61 bin 488, Korkuteli 55 bin 883, Gazipaşa 52 bin 126, Finike 49 bin 407, Kemer 46 bin 615, Elmalı 40 bin 614, Demre 27 bin 150, Akseki 10 bin 575, Gündoğmuş 7 bin 170, İbradı 2 bin 868.
AFYONKARAHİSAR
2020 yılında 736 bin 912 olan nüfusu, 7 bin 267 artışla, 2021 sonunda 744 bin 179'a çıktı. Yıllık nüfus artış hızı yüzde 9.8 oldu. Nüfusun 453 bin 835'i il ve ilçe merkezleri, 290 bin 344'ü belde ve köylerde yaşıyor. Şehir nüfusu artarken, kırsal nüfusu yine azaldı. Afyon'da yabancı nüfus 11 bin 99'dan, 12 bin 419'a yükseldi. Ortanca yaş toplamda 34.4 olurken, erkeklerde 33.7, kadınlarda 35.2 ölçüldü. Afyonkarahisar'da il merkezi ve ilçelere göre yeni nüfusları şöyle:
Merkez 319 bin 574, Sandıklı 55 bin 210, Dinar 47 bin 378, Bolvadin 45 bin 944, Emirdağ 42 bin 327, Sinanpaşa 38 bin 830, Şuhut 36 bin 309, Çay 30 bin 777, İhsaniye 27 bin 455, İscehisar 24 bin 999, Sultandağı 14 bin 279, Çobanlar 14 bin 131, Dazkırı 11 bin 364, Başmakçı 9 bin 536, Hocalar 9 bin 35, Bayat 7 bin 687, Evciler 7 bin 183, Kızılören 2 bin 161.
ISPARTA
2020 yılında 440 bin 304 olan nüfusu 5 bin 374 artarak, 2021 sonunda 445 bin 678'e çıktı. Yıllık nüfus artış hızı 12.1 oldu. Nüfusun 332 bin 88'i il ve ilçe merkezlerinde, 113 bin 590'ı belde ve köylerde yaşayan Isparta'da şehir nüfusu artarken, kırsal nüfus yine azaldı. Isparta'nın 9 bin 161 olan yabancı nüfusu, 10 bin 163'e çıktı. Ortanca yaş ise toplamda 36.6 iken, erkeklerde 35.5, kadınlarda 37.6 ölçüldü. Isparta'da il merkezi ve ilçelere göre yeni nüfusları şöyle:
Merkez 266 bin 982, Yalvaç 46 bin 177, Eğirdir 31 bin 308, Şarkikarağaç 25 bin 109, Gelendost 15 bin 59, Keçiborlu 13 bin 984, Senirkent 10 bin 977, Sütçüler 10 bin 81, Gönen 7 bin 3, Uluborlu 6 bin 383, Atabey 5 bin 790, Aksu 4 bin 233, Yenişarbademli 2 bin 592.
BURDUR
2020 yılında 267 bin 92 olan nüfusu, 6 bin 624 artışla, 2021 sonunda 273 bin 716'ya çıktı. Yıllık nüfus artış hızı yüzde 24.5 oldu. Nüfusun 191 bin 478'i il ve ilçe merkezlerinde, 82 bin 238'i belde ve köylerde yaşıyor. Şehir nüfusu artarken, kırsal nüfusu yine azaldı. Burdur'un 4 bin 195 olan yabancı nüfusu, 5 bin 115'e yükseldi. Ortanca yaş ise toplamda 38.3 iken, erkeklerde 36.6, kadınlarda 40.1 ölçüldü. Burdur'da il merkezi ve ilçelere göre yeni nüfusları şöyle:
Merkez 117 bin 189, Bucak 66 bin 156, Gölhisar 23 bin 64, Yeşilova 14 bin 773, Çavdır 12 bin 599, Tefenni 10 bin 744, Karamanlı 8 bin 268, Ağlasun 7 bin 652, Altınyayla 5 bin 335, Çeltikçi 4 bin 936, Kemer 3 bin.
Zonguldak
Zonguldak nüfusu bir önceki yıla göre bin 520 kişi azalarak 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla 589 bin 684 oldu.
TÜİK, 2021 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarını açıkladı. 2020 yılında 591 bin 204 olan Zonguldak nüfusu 2021 yılında 589 bin 684 olarak açıklandı. İl ve ilçe merkezlerinin nüfusu 2020 yılında 367 bin 758 olarak açıklanırken 2021 yılında 370 bin 430 olarak açıklandı. Belde ve köylerde 2020 yılında 223 bin 446 olan nüfus 2021 yılında azalarak 219 bin 254 olarak açıklandı. Yıllık nüfus artış hızı 2019-2020 aralıığında -8,2 olarak açıklanırken 2020-2021 aralığında -2,6 olarak açıklandı.
2000 yılındaki nüfus tahminleri 630 bin 323 olan Zonguldak'ın 2000-2006 yılları arasındaki nüfus tahminleri 618 bin ila 630 bin arasında değişkenlik gösterdi. 2007 yılından itibaren Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre 2007 yılında 615 bin 890 olan il nüfusu 2010 yılına kadar 619 bine yükseldi. Ancak 2011 yılından itibaren nüfustaki düşüş devam etti. 2011 yılında 612 bin 406 olan nüfus 2012 yılında 606 bine, 2013 yılında 601 bine, 2014 yılında 598 bine, 2015 yılında 595 bine düştü. 2016 yılında 597 bine yükselen nüfus 2017 yılıda 596 bine düştü. 2018 yılında 599 bin 698'e yükselen nüfus 2019 yılında yeniden 596 bine düştü. En büyük nüfus azalışı ise 2019-2020 aralığında yaşandı. 2019 yılında 596 bin 53 olan il geneli nüfus 2020 yılında 591 bin 204'e düştü. 2021 yılında da düşüş eğilimi devam eden nüfus 589 bin 684'e düştü.
İllere ve cinsiyete göre Zonguldak'taki yabancı nüfus ise şöyle:"2020 yılı 2 bin 658 erkek, 2 bin 188 kadın olmak üzere toplam 4 bin 846. 2021 yılı 2 bin 686 erkek, 2 bin 245 kadın olmak üzere toplam 4 bin 931."
Bilecik
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre, 2021 yılı nüfus verilerini açıkladı. Bilecik’in 2021 yılı nüfusu ise 228 bin 334 olurken, 2020 yılına göre 9 bin 617 kişi arttı. Toplam nüfusun 118 bin 903'ü erkekler, 109 bin 431'ini ise kadınlar oluşturdu. İl ve ilçelerin toplam nüfusu 189 bin 956 kişi olurken, beldelerde ise bu rakam 38 bin 378 kişi olarak açıklandı. Beldelerde nüfus son bir yılda bin 558 kişi azaldı.
İnegöl'ün nüfusu 20 ili geride bıraktı
BURSA'nın İnegöl ilçesi, nüfusuyla 20 ilin nüfusunu geride bıraktı. Belediye Başkanı Alper Taban, 2035 yılı mastır planımıza göre, nüfus yoğunluğumuzun yaklaşık 480 bin bandında olmasını ön görüyoruz dedi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarını açıkladı. Buna göre; 2020 yılında 3 milyon 101 bin 833 nüfusa sahip Bursanın nüfusu, 2021 yılı sonu itibariyle 45 bin 985 kişi artarak 3 milyon 147 bin 818e ulaştı. 2020 yılında 281 bin 384 nüfusa sahip İnegöl ilçesi ise 1 yılda 5 bin 464 kişi artarak, 286 bin 848 oldu.
20 İLİ GERİDE BIRAKTI
TÜİKin açıkladığı rakamlara göre, İnegölün nüfusu 20 ilin nüfusunu geride bıraktı. İlçenin nüfusundan daha az nüfusa sahip iller ise şöyle sıralandı;Artvin 169 bin 543, Bilecik 228 bin 334, Bingöl 283 bin 112, Burdur 273 bin 716, Çankırı 196 bin 515, Erzincan 237 bin 351, Gümüşhane 150 bin 119, Hakkari 278 bin 218, Kars 281 bin 77, Kırşehir 242 bin 944, Sinop 218 bin 408, Tunceli 83 bin 645, Bayburt 85 bin 42, Karaman 258 bin 838, Kırıkkale 275 bin 968, Bartın 201 bin 711, Ardahan 94 bin 932, Iğdır 203 bin 159, Karabük 249 bin 287, Kilis 145 bin 826
İLÇELER ARASINDA 4'ÜNCÜ SIRADA
Açıklanan verilere göre İnegöl, Bursanın ilçeleri arasında 4üncü sırada yer aldı. İlk sırada, 884 bin 451 kişi ile Osmangazi ilçesi yer alırken, 653 bin 307 ile Yıldırım ikinci, 518 bin 382 ile Nilüfer üçüncü, 286 bin 848 ile İnegöl dördüncü sırada yer aldı. Diğer ilçeler ise şu şekilde sıralandı:
Gemlik 118 bin 37, Mudanya 105 bin 308, Mustafakemalpaşa 101 bin 407, Gürsu 99 bin 278, Karacabey 84 bin 241, Kestel 72 bin 439, Yenişehir 54 bin 485, İznik 44 bin 50, Orhaneli 18 bin 786, Keles 11 bin 246, Büyükorhan 9 bin 321 ve Harmancık 6 bin 16
'2035 YILINDA NÜFUSUN 480 BİN KİŞİ OLMASINI ÖNGÖRÜYORUZ'
TÜİKin 2021 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarıyla ilgili açıklama yapan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, şunları kaydetti:"TÜİK'in açıkladığı verilere göre ilçemiz, bu yıl 5 bin 464 kişi daha artarak, 286 bin 848 kişiye erişmiş oldu. Tabi gayri resmi nüfusumuzun da, göç idaresinden almış olduğumuz verilerle 310 bin olduğunu ifade etmek isterim. Yani bu ilçede izinli olarak yaşayan, ancak nüfus sayımına dahil olmayan böyle bir sayımız var. Tabi ilçemiz hızlı göç almaya devam ediyor. Bunun gerekçeleri, ticaret merkezi olmamız. Özellikle mobilya gibi ve diğer karma sektörleri ilçede barındırıyor olmamızdan ötürü, düzenli bir göç aldığını ifade edebiliriz. Nüfus potansiyelimizin de yaklaşık olarak yüzde 50si 30 yaş altı genç nüfus. Bu arada elimizdeki veriler şunu gösteriyor; 81 vilayet içerisinde yaklaşık 20 tane vilayetten, daha büyük bir nüfusa sahip bir ilçeyiz. Hemen yanı başımızda Bilecik gibi, Erzincan, Sinop, Karabük gibi şehirlerden daha büyük bir nüfus potansiyeline sahibiz. Ayrıca Bursa nüfusumuz da bu yıl yaklaşık 46 bin artış gösterdi. Bunu ilçeler içerisinde incelediğimizde, nüfusu en fazla artan dördüncü büyük ilçe pozisyonunda olduğumuzu da eklemek isterim. Bu nüfus artışlarına paralel olarak şunu da ifade etmek isterim; yapmış olduğumuz mastır plan çalışmaları içerisinde, 2035 yılı yani yaklaşık 15 yıllık bir plandı bu. 2035 yılı planımıza göre, nüfus yoğunluğumuzun yaklaşık 480 bin bandında olmasını ön görüyoruz. Bu da bize ilçemizin, sürekli olarak bir büyüme trendi içerisinde olduğunu, burada yine nitelikli sektörlerin, katma değerli sektörlerin de çoğalmaya devam edeceğini bize gösteriyor. Zaten mevcut yatırımlarımız, sanayi alanlarının oluşturulması gibi işlemler ile konut adalarının oluşturulması gibi çalışmalar bunun paralelinde devam ediyor.
Tokat’ın nüfusu 4 bin 706 kişi arttı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2021 yılı nüfus verilerini il, ilçe, belde ve köy bazında açıkladı. Buna göre, Tokat’ın nüfusu 4 bin 706 kişi artarak 602 bin 567 oldu. Merkez ilçe nüfusu yüzde 7,4 artarak 204 bin 907 olurken, Erbaa en fazla ilçe nüfusuna sahip ilçe olma unvanını korudu. TÜİK’in 2021 yılı verilerine göre, Erbaa’nın nüfusu 99 bin 815, Turhal’ın nüfusu 78 bin 294, Niksar’ın nüfusu 63 bin 486, Zile’nin nüfusu 53 bin 549, Reşadiye’nin nüfusu 35 bin 304, Almus’un nüfusu 23 bin 868, Pazar’ın nüfusu 12 bin 937, Yeşilyurt’un nüfusu 8 bin 478, Artova’nın nüfusu 7 bin 681, Başçiftlik’in nüfusu 7 bin 479, Sulusaray’ın nüfusu 6 bin 769 oldu.