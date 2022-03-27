Resmen açıklandı! Yüzde 200 arttı ve 40 gün erken geliyor

BURUN TIKANIKLIĞI, HAPŞIRMA, GÖZLERDE KAŞINTI VE SULANMA

Böcekler poleni toplayıp farklı yerlere taşırken, diğer bitkiler poleni rüzgar yoluyla havaya bırakıyor. Bu, mevsimsel alerji belirtilerinin de ana nedeni olarak tanımlanıyor. Polenler ile temasa geçtiğinizde, bağışıklık sisteminiz polenleri davetsiz misafir zannediyor. Daha sonra bu algılanan istilacıya ise hapşırma, burun akıntısı ve tıkanıklığı ile kaşıntılı, sulu gözler gibi bir alerjinin belirgin semptomlarına neden olan diğer kimyasalları salgılayarak yanıt veriyor.