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    SağlıkRamazan'da susuzluğu yok ediyor! Böbrek taşlarını düşürüyor, bronşite iyi geliyor! Hazırlaması yarım saat...
    HaberlerSağlık Haberleri Ramazan'da susuzluğu yok ediyor! Böbrek taşlarını düşürüyor, bronşite iyi geliyor! Hazırlaması yarım saat...
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    Ramazan'da susuzluğu yok ediyor! Böbrek taşlarını düşürüyor, bronşite iyi geliyor! Hazırlaması yarım saat...

    Ramazan'da susuzluğun çaresi olarak biliniyor. Susuzluk çekmemek için Ramazan ayında vatandaşlar tarafından sıkça tercih ediliyor. Hazırlaması yalnızca yarım saat sürüyor. Aynı zamanda böbrek taşlarını düşürüyor, bronşite iyi geliyor, metabolizmayı güçlendiriyor ve antidepresan etkisi de bulunuyor. Faydası saymakla bitmiyor. Kilosu 20 liradan satılıyor. İşte Ramazan'da susuzluğa çare olacak o tarif...

    • 05 Nisan 2022 - 11:53 • Son Güncelleme:
    • 05 Nisan 2022 - 11:53 • Son Güncelleme:
    1Ramazanda susuzluğu yok ediyor Böbrek taşlarını düşürüyor, bronşite iyi geliyor Hazırlaması yarım saat...

    Susuzluğu gidermesiyle bilinen meyan kökü şerbeti, Ramazan ayı ile birlikte Mardin'de en çok tercih edilen içecek olmasıyla yoğun talep görmeye başladı. Bütünüyle doğal ve bitkisel bir besin kaynağı olarak ön plana çıkan meyan kökü şerbeti, özellikle Ramazan aylarının vazgeçilmezi...

    2Ramazanda susuzluğu yok ediyor Böbrek taşlarını düşürüyor, bronşite iyi geliyor Hazırlaması yarım saat...

    Susuzluğa, idrar yolu iltihabına, bronşite, cilde parlak ve sağlıklı bir görünüm kazandırmaya, metabolizmayı güçlendirmeye ve antidepresan özelliğe sahip olan meyan kökünün sinir sistemi üzerindeki olumlu etkileri ile biliniyor.

    3Ramazanda susuzluğu yok ediyor Böbrek taşlarını düşürüyor, bronşite iyi geliyor Hazırlaması yarım saat...

    Onlarca faydası olduğu bilinen meyan kökü şerbetine, Ramazan ayı ile birlikte talep de arttı. Kökü alıcısına kilosu 20 liradan ulaşan meyan şerbeti hazırlanışı ise 1 litre suya 100 gram meyan kökü eklenip yarım saat bekletildikten sonra süzülerek içmeye hazır hale geliyor.

    4Ramazanda susuzluğu yok ediyor Böbrek taşlarını düşürüyor, bronşite iyi geliyor Hazırlaması yarım saat...

    60 yıldır baharatçılık yaptığını söyleyen İsa Gökçeoğlu, meyan şerbetinin Ramazan ayının vazgeçilmezi olduğunu belirtti.

    5Ramazanda susuzluğu yok ediyor Böbrek taşlarını düşürüyor, bronşite iyi geliyor Hazırlaması yarım saat...

    Susuzluğu gidermekten, böbrek taşlarını düşürmeye kadar birçok faydası olduğunu aktaran Gökçeoğlu, “Ayrıca idrar yollarını da temizliyor.

    6Ramazanda susuzluğu yok ediyor Böbrek taşlarını düşürüyor, bronşite iyi geliyor Hazırlaması yarım saat...

    Yapılışı, 1 litre suya 100 gram meyan kökü koyulup yarım saat beklettikten sonra süzülüp içilir. Meyan kökünü kiloyla satıyoruz. Her vatandaş ramazan ayında 1 kilo alıyor. Alışı 17,5 lira, satışı 20 liradan vatandaşa hizmet. Ramazan’da içsinler diye ucuza satıyoruz” dedi.

    7MEYAN KÖKÜ ŞERBETİNİN FAYDALARI NELERDİR

    MEYAN KÖKÜ ŞERBETİNİN FAYDALARI NELERDİR?

    İçerdiği antioksidan etkisi ile beraber bağışıklık sistemini güçlendirir. Ses kısıklığına iyi gelen bir etkisi vardır. Balgam söktürücü etkisiyle rahatlatır. Sürekli yaşanan öksürüğün önüne geçme imkanı verir. Ateş düşürücü ve ağrıları azaltıcı etkisi bulunur.

    8Ramazanda susuzluğu yok ediyor Böbrek taşlarını düşürüyor, bronşite iyi geliyor Hazırlaması yarım saat...

    Kabızlığa karşı iyi gelir ve kramp çözücüdür. Siroz gibi karaciğer hastalıklarına karşı etkilidir. Sedef hastalığı ya da akne ve sivilce gibi sorunlara karşı mücadele eder. Yaşanan peptik ülsere karşı koruma oluşturur. Kış aylarındaki soğuk algınlığı grip ve nezle gibi hastalıklarla mücadele gösterir.

    9Ramazanda susuzluğu yok ediyor Böbrek taşlarını düşürüyor, bronşite iyi geliyor Hazırlaması yarım saat...

    Vücuttaki toksinleri dışarı atar ve dalak ile böbrek gibi birçok organı korur. Ferahlatıcı ve rahatlatıcı bir etkisi vardır. Sindirim sistemini korur ve hazımsızlığı önler. Adet dönemi ve menopoz dönemi için rahatlatıcı bir etki verir.

    10MEYAN KÖKÜ ŞERBETİNİN ZARARI VAR MI

    MEYAN KÖKÜ ŞERBETİNİN ZARARI VAR MI?

    Her yiyecekte olduğu gibi aşırı tüketimi ile beraber meyan kökü şerbetinin de birtakım zararları söz konusu. Özellikle kalp, böbrek ve şeker hastalığı olan kişilerin tüketmemesi konusunda bilgi verilmektedir. Aynı zamanda yüksek tansiyonu olanlar uzak kalmalıdır ve kiloya da sebep olabilir.

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