Ramazanda dikkat edilmeli! Metabolik sendroma karşı Uzmanından uyarı

MİDE ŞİKAYETLERİ GÖRÜLEBİLİR

Ramazan ayı boyunca şişkinlik, hazımsızlık, ödem, kabızlık, ishal, mide gazı gibi şikayetlerin yaşanmaması için bazı kurallara dikkat edilmesi gerektiğini ifade eden Dyt. Aksoy, şu bilgileri paylaştı: “Sahur ve iftar mümkünse ikiye bölerek yapılmalıdır. Lif içeriği yüksek olan tam tahıl ürünlerini, sebze ve meyvelerden faydalanmak ve bunları tüketirken kabukları ile yemek, hazım problemi ve insülin salınımını hızlı artırmamak adına çiğneme sayısını arttırmak, aşırı sıcak besinler tercih etmemek, çiğ sebzeler yerine haşlanmış sebzeler tüketmeye dikkat etmek, su tüketimini ihmal etmemek, iftar sonrası uzanmak yerine hareket etmek, şişkinlik yaşamamak adına yemekle birlikte yoğun su tüketmemek gerekir. Mide de yanma problemlerine karşı da yemek sonrası nane, zencefil, papatya, rezene çayı tüketmek, acı yiyeceklerden uzak durmak ve en önemlisi yemekten sonra hemen uzanmak yerine hareket etmenizi öneririm. Doktorunuza danışarak düzenli probiyotik alımının, hem hazımsızlık problemlerinin yaşanmasını hem de bağırsak duvarına yapışabilecek zararlı bakterileri engellediğinden çok değerli olduğunu hatırlatmak isterim" dedi.