Ramazan Sokağı kadınlara ekmek kapısı oldu!

Birçok farklı alanda iş yaptığını anlatan Seval Eroğlu da, "Kadınların her alanda var olduğunu göstermek için öncülük ediyorum. Yeri geliyor akıl oluyoruz, yeri geliyor akıl veriyoruz. Zaten kadınların çalışması bugün yarına ait bir şey değil, tarihin en başından beri var. Çünkü kadınlar tarlalarda çalıştı, yeri geldi Kurtuluş Savaşı'nda omuz omuza savaştı. Biz de bugün elimizden geldiğince ailelerimize destek vermeye çalışıyoruz" şeklinde konuştu.



Ayşe Koçak da kadınların üretkenliğine vurgu yaparak, "Çalışıyoruz, bütün kadınlar çalışsın! Kendilerine güvensinler. Herkes bir şeyler yapsın, üretsin" ifadesini kullandı.Kadın emeğinin ve mücadelesinin önemine dikkat çeken Şehniz Coşar ise, "Kadın sadece emeği ve gücüyle değil, insanı karnında taşıyan kişidir. Kadın hep taşıyandır. Hayatı, emeği, sevgiyi taşır. Neşet Ertaş’ın dediği gibi: 'Kadın insandır, bizler de insan evladı.' Hep denir ki yuvayı dişi kuş yapar" dedi.