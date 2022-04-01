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    YaÅŸamRamazan öncesi herkes oraya akÄ±n etti! 'Fiyatlar düÅŸtü, yarÄ±n ilk defa...'
    HaberlerYaÅŸam Haberleri Ramazan öncesi herkes oraya akÄ±n etti! 'Fiyatlar düÅŸtü, yarÄ±n ilk defa...'
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    Ramazan öncesi herkes oraya akÄ±n etti! 'Fiyatlar düÅŸtü, yarÄ±n ilk defa...'

    Ramazan alÄ±ÅŸveriÅŸi iÃ§in EminÃ¶nÃ¼'nÃ¼ tercih edenler yoÄŸunluk oluÅŸturdu.Â Ramazan bu akÅŸam kÄ±lÄ±nacak ilk teravihle birlikte baÅŸlÄ±yor. Ramazan alÄ±ÅŸveriÅŸi yapmak isteyenler EminÃ¶nÃ¼'ne akÄ±n etti. EminÃ¶nÃ¼'nde yoÄŸunluk oluÅŸurken, bu yÄ±l da ramazan alÄ±ÅŸveriÅŸinin en Ã§ok tercih edileni hurma oldu.Â 

    YalÄ±n Onat ERGÖR - Mertcan ÖZTÜRK/Ä°STANBUL,(DHA)
    â€¢ 01 Nisan 2022 - 18:59 â€¢ Son GÃ¼ncelleme:
    YalÄ±n Onat ERGÖR - Mertcan ÖZTÜRK/Ä°STANBUL,(DHA)
    â€¢ 01 Nisan 2022 - 18:59 â€¢ Son GÃ¼ncelleme:
    1Ramazan Ã¶ncesi herkes oraya akÄ±n etti Fiyatlar dÃ¼ÅŸtÃ¼, yarÄ±n ilk defa...

    Ramazan alÄ±ÅŸveriÅŸi iÃ§in EminÃ¶nÃ¼'nÃ¼ tercih edenler yoÄŸunluk oluÅŸturdu.Â 

    2Ramazan Ã¶ncesi herkes oraya akÄ±n etti Fiyatlar dÃ¼ÅŸtÃ¼, yarÄ±n ilk defa...

    Ramazan alÄ±ÅŸveriÅŸi yapmak iÃ§in gelen Mesude YaÅŸar "KahvaltÄ±lÄ±k almaya geldim. Ä°lk sahur iÃ§in hazÄ±rlÄ±k. Salam aldÄ±m, sucuk aldÄ±m, peynir aldÄ±m. BayaÄŸÄ± yoÄŸundu, Ã§ok kalabalÄ±ktÄ±. MÃ¼thiÅŸ kalabalÄ±ktÄ±.

    3Ramazan Ã¶ncesi herkes oraya akÄ±n etti Fiyatlar dÃ¼ÅŸtÃ¼, yarÄ±n ilk defa...

    DÃ¶rt gÃ¶zle bekliyorduk RamazanÄ±mÄ±zÄ±. Hurma da aldÄ±k. Rastgele aldÄ±m, ben fiyata baktÄ±m. Ã–nceden her ÅŸeyi alÄ±yorduk bu kadar para tutmuyordu. 500 TL getirdim bitti tÃ¼kendi" dedi

    4FÄ°YATLAR DÃœÅžTÃœ

    FÄ°YATLAR DÃœÅžTÃœ

    EminÃ¶nÃ¼'nde esnaf olan Ahmet Akbulut, "BugÃ¼n biraz yoÄŸunluk var, fiyatlar dÃ¼ÅŸtÃ¼. HurmanÄ±n kilosu 100'dÃ¼ dÃ¼n, bugÃ¼n 90 yaptÄ±k sÃ¼rÃ¼mden kazanalÄ±m diye hem de mÃ¼ÅŸteri alsÄ±n diye.

    5Ramazan Ã¶ncesi herkes oraya akÄ±n etti Fiyatlar dÃ¼ÅŸtÃ¼, yarÄ±n ilk defa...

    GeÃ§en seneye gÃ¶re dÃ¼ÅŸÃ¼k ama buna da ÅŸÃ¼kÃ¼r. Bu zamma gÃ¶re buna da ÅŸÃ¼kÃ¼r. KudÃ¼s daha Ã§ok gidiyor yumuÅŸak olduÄŸu iÃ§in" diye konuÅŸtu.Â

    6YARIN Ä°LK DEFA ORUÃ‡ TUTACAÄžIMIZ Ä°Ã‡Ä°N HEYECANLIYIZ

    "YARIN Ä°LK DEFA ORUÃ‡ TUTACAÄžIMIZ Ä°Ã‡Ä°N HEYECANLIYIZ"Â

    Ramazan alÄ±ÅŸveriÅŸine gelen Ramazan Efe Ã‡elik "Ramazan alÄ±ÅŸveriÅŸi iÃ§in geldik. Lokum aldÄ±k, hurma aldÄ±k, zeytin, peynir aldÄ±k. Genelde sahurda yenecek ÅŸeyler aldÄ±k.

    7Ramazan Ã¶ncesi herkes oraya akÄ±n etti Fiyatlar dÃ¼ÅŸtÃ¼, yarÄ±n ilk defa...

    YarÄ±n ilk defa oruÃ§ tutacaÄŸÄ±mÄ±z iÃ§in heyecanlÄ±yÄ±z. YoÄŸunluk bayaÄŸÄ± vardÄ±. MÄ±sÄ±r Ã‡arÅŸÄ±sÄ±'nÄ±n iÃ§erisi de kalabalÄ±k bayaÄŸÄ± bir insan var.

    8Ramazan Ã¶ncesi herkes oraya akÄ±n etti Fiyatlar dÃ¼ÅŸtÃ¼, yarÄ±n ilk defa...

    KudÃ¼s hurmasÄ± tercih ettik" diye konuÅŸtu. AygÃ¼l Ã‡elik "Ä°lk sahur iÃ§in bir kahve aldÄ±m sadece. Ä°lk sahurda da simit peynir yiyeceÄŸiz" dedi.(

    9Ramazan Ã¶ncesi herkes oraya akÄ±n etti Fiyatlar dÃ¼ÅŸtÃ¼, yarÄ±n ilk defa...
    10Ramazan Ã¶ncesi herkes oraya akÄ±n etti Fiyatlar dÃ¼ÅŸtÃ¼, yarÄ±n ilk defa...
    11Ramazan Ã¶ncesi herkes oraya akÄ±n etti Fiyatlar dÃ¼ÅŸtÃ¼, yarÄ±n ilk defa...

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