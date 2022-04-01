GeÃ§en seneye gÃ¶re dÃ¼ÅŸÃ¼k ama buna da ÅŸÃ¼kÃ¼r. Bu zamma gÃ¶re buna da ÅŸÃ¼kÃ¼r. KudÃ¼s daha Ã§ok gidiyor yumuÅŸak olduÄŸu iÃ§in" diye konuÅŸtu.Â