Ramazan öncesi herkes oraya akÄ±n etti! 'Fiyatlar düÅŸtü, yarÄ±n ilk defa...'
Ramazan alÄ±ÅŸveriÅŸi iÃ§in EminÃ¶nÃ¼'nÃ¼ tercih edenler yoÄŸunluk oluÅŸturdu.Â Ramazan bu akÅŸam kÄ±lÄ±nacak ilk teravihle birlikte baÅŸlÄ±yor. Ramazan alÄ±ÅŸveriÅŸi yapmak isteyenler EminÃ¶nÃ¼'ne akÄ±n etti. EminÃ¶nÃ¼'nde yoÄŸunluk oluÅŸurken, bu yÄ±l da ramazan alÄ±ÅŸveriÅŸinin en Ã§ok tercih edileni hurma oldu.Â
Ramazan alÄ±ÅŸveriÅŸi iÃ§in EminÃ¶nÃ¼'nÃ¼ tercih edenler yoÄŸunluk oluÅŸturdu.Â
Ramazan alÄ±ÅŸveriÅŸi yapmak iÃ§in gelen Mesude YaÅŸar "KahvaltÄ±lÄ±k almaya geldim. Ä°lk sahur iÃ§in hazÄ±rlÄ±k. Salam aldÄ±m, sucuk aldÄ±m, peynir aldÄ±m. BayaÄŸÄ± yoÄŸundu, Ã§ok kalabalÄ±ktÄ±. MÃ¼thiÅŸ kalabalÄ±ktÄ±.
DÃ¶rt gÃ¶zle bekliyorduk RamazanÄ±mÄ±zÄ±. Hurma da aldÄ±k. Rastgele aldÄ±m, ben fiyata baktÄ±m. Ã–nceden her ÅŸeyi alÄ±yorduk bu kadar para tutmuyordu. 500 TL getirdim bitti tÃ¼kendi" dedi
FÄ°YATLAR DÃœÅžTÃœ
EminÃ¶nÃ¼'nde esnaf olan Ahmet Akbulut, "BugÃ¼n biraz yoÄŸunluk var, fiyatlar dÃ¼ÅŸtÃ¼. HurmanÄ±n kilosu 100'dÃ¼ dÃ¼n, bugÃ¼n 90 yaptÄ±k sÃ¼rÃ¼mden kazanalÄ±m diye hem de mÃ¼ÅŸteri alsÄ±n diye.
GeÃ§en seneye gÃ¶re dÃ¼ÅŸÃ¼k ama buna da ÅŸÃ¼kÃ¼r. Bu zamma gÃ¶re buna da ÅŸÃ¼kÃ¼r. KudÃ¼s daha Ã§ok gidiyor yumuÅŸak olduÄŸu iÃ§in" diye konuÅŸtu.Â
"YARIN Ä°LK DEFA ORUÃ‡ TUTACAÄžIMIZ Ä°Ã‡Ä°N HEYECANLIYIZ"Â
Ramazan alÄ±ÅŸveriÅŸine gelen Ramazan Efe Ã‡elik "Ramazan alÄ±ÅŸveriÅŸi iÃ§in geldik. Lokum aldÄ±k, hurma aldÄ±k, zeytin, peynir aldÄ±k. Genelde sahurda yenecek ÅŸeyler aldÄ±k.
YarÄ±n ilk defa oruÃ§ tutacaÄŸÄ±mÄ±z iÃ§in heyecanlÄ±yÄ±z. YoÄŸunluk bayaÄŸÄ± vardÄ±. MÄ±sÄ±r Ã‡arÅŸÄ±sÄ±'nÄ±n iÃ§erisi de kalabalÄ±k bayaÄŸÄ± bir insan var.
KudÃ¼s hurmasÄ± tercih ettik" diye konuÅŸtu. AygÃ¼l Ã‡elik "Ä°lk sahur iÃ§in bir kahve aldÄ±m sadece. Ä°lk sahurda da simit peynir yiyeceÄŸiz" dedi.(