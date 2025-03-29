Ramazan Bayramı öncesi manzara yine değişmedi: Akın akın geldiler; kilometrelerce araç kuyruğu oluştu
Ramazan Bayramı göçü Türkiye genelinde başladı... Bodrum, Datça, Marmaris ve Fethiye gibi turizm merkezlerinin bulunduğu Muğla'ya, Türkiye'nin dört bir yanından Ramazan Bayramı tatili için binlerce kişi geldi. Kent girişinde yaklaşık 3 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Büyük İstanbul Otogarı'nda da yoğunluk sürüyor. 43 ilin kara yolunun bağlantı noktasında yer alan ve 'kilit kavşak' olarak adlandırılan Kırıkkale'de de araç yoğunluğu devam ediyor. İşte yollarda son durum...
AA DHA
• 29 Mart 2025 - 18:46 • Son Güncelleme:
AA DHA
• 29 Mart 2025 - 18:46 • Son Güncelleme: