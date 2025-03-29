Ramazan Bayramı öncesi manzara yine değişmedi: Akın akın geldiler; kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

Öte yandan bayram tatili boyunca il genelinde emniyetten 11 bin 520, jandarmadan 10 bin 982, Sahil Güvenlik'ten 297 olmak üzere toplam 22 bin 799 personel görev yapacak. Güvenli trafik akışı için ise 1041 ekip ve 2 bin 681 personel görevlendirildi. (DHA)