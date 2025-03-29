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GündemRamazan Bayramı öncesi manzara yine değişmedi: Akın akın geldiler; kilometrelerce araç kuyruğu oluştu
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Ramazan Bayramı öncesi manzara yine değişmedi: Akın akın geldiler; kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

Ramazan Bayramı göçü Türkiye genelinde başladı... Bodrum, Datça, Marmaris ve Fethiye gibi turizm merkezlerinin bulunduğu Muğla'ya, Türkiye'nin dört bir yanından Ramazan Bayramı tatili için binlerce kişi geldi. Kent girişinde yaklaşık 3 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Büyük İstanbul Otogarı'nda da yoğunluk sürüyor. 43 ilin kara yolunun bağlantı noktasında yer alan ve 'kilit kavşak' olarak adlandırılan Kırıkkale'de de araç yoğunluğu devam ediyor. İşte yollarda son durum...

AA DHA
• 29 Mart 2025 - 18:46 • Son Güncelleme:
AA DHA
• 29 Mart 2025 - 18:46 • Son Güncelleme:
1Ramazan Bayramı öncesi manzara yine değişmedi: Akın akın geldiler; kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

Dünyaca ünlü turistlik ilçeleri bulunan Muğla'ya Ramazan Bayramı tatilini geçirmek için yola çıkanlar, Aydın-Muğla kara yollarında yoğunluğa neden oldu.

2Ramazan Bayramı öncesi manzara yine değişmedi: Akın akın geldiler; kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

Sürücüler, Menteşe ilçe merkezi girişinde yaklaşık 3 kilometrelik araç kuyruğu oluşturdu.

3Ramazan Bayramı öncesi manzara yine değişmedi: Akın akın geldiler; kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

Menteşe uygulama noktasında polis ekipleri, sürücüler ile yolculara çikolata ikram edip trafik kurallarına uymayı içeren broşür dağıttı, çocuklara ise oyuncak hediye etti.

4SÜRÜCÜLERE BİLGİLENDİRME YAPILDI

"SÜRÜCÜLERE BİLGİLENDİRME YAPILDI"

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Burcu Avcı, sürücülere emniyet kemerinin önemi, seyir halinde cep telefonu kullanımının sürüş güvenliği üzerindeki olumsuz etkileri, yakın takip ve aşırı hızın trafik kazaları üzerindeki etkisi konularında bilgilendirme yaptı.

5Ramazan Bayramı öncesi manzara yine değişmedi: Akın akın geldiler; kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

Öte yandan bayram tatili boyunca il genelinde emniyetten 11 bin 520, jandarmadan 10 bin 982, Sahil Güvenlik'ten 297 olmak üzere toplam 22 bin 799 personel görev yapacak. Güvenli trafik akışı için ise 1041 ekip ve 2 bin 681 personel görevlendirildi. (DHA)

6Bodruma 24 saatte 10 bin araç giriş yaptı

Bodrum'a 24 saatte 10 bin araç giriş yaptı

MUĞLA'nın dünyaca ünlü turistik ilçesi Bodrum'a 9 günlük Ramazan Bayramı tatili kapsamında son 24 saatte 10 bin araç giriş yaptı. Polis ve jandarma ekipleri ilçenin başta ana arterleri olmak üzere giriş ve çıkışlarda denetimleri arttırdı.

7Ramazan Bayramı öncesi manzara yine değişmedi: Akın akın geldiler; kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

Dünyanın önemli turizm destinasyonlarından Bodrum'da 9 günlük Ramazan Bayramı öncesi trafik yoğunluğu arttı. Son 24 saatte ilçeye 10 bin araç giriş yaptı.

8Ramazan Bayramı öncesi manzara yine değişmedi: Akın akın geldiler; kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

Torba Uygulama Noktası'nda Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ve asayiş ekipleri denetim yaptı. Bu kapsamda, ekiplerce trafik yönünden araç sorgulamaları yapılırken asayiş yönünden de narkotik köpeği 'Tina'nın' desteğiyle aramalar yapıldı.

9Ramazan Bayramı öncesi manzara yine değişmedi: Akın akın geldiler; kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

İlçenin girişinde yapılan uygulamaların yanı sıra cadde ve kavşaklar üzerinde trafik akışının kontrollü ve akıcı sağlanması adına da uygulamalar sıklaştırıldı.

10Ramazan Bayramı öncesi manzara yine değişmedi: Akın akın geldiler; kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

Öte yandan, yarımada genelinde açık olan 300'den fazla oteldeki doluluk oranının yüzde 50'yi aştığı, bayram tatili boyunca doluluk oranlarının artmasının beklendiği belirtildi.

11BÜYÜK İSTANBUL OTOGARINDA BAYRAM YOĞUNLUĞU

BÜYÜK İSTANBUL OTOGARI'NDA BAYRAM YOĞUNLUĞU

Ramazan Bayramı'nın arifesinde Büyük İstanbul Otogarı'ndaki yolcu yoğunluğu devam ediyor. Tatili memleketinde veya şehir dışında geçirmek isteyenler, Büyük İstanbul Otogarı'nda yoğunluk oluşturdu.

12KİLİT KAVŞAK KIRIKKALEDE BAYRAM ÖNCESİ TRAFİK YOĞUNLUĞU ARTTI

"KİLİT KAVŞAK" KIRIKKALE'DE BAYRAM ÖNCESİ TRAFİK YOĞUNLUĞU ARTTI

Bayram için memleketlerine gitmek isteyenler, 43 ilin kara yolunun bağlantı noktasında yer alan Kırıkkale'de trafik yoğunluğunu artırdı.

13Ramazan Bayramı öncesi manzara yine değişmedi: Akın akın geldiler; kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

Özellikle Kırıkkale-Ankara kara yolunda yaşanan yoğunluk nedeniyle trafik ekipleri ulaşımın aksamaması için çaba gösteriyor.

14Ramazan Bayramı öncesi manzara yine değişmedi: Akın akın geldiler; kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

Jandarma ekipleri de hızlı tren köprüsü altında gerçekleştirilen denetimlerde, araç sürücüleri ve yolcuların Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu ile rutin trafik kontrolleri yapılıyor.

15Ramazan Bayramı öncesi manzara yine değişmedi: Akın akın geldiler; kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

Karayolları ekipleri ise trafiğin aksamaması için Kırıkkale-Ankara kara yolundaki bazı kavşakları geçici kapattı. Trafik yoğunluğunun gece saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.

16İSTANBUL-TEKİRDAĞ KARAYOLUNDA BAYRAM YOĞUNLUĞU

İSTANBUL-TEKİRDAĞ KARAYOLUNDA BAYRAM YOĞUNLUĞU

İstanbul-Tekirdağ arasında da trafikte yoğunluk yaşandı. İstanbul'a sınır Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde yoğunlaşmaya başlayan araç yoğunluğu, Tekirdağ yönüne doğru zaman zaman uzun kuyrukların oluşmasına neden oldu. Polis ve jandarma trafik ekipleri, Tekirdağ kesiminde kara yolunda önemli bölgelerde önlem aldı. Ekipler, sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı. Yetkililer, akşam saatlerinde trafiğin daha da yoğunlaşmasının beklendiğini belirterek, buna göre önlem alındığını söyledi.

17Ramazan Bayramı öncesi manzara yine değişmedi: Akın akın geldiler; kilometrelerce araç kuyruğu oluştu