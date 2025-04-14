Prof. Dr. Doğan Yaşar Ege Bölgesi için kötü haberi verdi: Geç kalındı
Ege Bölgesi'nde sonbahar ve kış mevsimleri normalden daha kurak geçti. Yaşanılan kuraklığının uzun yıllardır beklendiğini aktaran Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Çevre, Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, “2020'den sonra ciddi bir kuraklık yaşanacağını anlattık. Hazırlanmadık, bütün geçmiş ülkeler kuraklığa hazır. Ama biz değiliz. Çok geç kalındı" dedi.
Seza Nur ALPDÜNDAR/İZMİR, (DHA)-
• 14 Nisan 2025 - 11:02 • Son Güncelleme:
Seza Nur ALPDÜNDAR/İZMİR, (DHA)-
• 14 Nisan 2025 - 11:02 • Son Güncelleme: