Polatlardan sonra fenomenler fakirleşti! İşte villalardan yer sofralarına değişen sosyal medya paylaşımları…
Dilan-Engin Polat çiftinin tutuklanmasıyla fenomenleri de korku saldı. Lüks yaşantılarıyla göz çarpan fenomenler paylaşımlarını değiştirdi. Soruşturma korkusu yaşayan fenomenlerin bazısı köyde soba yaktı, bazısı köy sofrasında yerde yemek yedi. İşte fenomenlerin Polat ailesi tutuklandıktan sonra değişen sosyal medya paylaşımları…
• 22 Kasım 2023 - 12:04 • Son Güncelleme:
• 22 Kasım 2023 - 12:04 • Son Güncelleme: