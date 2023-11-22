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GündemPolatlardan sonra fenomenler fakirleşti! İşte villalardan yer sofralarına değişen sosyal medya paylaşımları…
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Polatlardan sonra fenomenler fakirleşti! İşte villalardan yer sofralarına değişen sosyal medya paylaşımları…

Dilan-Engin Polat çiftinin tutuklanmasıyla fenomenleri de korku saldı. Lüks yaşantılarıyla göz çarpan fenomenler paylaşımlarını değiştirdi. Soruşturma korkusu yaşayan fenomenlerin bazısı köyde soba yaktı, bazısı köy sofrasında yerde yemek yedi. İşte fenomenlerin Polat ailesi tutuklandıktan sonra değişen sosyal medya paylaşımları…

• 22 Kasım 2023 - 12:04 • Son Güncelleme:
• 22 Kasım 2023 - 12:04 • Son Güncelleme:
1Polatlardan sonra fenomenler fakirleşti İşte villalardan yer sofralarına değişen sosyal medya paylaşımları…

Dilan-Engin Polat çiftinin tutuklanıp cezaevine tutuklanmasından sonra gözler bazı fenomenlere çevrildi. Çünkü onların da mal varlıkları incelenmeye başlandı. Tayyarlar da o fenomenlerden...

2Polatlardan sonra fenomenler fakirleşti İşte villalardan yer sofralarına değişen sosyal medya paylaşımları…

Şaşalı paylaşımların yerini yer sofrasında çekilmiş pozlar aldı. Soruşturma korkusunun fakirleştirdiği Tayyargiller sosyal medyada bir kez daha gündem oldu.

3Polatlardan sonra fenomenler fakirleşti İşte villalardan yer sofralarına değişen sosyal medya paylaşımları…

Paris'ten Bali'den bazen yurt içinden bazen dışından farklı mekanlardan videolar çekip lüks yaşantılarını takipçileriyle paylaşıyorlardı.

4Polatlardan sonra fenomenler fakirleşti İşte villalardan yer sofralarına değişen sosyal medya paylaşımları…

Ancak Dilan-Engin Polat'ın cezaevine girmesinden sonra o lüks içindeki paylaşımların yerini daha sade köy hayatı aldı.

5Polatlardan sonra fenomenler fakirleşti İşte villalardan yer sofralarına değişen sosyal medya paylaşımları…

Çift soba önünde ve yer sofrasında poz verince takipçilerden 'Tamam, en fakir sizsiniz' yorumu geldi.

6Polatlardan sonra fenomenler fakirleşti İşte villalardan yer sofralarına değişen sosyal medya paylaşımları…

Özlem Öz, geçen sene köyde çekilen fotoğrafını da paylaştı, altına da 'Geçen senede en fakir bizmişiz' notunu düştü (Kaynak: Kanal D Haber, Haber: Aytaç Can - Kamera: Hakan Kahraman)

7EYLÜL ÖZTÜRK HAKKINDAKİ İDDİALAR

EYLÜL ÖZTÜRK HAKKINDAKİ İDDİALAR

Yine güzellik merkezi sahibi fenomen Eylül Öztürk ve eşi Barış Kenan Özkan hakkında çıkan iddialar da çarpıcı.

8Polatlardan sonra fenomenler fakirleşti İşte villalardan yer sofralarına değişen sosyal medya paylaşımları…

İddialara göre, Eylül Öztürk ABD’de peşin parayla 11 daire aldı. Bunun yanında Öztürk çiftinin beş milyon dolarla (yaklaşık 144 milyon TL) ABD’ye gittiği ve çıkan haberler sonrasında aldığı 11 daireyi akrabaların üzerine geçirdiği öne sürüldü.

9BENİM AÇIKLAMAMIN HERHANGİ BİR HÜKMÜ OLACAK MI

"BENİM AÇIKLAMAMIN HERHANGİ BİR HÜKMÜ OLACAK MI?"

Bu söylentiler üzerine 3.6 milyon takipçisi bulunan Instagram sayfasının hikayeler bölümünden peş peşe paylaşımlar yaparak açıklamada bulunan Öztürk, şu ifadeleri kullandı:

10Polatlardan sonra fenomenler fakirleşti İşte villalardan yer sofralarına değişen sosyal medya paylaşımları…

Benden gündemle ilgili bir açıklama yapmamı bekliyorsunuz ama arkadaşlar ben ne açıklama yapayım? Benim yaptığım açıklamanın herhangi bir hükmü olacak mı bu insanlar nezdinde? Desem ki 'O öyle değil, böyle' inanacaklar mı? inanmayacaklar. Veya şu an benimle ilgili herhangi bir şüphe duyan, kuşku duyan takipçim varsa ve ben desem ki 'O iş öyle değil, böyle' bana inanacak mısınız? inanmayacaksınız. Bütün bu sürece bir bakın. Kimlerle ilgili neler söylendi, neler yapıldı... Herkes çıktı bir açıklama yaptı. İnandılar mı? inanmadılar. Yani ne diyeyim ki ben! 5 evle başladık, 24 ev oldu sonra 11'e düştü falan. Bir de cümlenin başına 'İddiaya göre' yazıyorlar!

112. SAYFAYA KONU OLDU

'2. SAYFA'YA KONU OLDU

37 yaşındaki fenomenin yaptığı açıklama, TV8'de ekranlara gelen, Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel'in sunuculuğunu yaptığı '2. Sayfa' programına da konu oldu. Yüksel, ünlü ismin açıklamasıyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

12Polatlardan sonra fenomenler fakirleşti İşte villalardan yer sofralarına değişen sosyal medya paylaşımları…

Aynı cümleler, gözümü kapatınca sanki Dilan konuşuyor gibi geldi. Ortalık yanarken 'Durun ben de bir açıklama yapayım ama öyle doğal olsun ki umursamadığım anlaşılsın, panik olmadığım anlaşılsın' demiş. Banyoda çekmiş açıklamayı özellikle, takipçileriyle dertleşir gibi.

13Polatlardan sonra fenomenler fakirleşti İşte villalardan yer sofralarına değişen sosyal medya paylaşımları…

Ortada bir Dilan Polat gerçeği de var. Polat'larla aynı masaya oturmuşsun, zenginleşmeler aynı dönemde başlamış. Nasıl bir tırnak yapmışsınız da bir yıl içinde 10 şube açmışsınız? Ben böyle bir şey görmedim. Kimse inanmıyor Eylül Öztürk!

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"BU VİDEOYU HİÇ ÇEKMESE DAHA İYİYDİ"

Dağıstanlı ise "Eylül tüm duygulardan sıyrılmış gibi görünen ama içten içe endişe, korku ve panik yaşayan biri. İçi başka, dışı başka konuşuyor. Beden dili uzmanı falan değilim ama Eylül'ün parmak hareketinden bakışına kadar her halinden panik olduğu belli. Bu videoyu hiç çekmese daha iyiydi, en azından 'ne düşünüyor?' diye merak ederdik. Amerika'da olmasının da bir rahatlığı var, 'bana ulaşamazlar' diyor. Amerika'da 11-12 evi nakit parayla alabilecek parayı tırnakla nasıl kazanıyorsun? Bunlar insanları kandırmışlar, üzerinde doğdukları toprakları da kandırmışlar.