PKK silah bıraktı, Cilo-Sat Dağları'ndaki 20 bin yıllık buzullar ziyaretçi akınına uğradı!
Hakkari'de uzun yıllar çıkılması ve gezilmesi kısıtlı olan, 4 bin 135 rakımlı Uludoruk'un yer aldığı Cilo-Sat Dağları'ndaki 20 bin yıllık buzullar ile Cennet Cehennem Vadisi'ne ilgi, her geçen gün artıyor. Türkiye'nin çeşitli yerlerinden gelen yaklaşık 400 doğasever ve dağcı grubu, kendilerine eşlik eden rehberler gözetiminde 4 bin 135 rakımlı Cilo-Sat Dağları'ndaki 20 bin yıllık buzullar ile Cennet Cehennem Vadisi'ni gezerek fotoğraf çekti.
Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA)-
• 28 Mayıs 2025 - 09:59 • Son Güncelleme:
Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA)-
• 28 Mayıs 2025 - 09:59 • Son Güncelleme: