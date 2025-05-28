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GündemPKK silah bıraktı, Cilo-Sat Dağları'ndaki 20 bin yıllık buzullar ziyaretçi akınına uğradı!
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PKK silah bıraktı, Cilo-Sat Dağları'ndaki 20 bin yıllık buzullar ziyaretçi akınına uğradı!

Hakkari'de uzun yıllar çıkılması ve gezilmesi kısıtlı olan, 4 bin 135 rakımlı Uludoruk'un yer aldığı Cilo-Sat Dağları'ndaki 20 bin yıllık buzullar ile Cennet Cehennem Vadisi'ne ilgi, her geçen gün artıyor. Türkiye'nin çeşitli yerlerinden gelen yaklaşık 400 doğasever ve dağcı grubu, kendilerine eşlik eden rehberler gözetiminde 4 bin 135 rakımlı Cilo-Sat Dağları'ndaki 20 bin yıllık buzullar ile Cennet Cehennem Vadisi'ni gezerek fotoğraf çekti.

Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA)-
• 28 Mayıs 2025 - 09:59 • Son Güncelleme:
Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA)-
• 28 Mayıs 2025 - 09:59 • Son Güncelleme:
1PKK silah bıraktı, Cilo-Sat Dağlarındaki 20 bin yıllık buzullar ziyaretçi akınına uğradı

Cumhurbaşkanlığı kararı ile 2020 yılında 'milli park' ilan edilen Cilo-Sat Dağları'ndaki buzul göllerini, her yıl Türkiye'nin çeşitli kentlerinden gelen yüzlerce doğasever ve dağcı ziyaret ediyor.

2PKK silah bıraktı, Cilo-Sat Dağlarındaki 20 bin yıllık buzullar ziyaretçi akınına uğradı

Son yıllardaki huzur ortamı, PKK'nın silah bırakma süreci ve havaların ısınmaya başlaması da bölgedeki yoğunluğu artırdı. Türkiye'nin çeşitli yerlerinden gelen yaklaşık 400 doğasever ve dağcı grubu, kendilerine eşlik eden rehberler gözetiminde 4 bin 135 rakımlı Cilo-Sat Dağları'ndaki 20 bin yıllık buzullar ile Cennet Cehennem Vadisi'ni gezerek fotoğraf çekti.

3PKK silah bıraktı, Cilo-Sat Dağlarındaki 20 bin yıllık buzullar ziyaretçi akınına uğradı

Buzulları görme imkanı bulan doğaseverler bölgeye hayran kaldıklarını belirtirken, Coğrafya Öğretmeni ve Yüksekova TEMA Vakfı Temsilcisi Kenan Canan buzulların erimesine dikkat çekti.

4BİLİNÇLİ HAREKET EDİN UYARISI

'BİLİNÇLİ HAREKET EDİN' UYARISI

Küresel ısınmanın etkisiyle 20 bin yıllık buzulların alan kaybettiğini belirten Kenan Canan, "Son yıllarda özellikle bütün dünyada olduğu gibi bizim bu bölgede de hem küresel ısınma hem de insanların etkisiyle ciddi bir erime söz konusu.

5PKK silah bıraktı, Cilo-Sat Dağlarındaki 20 bin yıllık buzullar ziyaretçi akınına uğradı

Özellikle son yıllarda yoğun bir şekilde insanların bu bölgeye geldiğini görüyoruz. Gelen insanlarından tek istediğimiz, bölgeyi mutlaka rehberler eşliğinde gezsinler ve gezerken de kesinlikle buzullara basmamalarını istiyoruz.

6PKK silah bıraktı, Cilo-Sat Dağlarındaki 20 bin yıllık buzullar ziyaretçi akınına uğradı

Çünkü her bastıkları alanda buzulun erimesine neden oluyorlar. Onlardan buzulları uzaktan izlemelerini, uzaktan fotoğraflamaları bekliyoruz.

7PKK silah bıraktı, Cilo-Sat Dağlarındaki 20 bin yıllık buzullar ziyaretçi akınına uğradı

Bugün yoğun bir şekilde yine insanların buraya geldiğini görüyoruz. Bölgeyi, buzulları merak ediyorlar. Ama gelirken ve giderken de insanların bilinçli bir şekilde hareket etmelerini isteriz" dedi.

8PKK silah bıraktı, Cilo-Sat Dağlarındaki 20 bin yıllık buzullar ziyaretçi akınına uğradı
9PKK silah bıraktı, Cilo-Sat Dağlarındaki 20 bin yıllık buzullar ziyaretçi akınına uğradı
10PKK silah bıraktı, Cilo-Sat Dağlarındaki 20 bin yıllık buzullar ziyaretçi akınına uğradı