• 17 Mart 2022 - 18:11 • Son Güncelleme:
Pis Yedili'nin Karabiber'ini bir de şimdi görün!
Başrollerini Kadir Doğulu, Eda Ece, Halil Babür gibi isimlerin paylaştığı Pis Yedili dizisinde 'Sevil' karakteriyle tanıdığımız genç oyuncu Bükre Atala'nın son hali görenleri şaşkına çevirdi.
• 17 Mart 2022 - 18:11 • Son Güncelleme:
1
2011-2014 yılları arasında Show TV ekranlarında yayınlanan gençlik dizi Pis Yedili bir döneme damga vurmuştu.
3
Dizide Pis Yedili ekibinde yer alan ve Trafo'ya platonik aşık olan 'Karabiber' karakterine hayat veren genç oyuncu Bükre Atala'nın değişimi görenleri şoke etti.
9