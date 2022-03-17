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MagazinPis Yedili'nin Karabiber'ini bir de şimdi görün!
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• 17 Mart 2022 - 18:11 • Son Güncelleme:

Pis Yedili'nin Karabiber'ini bir de şimdi görün!

Başrollerini Kadir Doğulu, Eda Ece, Halil Babür gibi isimlerin paylaştığı Pis Yedili dizisinde 'Sevil' karakteriyle tanıdığımız genç oyuncu Bükre Atala'nın son hali görenleri şaşkına çevirdi.

• 17 Mart 2022 - 18:11 • Son Güncelleme:
1Pis Yedilinin Karabiberini bir de şimdi görün
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2011-2014 yılları arasında Show TV ekranlarında yayınlanan gençlik dizi Pis Yedili bir döneme damga vurmuştu.

2Pis Yedilinin Karabiberini bir de şimdi görün

Kadir Doğulu, Eda Ece, Uraz Kaygılaroğlu, Barış Arduç, Halil Babür gibi başarılı oyuncuarın yer aldığı dizi yıllar geçse de adından söz ettirmeyi başarıyor.

3Pis Yedilinin Karabiberini bir de şimdi görün

Dizide Pis Yedili ekibinde yer alan ve Trafo'ya platonik aşık olan 'Karabiber' karakterine hayat veren genç oyuncu Bükre Atala'nın değişimi görenleri şoke etti.

4Pis Yedilinin Karabiberini bir de şimdi görün

Genç oyuncu imaj değişikliğiyle adeta bambaşka birine dönüştü.

5Pis Yedilinin Karabiberini bir de şimdi görün

Atala, güzelliğiyle adeta sosyal medyayı sallıyor.

6Pis Yedilinin Karabiberini bir de şimdi görün

İşte son hali...

7Pis Yedilinin Karabiberini bir de şimdi görün
8BÜKRE ATALA KİMDİR

BÜKRE ATALA KİMDİR?

Bükre Atala, 16 Ağustos 1990 yılında İstanbul'da doğdu. Babası, ünlü oyuncu Yusuf Atala olan oyuncu, Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde tiyatro eğitimi aldı.

9Pis Yedilinin Karabiberini bir de şimdi görün

2011-2014 yılları arasında Pis Yedili dizisinde oynadı. 2015 yılında Hannas: Karanlıkta Saklanan adlı korku filminde 'Semra' karakterine hayat verdi.

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Pis Yedili'nin Karabiber'ini bir de şimdi görün!

Pis Yedili'nin Karabiber'ini bir de şimdi görün!

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