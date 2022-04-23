Geri Dön
GAZETE VATAN ANA SAYFA
MagazinPınar Altuğ'un paylaşımını gören, alkışlamadan edemedi! Fiziğiyle hayran bıraktı...
HaberlerMagazin Haberleri Pınar Altuğ'un paylaşımını gören, alkışlamadan edemedi! Fiziğiyle hayran bıraktı...
• 23 Nisan 2022 - 11:30 • Son Güncelleme:

Pınar Altuğ'un paylaşımını gören, alkışlamadan edemedi! Fiziğiyle hayran bıraktı...

2008 yılında nikah masasına oturduğu kendisinden 9 yaş küçük Yağmur Atacan ile mutlu bir evlilik sürdüren ve sosyal medyayı aktif kullanan Pınar Altuğ, son paylaşımıyla yıllara meydan okuduğunu gözler önüne serdi. 47 yaşındaki Pınar'ı görenler, "Şaka gibi bu şekilde fit ve genç kalabilmek. Helal olsun!" yorumunda bulundu.

• 23 Nisan 2022 - 11:30 • Son Güncelleme:
1Pınar Altuğun paylaşımını gören, alkışlamadan edemedi Fiziğiyle hayran bıraktı...
ABONE OL

2008 yılında nikah masasına oturduğu Yağmur Atacan ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncu Pınar Altuğ'un, Instagram'dan paylaştığı son fotoğrafa alkış yorumu yağdı!

2Pınar Altuğun paylaşımını gören, alkışlamadan edemedi Fiziğiyle hayran bıraktı...

Hesabından yoga kampında çekilen fotoğraflarını paylaşan Pınar Altuğ, amuda kalktı.

3Pınar Altuğun paylaşımını gören, alkışlamadan edemedi Fiziğiyle hayran bıraktı...

Altuğ, fotoğraftaki fit vücuduyla herkesi kendine hayran bıraktı.

4Pınar Altuğun paylaşımını gören, alkışlamadan edemedi Fiziğiyle hayran bıraktı...

47 yaşındaki Altuğ'u görenler, ünlü ismi yorum yağmuruna tutarken, "Şaka gibi bu şekilde fit ve genç kalabilmek. Helal olsun!" yorumu dikkat çekti.

5Pınar Altuğun paylaşımını gören, alkışlamadan edemedi Fiziğiyle hayran bıraktı...

Paylaşımına, "Kız arkadaşlar çok kıymetlidir. Hele onlarla anılar eklemek daha da kıymetli." notunu düşen Altuğ, kısa sürede gündeme oturdu.

6Pınar Altuğun paylaşımını gören, alkışlamadan edemedi Fiziğiyle hayran bıraktı...
7Pınar Altuğun paylaşımını gören, alkışlamadan edemedi Fiziğiyle hayran bıraktı...
8Pınar Altuğun paylaşımını gören, alkışlamadan edemedi Fiziğiyle hayran bıraktı...

İLGİLİ GALERİLER

Sıradaki Galeri
Oğulcan Engin, sevgilisi Miray Daner'i Instagram hikayesinde paylaştı! 'Yüzünü gören cennetlik'

Oğulcan Engin, sevgilisi Miray Daner'i Instagram hikayesinde paylaştı! 'Yüzünü gören cennetlik'

Pınar Altuğ'un paylaşımını gören, alkışlamadan edemedi! Fiziğiyle hayran bıraktı...

Pınar Altuğ'un paylaşımını gören, alkışlamadan edemedi! Fiziğiyle hayran bıraktı...

Seda Akgül o yorumu görünce çileden çıktı! 'Sana uymuyorsa daha mutasıp insanları takip et'

Seda Akgül o yorumu görünce çileden çıktı! 'Sana uymuyorsa daha mutasıp insanları takip et'

Damla Sönmez'den 'Hayatınızda biri var mı?' sorusuna yanıt!

Damla Sönmez'den 'Hayatınızda biri var mı?' sorusuna yanıt!