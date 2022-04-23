• 23 Nisan 2022 - 11:30 • Son Güncelleme:
Pınar Altuğ'un paylaşımını gören, alkışlamadan edemedi! Fiziğiyle hayran bıraktı...
2008 yılında nikah masasına oturduğu kendisinden 9 yaş küçük Yağmur Atacan ile mutlu bir evlilik sürdüren ve sosyal medyayı aktif kullanan Pınar Altuğ, son paylaşımıyla yıllara meydan okuduğunu gözler önüne serdi. 47 yaşındaki Pınar'ı görenler, "Şaka gibi bu şekilde fit ve genç kalabilmek. Helal olsun!" yorumunda bulundu.
• 23 Nisan 2022 - 11:30 • Son Güncelleme:
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2008 yılında nikah masasına oturduğu Yağmur Atacan ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncu Pınar Altuğ'un, Instagram'dan paylaştığı son fotoğrafa alkış yorumu yağdı!
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