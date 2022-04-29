• 29 Nisan 2022 - 15:58 • Son Güncelleme:
Pınar Altuğ'un fit görünümüne takipçileri sessiz kalmadı! Beğeni yağdı...
Çocuklar Duymasın isimli diziden sonra ekranlardan uzaklaşan Pınar Altuğ, şimdilerde sosyal medya sayfası üzerinden yaptığı paylaşımlarla gündeme geliyor. Sık sık spor yapan Pınar Atluğ, son olarak ise formda vücudunu takipçilerinin beğenisine sundu.
• 29 Nisan 2022 - 15:58 • Son Güncelleme:
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Pınar Altuğ, sosyal medya paylaşımları ve takipçilerine verdikleri yanıtlarla gündemden düşmüyor.