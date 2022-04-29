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MagazinPınar Altuğ'un fit görünümüne takipçileri sessiz kalmadı! Beğeni yağdı...
HaberlerMagazin Haberleri Pınar Altuğ'un fit görünümüne takipçileri sessiz kalmadı! Beğeni yağdı...
• 29 Nisan 2022 - 15:58 • Son Güncelleme:

Pınar Altuğ'un fit görünümüne takipçileri sessiz kalmadı! Beğeni yağdı...

Çocuklar Duymasın isimli diziden sonra ekranlardan uzaklaşan Pınar Altuğ, şimdilerde sosyal medya sayfası üzerinden yaptığı paylaşımlarla gündeme geliyor. Sık sık spor yapan Pınar Atluğ, son olarak ise formda vücudunu takipçilerinin beğenisine sundu.

• 29 Nisan 2022 - 15:58 • Son Güncelleme:
1Pınar Altuğun fit görünümüne takipçileri sessiz kalmadı Beğeni yağdı...
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Pınar Altuğ, sosyal medya paylaşımları ve takipçilerine verdikleri yanıtlarla gündemden düşmüyor.

2Pınar Altuğun fit görünümüne takipçileri sessiz kalmadı Beğeni yağdı...

2008 yılında Yağmur Atacan ile hayatını birleştiren Pınar Altuğ mutlu bir evlilik sürüyor. Sosyal medya sayfasını aktif bir şekilde kullanan Pınar Altuğ, takipçileriyle iletişimini koparmamaya dikkat ediyor.

3Pınar Altuğun fit görünümüne takipçileri sessiz kalmadı Beğeni yağdı...

Ünlü oyuncu Pınar Altuğ'dan son olarak mini şortuyla sevenlerinin karşısına çıktı.

4Pınar Altuğun fit görünümüne takipçileri sessiz kalmadı Beğeni yağdı...

47 yaşındaki ünlü ismin fit görünümü ve genç gözüken bu paylaşımına takipçileri sessiz kalamadı.

5Pınar Altuğun fit görünümüne takipçileri sessiz kalmadı Beğeni yağdı...

Pınar Altuğ, takipçileri tarafından kısa sürede binlerce beğeni aldı.

6Pınar Altuğun fit görünümüne takipçileri sessiz kalmadı Beğeni yağdı...

İşte Pınar Altuğ’un o paylaşımı…

7Pınar Altuğun fit görünümüne takipçileri sessiz kalmadı Beğeni yağdı...

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