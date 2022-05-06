• 06 Mayıs 2022 - 12:34 • Son Güncelleme:
Pınar Altuğ sezonu açtı! Bacaklarını çekip paylaştı...
Sosyal medyadaki paylaşımlarıyla çok konuşulan Pınar Altuğ pozlarına bir yenisini daha ekledi. Tatil sezonunu açan Pınar Altuğ, denize girdi ve bacaklarını çekip Instagram hesabında yayınladı. Art arda paylaşımlarda bulunan Altuğ, sosyal medyaya damga vurdu.
• 06 Mayıs 2022 - 12:34 • Son Güncelleme:
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Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Pınar Altuğ, Instagram hesabında yaptığı tatil paylaşımlarıyla yine adından söz ettirdi.