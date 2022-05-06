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MagazinPınar Altuğ sezonu açtı! Bacaklarını çekip paylaştı...
HaberlerMagazin Haberleri Pınar Altuğ sezonu açtı! Bacaklarını çekip paylaştı...
• 06 Mayıs 2022 - 12:34 • Son Güncelleme:

Pınar Altuğ sezonu açtı! Bacaklarını çekip paylaştı...

Sosyal medyadaki paylaşımlarıyla çok konuşulan Pınar Altuğ pozlarına bir yenisini daha ekledi. Tatil sezonunu açan Pınar Altuğ, denize girdi ve bacaklarını çekip Instagram hesabında yayınladı. Art arda paylaşımlarda bulunan Altuğ, sosyal medyaya damga vurdu.

• 06 Mayıs 2022 - 12:34 • Son Güncelleme:
1Pınar Altuğ sezonu açtı Bacaklarını çekip paylaştı...
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Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Pınar Altuğ, Instagram hesabında yaptığı tatil paylaşımlarıyla yine adından söz ettirdi.

2Pınar Altuğ sezonu açtı Bacaklarını çekip paylaştı...

Tatil sezonunu açan Pınar Altuğ, denize girdi ve bacaklarını çekip Instagram hesabında yayınladı.

3Pınar Altuğ sezonu açtı Bacaklarını çekip paylaştı...

İlk olarak içeceğini paylaşarak "Yaz geldi galiba" ifadelerini kullanan Altuğ, daha sonra denize girdiği anları yayınladı.

4Pınar Altuğ sezonu açtı Bacaklarını çekip paylaştı...

Çok sayıda sosyal medya kullanıcı tarafından ilgi gören paylaşım, kısa sürede gündem oldu.

5Pınar Altuğ sezonu açtı Bacaklarını çekip paylaştı...

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