• 29 Nisan 2022 - 14:14 • Son Güncelleme:
Petek Dinçöz iddialara son noktayı koydu! Miami'deki evi...
İş insanı Serkan Kodaloğlu ile geçtiğimiz ay tek celsede boşanan Petek Dinçöz, radikal bir karar alarak ABD’ye taşınmıştı. Hakkında birçok iddia ortaya atılan Petek Dinçöz, sosyal medya sayfasından bir paylaşım yaparak Miami’de yaşamını sürdürdüğü konutu nasıl aldığını açıkladı.
• 29 Nisan 2022 - 14:14 • Son Güncelleme:
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Petek Dinçöz, 2014 yılında Serkan Kodaloğluile nikah masasına oturmuştu. İrfan Aslan adında bir de oğulları olan çift, 8 yıllık evliliklerini geçtiğimiz ay noktaladı.
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Petek Dinçöz'ün yaklaşık 700 bin dolar olduğu iddia edilen ABD'deki evi sosyal medyada gündem oldu.
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