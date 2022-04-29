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MagazinPetek Dinçöz iddialara son noktayı koydu! Miami'deki evi...
HaberlerMagazin Haberleri Petek Dinçöz iddialara son noktayı koydu! Miami'deki evi...
• 29 Nisan 2022 - 14:14 • Son Güncelleme:

Petek Dinçöz iddialara son noktayı koydu! Miami'deki evi...

İş insanı Serkan Kodaloğlu ile geçtiğimiz ay tek celsede boşanan Petek Dinçöz, radikal bir karar alarak ABD’ye taşınmıştı. Hakkında birçok iddia ortaya atılan Petek Dinçöz, sosyal medya sayfasından bir paylaşım yaparak Miami’de yaşamını sürdürdüğü konutu nasıl aldığını açıkladı.

• 29 Nisan 2022 - 14:14 • Son Güncelleme:
1Petek Dinçöz iddialara son noktayı koydu Miamideki evi...
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Petek Dinçöz, 2014 yılında Serkan Kodaloğluile nikah masasına oturmuştu. İrfan Aslan adında bir de oğulları olan çift, 8 yıllık evliliklerini geçtiğimiz ay noktaladı.

2Petek Dinçöz iddialara son noktayı koydu Miamideki evi...

Boşandıktan sonra bir süre sessiz kalan ünlü şarkıcı, sevenlerini meraklandırmıştı. Petek Dinçöz, bugün sosyal medya hesabından ABD’ye taşınacağını duyurmuştu.

3Petek Dinçöz iddialara son noktayı koydu Miamideki evi...

Petek Dinçöz'ün yaklaşık 700 bin dolar olduğu iddia edilen ABD'deki evi sosyal medyada gündem oldu.

4Petek Dinçöz iddialara son noktayı koydu Miamideki evi...

Serkan Kodaloğlu ile boşanıp soluğu Miami'de alan Petek Dinçöz'ün lüks evini nasıl aldığı merak ediliyordu. 700 bin dolara denize sıfır lüks ev gündemdeyken ünlü şarkıcı iddialara nokta koydu.

5Petek Dinçöz iddialara son noktayı koydu Miamideki evi...

Petek Dinçöz sosyal medyadan bir paylaşım yaparak evini kredi ile aldığını açıkladı.

6Petek Dinçöz iddialara son noktayı koydu Miamideki evi...

Petek Dinçöz paylaşımında "Amerika’da oğlum ile yaşayacağım evimi bulmama yardım eden ve ev kredimi onaylayan, sevgili kardeşim Anthony Başaran’a Teşekkürlerimi borç bilirim" dedi.

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